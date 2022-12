Por Denuncias de Robos y Fraudes Bancarios Reforzaremos Vigilancia en Bancos: Serrano

Gente de la Tercera Edad, la más Perjudicada

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, Gustavo Serrano Osornio, secretario de seguridad de la capital, expuso que continúan realizando diversos operativos para brindar seguridad en la temporada de fiestas y protocolos de atención ciudadana para prevenir robos y otros delitos en zonas habitacionales o comerciales, entre otras.

Remarcó que la principal tarea ha sido difundir entre la población recomendaciones e información sobre las diversas actividades y compras de la temporada, sin dejar de mencionar que muchos de los trabajadores al recibir prestaciones como el aguinaldo, son blanco de la delincuencia. Como ejemplo, dijo que hay delitos como el robo en cajeros o bien en instituciones bancarias por medio de fraude.

Recordó que los adultos mayores son de las principales víctimas, sobre todo porque no usan dispositivos digitales o bien no pueden realizar operaciones de la banca en línea, lo que les obliga a trasladarse a una sucursal o cajero.

También remarcó que donde más ocurre es en cajeros que están fuera de sucursales o en algunas plazas, donde si bien no se presenta violencia en la sustracción del efectivo, sí hay reportes de víctimas que han sido despojados de su dinero.

“Estamos reforzando los patrullajes, visitas a los comercios, bancos, así como con el resto de la ciudadanía y vecinos, para que con los grupos que tenemos, podemos darles ampliar recomendaciones de cómo evitar robo a casa habitación, establecer redes ciudadanas que nos doten de información para poder evitar este tipo de situaciones. Recordemos que al cierre de año fluye, a muchos les pagan el aguinaldo, entonces es muy importante establecer redes de apoyo, entre otras. Hay muchas formas que usa la delincuencia para hacerse de dinero que no es suyo, como trampas en los cajeros, cámaras instaladas para identificar los números de las tarjetas”.

“Siempre que hay disposición de dinero, hay riesgo, sin embargo muchas veces hemos identificado en cajeros que estén aislados, fuera de bancos, o bien en cajeros donde no hay vigilancia por parte de los bancos. Viernes por la noche, sábado por la mañana, entre otros horarios. Estas bandas están muy organizadas, están afuera y adentro de los bancos. Las víctimas predilectas para ellos son las personas de la tercera edad, porque no tienen banca en línea, y al momento de obtener sus datos vacían sus cuentas. Mientras que las personas adultas mayores no regresan a retirar más que cuando lo necesitan”, destacó.