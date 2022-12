Retención de Presupuesto al Judicial y Legislativo, es Afrenta a Poderes: Basurto

Afectan a los Funcionarios, Trabajadores y sus Familias

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, la diputada local por el PRI, Gabriela Basurto Ávila, comentó que si bien han revisado el presupuesto para el próximo año, una de las preocupaciones es el tema de la seguridad, por lo que buscarán que se contemplen partidas específicas para fortalecer a las corporaciones y equipar a los elementos para que puedan realizar sus labores.

También comentó que les han notificado la preocupación de trabajadores y funcionarios de los Poderes Judicial y Legislativo, por lo que lo calificó como una afrenta a la autonomía y la división de poderes, sobre todo porque no sólo afectan a los funcionarios, sino también a los trabajadores de dichos órganos y a sus respectivas familias.

“El Poder Judicial no podrá pagar las prestaciones y la quincena, sobre todo jueces y trabajadores; otro dato es que tampoco nos han dado a nosotros. Comentábamos que este día es muy complicado a nivel nacional, ni siquiera es un tema estatal, porque en el país se saturan los sistemas bancarios y Finanzas está obligando a que todos los entes cumplan con sus obligaciones laborales. Hoy no es un tema menor lo que está sucediendo, estamos en contacto con los compañeros”.

“Ahorita la prioridad es sacar el presupuesto y el Paquete Económico completo, sí tenemos temas pendientes en el Legislativo, porque hay dictámenes y tenemos que avanzar en el periodo de la comisión permanente para tratar esos dictámenes, resolverlos para que cuando llegue el segundo periodo podamos aprobarlos. Otro tema importante serán las leyes de ingresos de los municipios, donde se está buscando aprobar algunos créditos, o bien rechazarlos”.

“Sobre el tema del Poder Judicial, tendremos que dar un posicionamiento público, porque no es sólo un tema del Legislativo, sino que además es de división de poderes. Es decir que el presupuesto de ambos Poderes no está siendo respetado, no es cosa menor lo que está pasando con el Poder Judicial. Nosotros tenemos el recurso presupuestado, pero en este caso no se puede porque no le han dado la ampliación por el recorte que le hicieron para el presente año. Entonces es un tema muy grave, pues nos mencionan que son casi 40 millones de pesos que están pidiendo, urgentes y para hoy”, mencionó.