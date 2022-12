Ramírez: David Monreal Sigue Decepcionando a la Población

“Ni él ni su Gabinete han Estado a la Altura de los Zacatecanos”

*El Diputado Reitera el Cese del General Adolfo Marín

Por Por Rubén Palomo Macías

El diputado Local Xerardo Ramírez Muñoz comentó a Página 24 Zacatecas que la petición de renuncia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, es un tema que se tiene que seguir revisando. Destacó que en redes sociales virtuales existe una convocatoria de propuestas ciudadanas para mejorar las condiciones de seguridad en el estado y celebró que existieran iniciativas sociales.

“Creo que es una buena iniciativa pero creo que la principal propuesta es un cambio en la titularidad de la secretaría. Mucha gente dice, quien pudiera estar de acuerdo, que el cambio de un titular no va a cambiar la manera en cómo se hacen las cosas, yo difiero puesto que no es la misma mentalidad de una persona a otra, las maneras de hacer y de actuar en cuanto a una misma estrategia”, mencionó.

El legislador apuntó que cabe la posibilidad de que la estrategia de seguridad sea la correcta, sin embargo aseguró que difiere en ese pensamiento.

“Creo que no es la correcta, creo que debe modificarse, sin embargo creo que la persona al frente no ha sabido llevar una buena relación con los elementos, no ha sabido o aplicar lo que se manifiesta y yo iría por una revisión de la estrategia, modificaciones a la misma, pero también que alguien más la aplique y esté al tanto y al pendiente de esa situación”, añadió.

Respecto a la imposición desde la federación del secretario Marín el diputado comentó que eso sería una situación más grave ya que se estaría corroborando el abandono por parte de la federación, cómo se ha señalado en muchas ocasiones.

“Tuvimos la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto, y se comprometió a ver el tema de los jubilados y pensionados para que se pague su aguinaldo y hoy vemos en medios que el gobernador afirma que no va a ser así, eso es un asunto que tendremos que abordar en sesiones porque no podemos abandonar a quienes prestaron su vida al servicio público, algo que legalmente ya está estipulado”, apuntó.

Xerardo Ramírez señaló que el gobernador del estado, David Monreal, y el secretario de Seguridad viven en una realidad muy distinta a la que se permea en las calles y mencionó que no son sensibles a los hechos que se han vivido.

“Lo único que se comenta es que se revisarán los temas de seguridad y se sigue decepcionando a la población. Por eso es que vemos en los índices de popularidad que nuestro gobernador sigue al fondo de la aprobación ciudadana y ya veo muy complicado que pueda recuperarse la percepción que tiene la gente del gobernador. Creemos que su gabinete no ha estado a la altura de los zacatecanos en todas las áreas”, finalizó.