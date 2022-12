Mi Jardín de Flores

El Inepto e Indolente David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No andamos buscando candidatos, pero si él (Ricardo Monreal Ávila) quisiera llegar desde ya, tiene las puertas abiertas, pero que no espere hasta que lo corran o se le cancelen las posibilidades en Morena. No puede llegar y decir, ya llegue, soy el gran salvador. No es así. Sería lesionar a muchos ciudadanos que están trabajando en la cantera de Movimiento Ciudadano’: Juan Manuel Zepeda.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 18 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘El Rey David’ Superó el mal Gobierno de Alex

¡SAGRADO CORAZÓN de Jesús!

-¡EN VOS confío!-.

-¡SANTO NIÑO de Atocha!, líbranos de los Malos Organizados; ¡qué vergüenza, Dios de mi Vida!, otra vez somos tema criminal en todo el mundo: asaltan caravana de paisanos en la carretera 45, en Fresnillo, les hurtaron sus camionetas y todas sus pertenencias: cartera, dinero, joyas, celulares y otros objetos personales, nomás faltó que los dejaron desnudos, pobres migrantes, al menos eran 22 que venían de Estados Unidos rumbo a Guanajuato, pero los Malos Organizados no los dejaron llegar y regresaron a Estados Unidos, como ‘La Magnífica’, sin cosa alguna-.

-ESTO CADA vez se pone peor, madre Teresa, ya ‘El Rey David’ superó el mal gobierno de Alex, con creces; el diputado migrante, José Juan Estrada, a propósito reveló que días antes, en Tlaltenango, el pasado jueves una familia de migrantes que se dirigía a Tabasco, Zacatecas, fue asaltada, a la altura del municipio de Villanueva, pero por miedo no pusieron su demanda penal.

“NO SÉ sí hicieron bien o mal al no denunciar, pero mucha gente opta por no hacerlo ya que cuando los asaltan les dicen: ‘Si nos denuncias vamos a tu casa y a la de tu familia y las matamos, aquí en tu credencial está tu nombre, fotografía y domicilio; entonces muchas víctimas deciden no denunciar, puesto que además algunos ministerios públicos están coludidos con los narcos y les pasan información completa de las víctimas”.

-ESTO YA se veía venir. Y lo que falta, por eso hoy en la mañana mis primas de San Diego, California, me confirmaron que este año no van a venir, por tercera ocasión para esta Navidad y Año Nuevo; no aguantamos la decepción y nos pusimos a chillar: tres años sin vernos, parece mentira y sólo mi Padre Dios sabe hasta cuándo podrán volver a “Chalchis”, como ellas le dicen a Chalchihuites-.

“ESTO ES un escandalazo de todos los diablos: el narco está imparable, parece mentira que ellos sean más ‘inteligentes’ que nuestros policías, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, no en balde los reconoce ‘El Deivis’; nomás vean qué mensaje manda a sus gobernados: ‘Yo tengo un atajo de pendejos’. Y lo dice el gobernador, el hombre más poderoso de Zacatecas”.

-ES CIERTO, política, social y económicamente ‘El Rey David’ es el hombre más poderoso del estado, pero frente al narco es un reverendo ‘pendejo’, él mismo lo está reconociendo.

“ADEMÁS, AYER mismo en la capital del estado balearon a un hombre dentro de un taller mecánico, ubicado en la calle Francisco I. Madero, en El Orito, según fuentes fidedignas el intento de asesinato fue porque el dueño del taller mecánico se negó a pagarle al narco el ‘derecho de piso’.

“PEOR LE fue al ‘dueño o trabajador de una barbería’ ubicada en la calle 17 de Junio, colonia Plan de Ayala, en la cabecera municipal de Fresnillo, quien murió acribillado dentro de su negocio, por la misma causa: ‘se negó a pagar el ‘derecho de piso’ y se lo echaron.

AHÍ MISMO en Fresnillo, pero en la comunidad Rancho Nuevo, los narcos mataron a un hombre que intentaba escapar de ellos, subiéndose a la azotea de una carnicería ubicada en la prolongación Allende, de la mencionada comunidad.

