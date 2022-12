Mi Jardín de Flores

David Unió a Todo Zacatecas… ¡en su Contra!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se tiene que aprender de los errores, escuchar a la gente en lo que quiere y necesita para ponerse a trabajar ya que el partido no será fuerte desde un escritorio y se requiere ser fuerte en el territorio’: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Don David Unió a Todo Zacatecas… ¡en su Contra!

MONSEÑOR DON Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, siempre ha sido muy mesurado en sus declaraciones políticas a la prensa, por lo que en la entrevista que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me llamó la atención lo que dijo en torno a la violencia y la inseguridad que carcome cada vez más a la sociedad:

‘A ESE Zacatecas violento no lo queremos porque es la destrucción de la vida’, y remató: ‘Muchos migrantes no visitarán a sus familias esta temporada’; claro está, por tanta violencia e inseguridad que ha alcanzado a nuestros hermanos migrantes.

NO CABE la menor duda de que don David ha unió a todo Zacatecas… ¡en su contra!

-MUY CIERTO, madre Teresa -toma la palabra doña Petra-, el señor obispo fue muy claro al señalar lo que ha ocurrido a nuestros hermanos migrantes que arriesgan sus vidas ya sea pasando por nuestras carreteras a otros estado, o a quienes nos visitan desde el ‘Gabacho’.

ES MUY lamentable -abundó el señor obispo-, ‘porque contradice al discurso, contradice al deseo que todos tenemos de paz. A ese Zacatecas no lo queremos, porque es la destrucción de la vida y de la paz social. A mi forma de ver, es algo tremendamente detestable que esté pasando esto. Porque es un tiempo de especial sensibilidad, porque son personas que gracias a lo que envían se sostiene muchísima gente, lo que envían y la derrama que queda. Es muy lamentable porque no es una pedrada, sino un balazo a la confianza social, entonces no se vale. Vimos la noticia en medios nacionales y consternó mucho, no sólo a las familias que fueron afectadas, sino a la familia que somos en el estado y las comunidades que lo conforman’.

-ÓRALE, AHORA sí el obispón le echó toda la carne al asador: la violencia y la inseguridad, cada vez está peor, sólo ‘El Rey David’ y sus achichincles, como el general Adolfo Marín Marín, nos sale conque la criminalidad va a la baja: nadie de mis familiares, amigos, conocidos y vecinos, lo aceptan: cada día que pasa se recrudece más la violencia y, por supuesto, la inseguridad-.

-MIENTRAS DON David y el señor general don Adolfo Marín, no lo acepten, pues nunca resolverán el gravísimo problema de tantos homicidios, privaciones de la libertad, secuestros y las extorsiones a comercios que han cobrado muchas vidas-.

-PUES AYER domingo -dice don Roberto-, que fue, según ‘El Rey David’ y sus policías, ‘un día tranquilo’, asesinaron a tres personas en Calera; el primer ataque a balazos sucedió en pleno centro de la ciudad, en la calle Libertad donde fueron baleados padre e hijo.

“EL CHAVO murió ensangrentado en el lugar de los hechos, y el papá lucha por su vida en un hospital, donde le dan pocas esperanzas de vida.

POCO DESPUÉS, en la calle Sutsemop, mataron a balazos a dos personas más, ¿qué les parece la ‘tranquilidad’ zacatecana? Tres asesinatos sólo en Calera, ¿cuántos más nos ocultan?

“EN JEREZ, un joven de 18 años caminaba a eso de las 3:00 de la tarde por la calle Pánfilo Natera, colonia 20 de Noviembre, cuando dos matones a sueldo lo sorprendieron y le descerrajaron seis, siete balazos en su humanidad. Grave, fue trasladado a un hospital… ¡y vive!, como informa hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“TAMBIÉN HUBO un enfrentamiento a balazos en Fresnillo: narcos contra policías, aunque no se hicieron daño ninguno de los dos bandos”.

