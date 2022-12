Mi Jardín de Flores

Las Presidentas del DIF

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Creo que el PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano tienen personas extraordinarias, hombres y mujeres que pueden ser sus candidatos, muy buenos candidatos para que la sociedad los valore… Yo no soy parte del bloque. Los respeto y les deseo suerte’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 17 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Malos Organizados Tienen Pacto con el Diablo

QUE DIOS me perdone por si estoy prejuzgando a la ligera, pero tal parece que los Malos Organizados, son Impunes porque tienen ‘Pacto con el diablo’.

-AHORA QUE usted lo menciona, madre Teresa, yo creo que sí; nunca los agarra la policía cuando asesinan a la gente: llegan, Matan y se van como Juan por su casa, y eso lo dicen las más de 24 mil tarjetas de investigación sin detenido, la impunidad en Zacatecas es descarada-.

-NAAA… ¿CUÁL diablo? Ellos, los narcos, son quienes tienen pacto con las autoridades, la policía está infiltrada por el narco o ¿ya se les olvidó todos los policías y comandantes de la Fiscalía que tenían relaciones con el narco? “UNOS ESTÁN detenidos, otros muertos y otros tantos desaparecidos; entonces es evidente de que el pacto es con el gobierno estatal, y esto no se dio con ‘El Rey David’, sino que se acrecentó en el gobierno de Alex, que fue quien les abrió las puerta s de par en par de Zacatecas, y desde entonces no las han podido cerrar.

“Y AHÍ están las estadísticas: per cápita, Zacatecas es el estado del país con más asesinatos; un ejemplo: mientras que en Zacatecas el 15 de diciembre se cometieron 7 asesinatos, en Aguascalientes no hubo ni uno, según reportó el gobierno de México. Estamos fritos.

“AYER VIERNES, por ejemplo, que fue un “día tranquilo, según las autoridades”, se cometieron dos asesinatos, los dos en Fresnillo y a plena luz del día: el primero sucedió en el bulevar Jesús Varela Rico, colonia Periodistas, ahí le arrancaron a balazos la vida a un motociclista; el segundo ocurrió en la calle Toma de Zacatecas esquina con Rodolfo Fierro, colonia Francisco Villa, en donde ejecutaron a tiros a un joven del que después de supo que jugaba futbol en el equipo Plateros de Fresnillo; el chavo tenía 19 años y se llamó Kevin Iván.

“EN JEREZ por poco matan dentro de un automóvil a un hombre y una mujer, a quienes sus familiares trasladaron a un hospital, donde los reportaron como ‘delicados’.

“Y EN Villanueva, balearon a un individuo en la calle Reforma, de la comunidad de Malpaso. Lo que quiere decir que los matones a sueldo andaban mal en la puntería, o esa fue la orden: sólo para darles un fuerte escarmiento o que sé yo.

“OTRA COSA que me llama la atención es que, incluso, en la Ciudad de México ocurren menos homicidios que en Zacatecas. Miren: hasta el mes de octubre, la Presidencia de Mexico, reporta lo siguiente:

ZACATECAS: 1,219 asesinatos.

CIUDAD DE México: 779 asesinatos.

AGUASCALIENTES: 61 asesinatos.

–¡VÁLGAME DIOS! Pues sí que estamos muy mal: tenemos un promedio mensual, hasta octubre, de 121.9 homicidios por mes.

MIENTRAS QUE la Ciudad de Méxi co promedia 77.9 homicidios por mes y.

AGUASCALIENTES 6.1 homicidios por mes; ahí está pues la razón de por qué muchos zacatecanos se están yendo a vivir a Aguascalientes.

La Impunidad Rampante

-BUENO, Y ¿qué se sabe de don Alejandro Tello y su esposa doña Cristina Rodríguez Pacheco?-.

-NADA, LA ‘expareja gubernamental’ sigue desaparecida, pareciera se los tragó la tierra-.

-ALEX, EN principio, dijo que iban a estar ausentes de Zacatecas un año, pero ya lo rebasaron: acaban de cumplir un año y tres meses y siguen callados como momias-.

-POBRES, ACUSADOS de corrupción y siguen sin decir nada, como si no conocieran el refrán que dice: ‘El que calla otorga’-.

-¡PARA DE sinvergüenzas! El que los echó de cabeza fue el Benjamín, al decir que él no había firmado ningún documento, que quien los firmaba era la Cristina e, incluso, el Tello-.

-PUES LAS cosas se les están poniendo a peso: 60 millones 100 mil varos no son cualquier baba de perico, y eso de que no le vayan a hacer nada, está por verse: a la esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sigue a salto de mata, acaba de perder otro amparo, por lo que es probable que en 2023 vayan por ella a donde esté.

“HOY ME entero que Elvira Barrantes, esposa de José Rosas Aispuro Torres, exgobernador de Durango, tiene problemas por actos de corrupción durante los años que estuvo al frente del DIF estatal, por lo que le congelaron tres cuentas bancarias, así es que eso de que las esposas de los gobernadores no se tocan, pasó a ser un mito: no dudo de que se la vayan a apergollar.

SEGÚN INFORMA el fiscal anticorrupción del vecino estado, Noel Díaz, la expresidenta del DIF está siendo investigada ‘y se encuentra en la etapa de recopilación de pruebas e información que pudiera complementar la tarjeta de investigación’, así es que como están las cosas, se avecinan serios problemas no sólo para Karime Macías Tubilla y Elvira Barrantes sino para Cristina Rodríguez Pacheco de Tello”.

-Y LUEGO que sigan con ‘El Pinocho de Bernárdez’, para que continúen disfrutando su amor tras las rejas del penal de Cieneguillas-.

–BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.