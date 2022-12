Urge Apoyo y Atención al Campo, Programas de Gobierno no van a la par de la Producción: Jaime Ramos

“Se Requiere Modificar con Sentido Social el Presupuesto”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el activista social Jaime Ramos Martínez, reclamó a los diputados no socializar ni permitir un análisis a fondo del presupuesto del estado, enviado por el Ejecutivo.

Destacó que la principal intención de las organizaciones civiles, es la participación para el diseño y mejoras de las políticas públicas y los planes de acción para resolver los diversos problemas locales, sobre todo en educación, seguridad y desarrollo económico, entre otros.

Jaime Ramos expuso que si bien se ha informado de un incremento en el presupuesto para el próximo año, comparado con el actual, aunque lamentó que gran parte de este aumento no se palpará del todo por el ciudadano, ya que se apuesta por áreas de la administración que requieren de gastos para su operatividad.

Por lo que el presupuesto será usado en gran parte, como en otros años y sexenios, para pagar los costos de operación del propio gobierno en turno.

“Si bien se ha estado cabildeando por parte de algunas asociaciones civiles, sin embargo las que tenemos décadas en la lucha creemos que se debe destinar un mayor presupuesto al campo, más recursos al área de estiaje, no hay producción ni forrajes, no es suficiente para los animales, por lo que los productores deberán comprar incluso el forraje. Lamentablemente con la avena que se otorgó, no dio muy buena producción, no sabemos si fue mala la semilla que se otorgó, por lo que no tuvo muchos resultados. Además de otros factores como el agua, entre otras”.

“Creo que se deben precisar los tiempos que tiene el campo zacatecano desde la preparación de la tierra, los insumos que requiere el productor, de los procesos de siembra y cosechas. Por eso vemos preocupante también la seguridad, hemos convivido con productores de la zona de Guadalupe, que viven en sus parcelas y reportan los problemas de inseguridad, ya que lo poco que han sacado han tenido de cuidarlo”.

“No vemos una anticipación a las dificultades, creo que se ha ido atendiendo a lo que sucede al día. Pero el campo no trabaja en estos tiempos, por lo que creemos que las diferentes dependencias que tienen que ver con el campo, deben planificar en torno a los tiempos del campo y no al de los funcionarios”.

“Además, para el presupuesto se debió convocar a un foro con todas las organizaciones sociales y campesinas, para que se modifique el presupuesto. Sabemos que el Congreso nos ha quedado a deber en ese punto, dado que hay muchos puntos de vista que podrían aportar para darle un sentido social al presupuesto del estado”.