Mañana Lunes es la Manifestación por el Asesinato de ‘Zapatita’

QUIEN APROVECHÓ su semanal conferencia de prensa dominguera, fue el senador, don José Narro Céspedes, quien denunció ante reporteros de la fuente, la violencia y la inseguridad que por más de seis años venimos padeciendo los zacatecanos; habló fuerte en contra de las agresiones y asaltos de los migrantes, pero también en torno al asesinato del joven José Francisco Zapata Alvarado:

‘LAMENTAMOS MUCHO los hechos, el despojo y la violencia, así como lo que padecieron las familias -dijo-. Entonces queremos comentar que nos parece lamentable y que nos preocupa que la violencia en Zacatecas empiece a tocar a los liderazgos sociales y políticos, como saben también la muerte del joven Zapata, que formaba parte de Morena; nos preocupa que la violencia, que generalmente vemos que son entre grupos foráneos, donde Zacatecas es víctima de la disputa por el territorio. Pero que esta violencia toque a líderes sociales y políticos, que no tienen nada que ver con las actividades, nos parece preocupante. Lamentamos y condenamos el asesinato de José Francisco Zapata.

‘TAMBIÉN PLANTEAR que creemos que debe haber una actitud diferente del gobierno del estado, que le toca conducir la seguridad en Zacatecas; por estos hechos con los asaltos de los migrantes y con este tema del compañero Zapata. Por lo que pedimos que se esclarezcan los hechos. ‘Decimos ya basta de violencia en Zacatecas, de esta situación de miedo y pánico que padece la población del estado. Pedimos que se revise la estrategia de seguridad’.

-LO QUE también molesta a mucha gente es el valemadrismo de ‘El Deivis’, pues ni siquiera ha sido capaz de darles unas palabras de, aliento, consuelo, esperanza a los deudos de las víctimas: si los muertos no son perros, perdón por la expresión, pero da coraje; es para que ‘El Deivis’ imite a su hermano ‘El Monris’, quien sí era solidario con la gente cuando era gobernador. No sé a quién le aprendió lo déspota; tal vez a su hermano Rodolfo-.

Cuidado, don David Debe Aprender en Cabeza Ajena

-LEÍ LAS declaraciones del flamante presidente local del PRI, el señor Carlos Peña Badillo y… -EL CARLOS Peña es hijo político de el Miguel Alonso Reyes ‘El Rorro’, esto como antecedente, pues ya se comenzó a ver su mano en el PRI-.

-PUES YO reitero: me gustó porque reconoció que perdieron la gubernatura porque ‘nos divorciamos y nos distanciamos de la sociedad’, entonces esto habla muy bien de él, pues al reconocer lo malo ésto se puede subsanar-.

-TODA LA culpa la tuvo el odioso ‘Pinocho de Bernárdez’, con su doble moral, hablaba de austeridad, pero ésta nomás era para el pueblo, mientras él se daba vida de rey, además de robar a manos llenas en complicidad con la Cristina, quien también le clavó la uña al presupuesto: más de 150 mil millones de pesos pasaron por sus manos durante los cinco años que duró su virreinato, ¿cuántos de esos más de 150 mil millones de pesos se quedaron en sus manos?

“ENTONCES SI, es bueno que el hijo putativo de el Miguel Alonso reconozca ese divorcio, pero debe decir la verdad: los únicos culpables de la debacle priísta son el Alejandro Tello y la Cristina Rodríguez, su vieja.

“YO YA lo presentía, por eso a los pocos meses que ‘El RaTello’, llegó a Palacio de Gobierno, renuncié al PRI; don Roberto me invitó a Morena y mi ‘cabecita de algodón’ me convenció: es el Presidente de los Pobres, él sí ama a México; pero presiento que de seguir así ‘El Deivis’, Morena va a perder Zacatecas, en 2027”.

-SI HAY revocación de mandato, ‘El Rey David’ chupará Faros, recuerden lo que les digo: se está desgastando a lo pendejo y a gran velocidad-.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.