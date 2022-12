México Enfrentará Estos Torneos Oficiales en su Camino al Mundial 2026

Eliminado en la fase de grupos de Catar 2022, la selección mexicana ya deberá empezar a pensar en los compromisos que tendrá que asumir hasta que se juegue la próxima Copa del Mundo. Desde luego, primero tendrá que escoger a su nuevo director técnico, tras la salida del argentino Gerardo Martino. ¿Qué enfrentará México en su camino al Mundial 2026?

La eliminación de México en el Mundial

La selección mexicana quedó eliminada del Mundial tras jugar sus tres partidos por la fase de grupos. Estos fueron los resultados que cosechó en los últimos encuentros que disputó en el 2022:

Empate sin goles frente a Polonia.

Derrota 2 a 0 contra Argentina.

Victoria 2 a 1 frente a Arabia Saudita.

Sin duda, la clasificación a octavos de final de Argentina y Polonia fue una dura noticia para el conjunto mexicano, que tenía como objetivo avanzar hacia la fase eliminatoria. De hecho, los pronósticos deportivos de expertos como Bettingpro aseguraban que, por detrás de Argentina, el Tri se disputaba el cupo con Polonia; tras los partidos de la fase de grupos, sumó los mismos puntos que el seleccionado polaco, pero la diferencia de goles determinó su eliminación del torneo.

¿Qué sigue para el conjunto mexicano?

Al quedar eliminado del Mundial, Gerardo Martino abandonó su puesto de entrenador, por lo que México deberá encontrar un sustituto antes de asumir sus compromisos en 2023. Miguel Herrera, Guillermo Almada y Jaime Lozano son algunos de los nombres que se perfilan como nuevo director técnico del Tri.

En cuanto a los próximos partidos del seleccionado mexicano, el 23 de marzo tiene su primera presentación por la Liga de Naciones Concacaf. El primero será frente a Surinam, mientras que, en el segundo, recibirá de local a Jamaica. De ello depende qué seguirá en el calendario para México, ya que su posición en la tabla de clasificaciones determinará si jugará la fase final, la Copa de Oro o los playoffs.

Hasta el momento, el Tri no tiene pactado ningún partido amistoso. Sin embargo, mientras no haya un nuevo entrenador, lo más probable es que México no tenga compromisos.

¿Qué se sabe del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo será organizada por tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Como novedad, se agregarán más equipos al torneo, lo que significa que, por Concacaf, participarán, al menos, 6 seleccionados. Además de los tres que son sede, es posible que también haya uno más que acceda al torneo a través del repechaje. Si bien no hay certezas de que las selecciones que lo organizan clasifiquen automáticamente, lo más probable es que así sea. Sin ir más lejos, en el Mundial 2002, Japón y Corea del Sur jugaron sin tener que disputar eliminatorias previas.

Luego de la eliminación de Catar 2022, México tendrá que jugar la Liga de las Naciones Concacaf, que determinarán qué sigue a continuación. Sin embargo, primero, debe resolver quién será su nuevo entrenador, con el fin de prepararse para la próxima Copa del Mundo 2026, de la que es sede, junto con Estados Unidos y Canadá.