“A ese Zacatecas Violento no lo Queremos Porque es la Destrucción de Vida”

Por Manuel Domínguez Caldera

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, emitió su mensaje navideño y de fin de año en conferencia de prensa, además abordó el tema de la paz y de la necesidad de reconciliación social, sobre todo para enfrentar los grandes retos relacionados con la inseguridad y otros problemas del estado y el país en general. Dijo que difundirán el mensaje a través de distintos medios digitales y audiovisuales.

Explicó que en la presente temporada es de “reunión y reencuentro, además del tiempo para volver a confiar en la gente, en los hombres y mujeres de buena voluntad, es el tiempo en el que sobresalen lo más profundo del corazón humano. El deseo de la paz y la felicidad, es un deseo generoso y para darle otra mirada a todas esas personas que no pueden vivir en paz, y para quien no tiene los medios materiales. Como nunca, en esta temporada se abren los corazones con generosidad para regalar”.

Además, el obispo Noriega Barceló, lamentó los hechos ocurridos en contra de familias migrantes que transitaban por el estado, sobre todo por las afectaciones a los ciudadanos y el impedimento para que otros migrantes visiten a sus familias en esta temporada y en diversos municipios y comunidades.

“Es muy lamentable, porque contradice al discurso, contradice al deseo que todos tenemos de paz. A ese Zacatecas no lo queremos, porque es la destrucción de la vida y de la paz social. A mi forma de ver, es algo tremendamente detestable que esté pasando esto. Porque es un tiempo de especial sensibilidad, porque son personas que gracias a lo que envían se sostiene muchísima gente, lo que envían y la derrama que queda. Es muy lamentable porque no es una pedrada, sino un balazo a la confianza social, entonces no se vale. Vimos la noticia en medios nacionales y consternó mucho, no sólo a las familias que fueron afectadas, sino a la familia que somos en el estado y las comunidades que lo conforman”.