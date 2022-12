Solicita SITEZ Aumento Salarial de 10%

Existe una Inflación de 8%: Alejandro Rivera

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de llegar a un acuerdo en torno a la ampliación de 10% de salario dentro del capítulo 1000 para burócratas del estado de Zacatecas, este viernes, integrantes del Sindicato Independiente del Estado de Zacatecas (Sitez), sostuvieron una mesa de trabajo con la comisión de presupuesto y cuenta pública que preside el diputado José Guadalupe Correa Valdez.

Durante su intervención, Alejandro Rivera Nieto líder del Sitez, expuso que existe una inflación de 8% y poco control de precios en la canasta básica a nivel nacional y local por lo que, dijo, esta es una de las primeras y urgentes situaciones para atender.

“Dentro de la Ley Federal del Trabajo se estipula la comisión de salarios mínimos y si bien es cierto, para el año que entra hay un aumento salarial de 20% para los trabajadores en algunas áreas, no se puede dejar de lado las necesidades porque todos somos trabajadores, sea obrero, sea burócrata, sea minero y de otros rubros que contemplan la clase trabajadora mexicana y zacatecana”, agregó.

Ante ello, Rivera Nieto reiteró la propuesta de que se le aumente 10% al capítulo 1000, “que son salarios y prestaciones salariales para los burócratas del gobierno del estado para tener ese alcance, y en un momento determinado el Ejecutivo tenga a bien de dar ese 10% a todos los trabajadores sin distinción, porque no hay trabajadores ni de primera ni de segunda en el estado de Zacatecas”.

El líder sindical, aseveró que tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Administración omitieron dar el aumento salarial a todos los trabajadores, pese a que el gobernador del estado David Monreal Ávila dio la indicación de un aumento salarial desde el año pasado.

“También abogamos para que ese aumento que no hemos tenido a exceso más de 15 mil trabajadores se contemple para que se haga el retroactivo del mismo”, comentó.

Dijo que, de no ser posible el 10% de incremento al capítulo 1000, “que se distribuya en los otros conceptos que componen los salarios de los trabajadores, al no tener un ingreso digno los trabajadores, no vamos a garantizar esos derechos humanos para nuestros hijos”.

Finalmente, dijo que de no aplicarse el 10% de aumento solicitado para el capítulo 1000, las y los legisladores serían generadores de una descomposición social de la cual ahorita se refleja en tanta inseguridad que aqueja al estado de Zacatecas, y se ha incrementado exponencialmente en el estado.

Por su parte el diputado José Guadalupe Correa Valdez, mencionó que la comisión de presupuesto y cuenta pública realizó un análisis del paquete económico, en el que visualizaron un incremento considerable en el capítulo 1000, por lo que solicitó al SITEZ a permanecer atentos a las gestiones mencionadas.