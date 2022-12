Mi Jardín de Flores

Muchos Migrantes no van a Venir

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La verdad es que la gente está muy espantada, yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y en Chicago y lo que sucedió en fines de semana pasado, con bloqueos de carreteras y vehículos incendiados, definitivamente espantó a los paisanos. La gente está en constante comunicación con sus comunidades de origen y sobre todo la gente que va a venir manejando’: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 16 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Una Carnicería muy Grande Llamada Zacatecas

¡DIOS DE mi vida!, ¿cómo desmentirlo? Nuestro amado estado de rostro de cantera y corazón de plata, ‘está convertido en una gran carnicería’, como lo publica hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-¡CUÁNTA CRUELDAD! -toma la palabra doña Petra- Los narcos no se conforman con matarlos, sino con partirlos en pedacitos, ¿quién nos puede asegurar que no los despedazaron estando vivos? Un brazo, otro brazo, una pierna, otra pierna, para finalmente arrancarla la cabeza…

-ESA GENTE -tercia don Roberto-, a la que ‘El Rey David’, reconoce como ‘inteligente’, está enferma de la mente; me imagina por tanta droga que consume: por eso no descarto lo que dice doña Petra: los partieron en pedazos estando vivos; no puedo imaginar el sufrimiento de esa gente, es de locos tanto sadismo.

“LA GRAN carnicería, como lo narra nuestro compañero Margarito Juárez González, se instaló momentáneamente en Monte Escobedo con las partes de cuatro cuerpos que fueron arrojados en las calles: Heroico Colegio Militar, Celso Cruz y Vicente Guerrero; en ésta última calle los ‘carniceros dejaron una narcoamenaza supuestamente dirigida a las autoridades, no es de extrañarse pues hasta a ‘El Rey David’, lo han amenazado con anterioridad.

“Y COMO siempre ocurre, en estos asesinatos sangrientos y de alto impacto, no hay detenidos.

“CASI A la misma hora, pero en Jerez, apareció otro cuerpo humano despeda zado, el quinto de la gran carnicería, que fue arrojado en la calle Manuel Rodarte, Colonia Norte.

“NO, TAMPOCO en este brutal asesinato hubo detenidos, ¿cuánto costarán esas licencias para matar con total impunidad?, es pregunta.

“PERO EN la capital de Zacatecas continuaron los asesinatos: en los primeros minutos de ayer jueves, dos hombres que caminaban rumbo a su casa, por la calle Venustiano Carranza, fueron acribillados, ambos murieren cosidos a balazos, y murieron desangrados.

“NO, TAMPOCO en este doble asesinato hubo detenidos: y eso que sucedió en la capital del estado, donde ‘El Rey David’ presume tener mucha seguridad y vigilancia; será en su casa y alrededores, porque los narcos ya hicieron de la capital, su centro de operaciones.

“OTRO ASESINATO a balazos sucedió en la capital del estado: en la Plaza Bicentenario la tarde de ayer jueves, un hombre fue atacado a balazos ante numerosos testigos, a pocos metros del puente peatonal; su cuerpo quedó sobre un charco de sangre.

“Y ADIVINARON, no hubo detenidos.

“CON ESTA ejecución, en el centro de la ciudad, fueron -al menos- ocho los asesinatos en menos de 24 horas, ¿cómo se atreve el inepto e indolente gobierno monrealista a decirnos que la criminalidad va a la baja, ¿por qué se burla de la inteligencia de los zacatecanos? ¡Pinche mentiroso!, les va a crecer la nariz más, mucho más grande que la de Alex: ¡Ocho asesinatos y ningún detenido, esto es una ineptitud y valemadrismo al 100%!”.

-A ‘EL Deivis’ no le gusta gobernar, se la pasa en el pedo y en eventos como el encendido de Navidad; puros festejos y nada de la ‘Nueva Gobernanza’, mejor hubiera agarrado hueso de secretario de Turismo, porque como gobernador, vale para puras vergüenzas-.

-LA SITUACIÓN es que, per cápita, somos el estado más violento e inseguro del país, y esto lo sabe todo mundo, pero el desgobierno se hace que sabe.

Los Migrantes, Espantados por Tanta Violencia en Zacatecas

“LA VIOLENCIA que padecemos es tal, que nuestros hermanos migrantes ‘están espantados por tanta violencia en Zacatecas, por lo que poca gente vendrá a pasar las fiestas decembrinas, pues prefiere quedarse en Estados Unidos’, como lo declara hoy el señor diputado local, don José Juan Estrada Hernández, a nuestro compañero Rubén Palomo Macías: ‘

LA VERDAD -expresó el señor diputado- es que la gente está muy espantada, yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y en Chicago y lo que sucedió en fines de semana pasado, con bloqueos de carreteras y vehículos incendiados, definitivamente espantó a los paisanos. La gente está en constante comunicación con sus comunidades de origen y sobre todo la gente que va a venir manejando’.

-PUES MIS primas de San Diego, California, ya dijeron que no van a venir, por temor a que les suceda algo: ‘podemos volar de Tijuana a Calera, pero de Calera a Chalchihuites es donde nos da el cus, cus: Fresnillo, luego Sombrerete son más de 200 kilómetros ¿cuántos narcos no nos vamos a encontrar en el camino?’.

“Y PUES no, no van a venir. Me da tristeza que no vengan, porque luego se desarraigan, y pues me da mucho sentimiento porque con ellas mi infancia fue muy feliz; uyyy, cómo lloré cuando se fueron… lo bueno que tenemos mucha comunicación y sí, me daría mucho gusto volver a verlas, pero pues tampoco quiero que corran riesgo.

“TAMBIÉN PUEDE volar de Tijuana a Durango, y de Durango agarrar carretera hacia acá, pero como siempre vuelan a Calera… yo no me atrevo a decirles vénganse por Durango, sería muy irresponsable de mi parte, porque Durango también tiene problemas de inseguridad, aunque no tanto como Zacatecas”.

-PUES OJALÁ esta pesadilla termine pronto, es lo que necesita Zacatecas para comenzar a resurgir: qué bonito será cuando regrese la paz y la tranquilidad a nuestro pueblo-.

-MMM… MADRE Teresa, yo ya le perdí la fe a ‘El Deivis’; a él lo que le gusta es la borrachera y andar rozando nalgas… al menos; los monreales son adúlteros por antonomasia, ahí está ‘El Monris’, con su amante la Sandra Yvette Hernández, ¿no hasta la Marichuy, ya se andaba divorciando de él?

“ADEMÁS SON muy descarados, porque a la Sandra Yvette le dieron hueso en el gabinete: es Secretaria de Administración, con un sueldo comparable al de ‘El Deivis’”.

Justicia Para Zapata

-MAÑANA SÁBADO iba a ser un día muy importante para Zacatecas -dice don Roberto- tal vez serían miles los que saldrían a manifestarse,por el cobarde asesinato de José Francisco Zapata, sin embargo me acaban de informar que se suspendió hasta nuevo aviso-.

-HAY MUCHA indignación -dice doña Petra-, pues ‘Zapatita’, como era conocido, era un joven muy activo, un verdadero luchador social que militaba en Morena-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.