SEGÚN TRASCENDIÓ, cuando el hombre atendía una carnicería y los vio llegar, por lo que intentó escapar de ellos subiendo a la azotea, pero los narcos fueron tras de él y lo acribillaron ahí mismo. También se dijo que lo mataron porque se negó a pagarles el ‘derecho de piso’, aunque otra versión es que el ‘carnicero’ se negó a vender droga en su negocio.

“PERAS O manzanas, lo cierto es que el narco ayer mató a dos comerciantes y dejó gravemente herido a un mecánico.

“PERO ADEMÁS, la policía no capturó a ninguno de los ‘inteligentes’ narcosicarios’, ¿cuando tendremos un ‘inteligente’ gobernador?

‘Zacatecas es un Narcoestado’

-NUESTROS COMPAÑEROS de Aguascalientes nos informan que dos paramédicos de Loreto, se introdujeron al municipio de Asientos, Aguascalientes, llevando consigo 17.36 gramos de la droga llamada crystal .

“TAL COSA hubiera pasado desapercibida, pero Ruth Elizabeth y Roberto de Jesús tripulaban un automóvil Toyota blanco a exceso de velocidad, por lo que patrulleros les marcaron el alto.

“SIN EMBARGO Roberto de Jesús los ignoró y los policías fueron tras ellos, los alcanzaron y los obligaron a descender del vehículo para catearlos; no les encontraron nada ilegal entre sus ropas, pero dentro del vehículo les hallaron una bolsa con la droga.

“EN ESO estaban cuando llegó un tal Diego Iván Galindo Rodríguez, quien se identificó como director de Protección Civil de Loreto, y con insultos y amenazas intentó que sus subordinados, Roberto de Jesús y Ruth Elizabet, fueran dejados en libertad.

“LOS POLICÍAS se negaron y el director de Protección Civil arreció sus amenazas e insultos, por lo que los policías no tuvieron que hacer otra cosa que esposarla y junto con sus subordinados, presentarlos ante el Ministerio Público, quien de inmediato comenzó a hacer su trabajo.

“¿YA VEN cómo en Zacatecas hay un chingo de servidores públicos de todos los niveles, metidos hasta el cuello con el narco? En Aguascalientes sí los van a investigar, ¿eh? Y tal vez pronto sabremos a cuál cartel pertenecen estos narcoservidores públicos de Loreto, Zacatecas”.

Reacciones Sobre la Violencia e Impunidad

‘DAVID MONREAL sigue decepcionando a la población; ni él ni su Gabinete han estado a la altura de los zacatecanos; el general Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública, debe ser cesado’: diputado local, Xavier Ramírez Muñoz.

‘ADOLFO MARÍN no ha funcionado en la Secretaría de Seguridad; en el gobierno anterior, se hicieron mejor las cosas’: Diputado Jehú Salas Dávila.

‘ES LAMENTABLE que por la violencia y la inseguridad, Zacatecas sea noticia a nivel nacional; es mentira que estén disminuyendo’: María Luisa de la Torre, activista.

-ESTAMOS FRITOS, esto no tiene para cuándo mejorar, si en estos días fueran las elecciones en Zacatecas, de seguro Morena perdería la gubernatura, por culpa de ‘El Rey David’-.

-AFORTUNADAMENTE NO es tiempo de elecciones, pero si hubiera revocación de mandato, ‘El Rey David’ dejaría de ser gobernador: ya hartó al pueblo: el asesinato del compañero Francisco Zapata, luchador social incansable, ni siquiera le mereció una condolencia; en cuanto a nuestros paisanos migrantes asaltados por el narco, a quienes les robaron seis vehículos, sus carteras, celulares y otros objetos ni siquiera tuvo una atención, una mención, le valió una chingada, dónde quedó su pinchurrieta ‘Nueva Gobernanza’?

-NO HAGA corajes, don Roberto, recuerde que todo cae por su propio peso, vea usted en el desprestigio que viven don Alejandro Tello y su esposa doña Cristina, escondidos como rufianes y despreciados por el pueblo.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.