Torres, Alcalde de Teúl González Ortega, Agradece al IZAI Condonación de Multa

“Apelamos y nos Echaron la Mano“

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio del Teúl de González Ortega, Fernando Torres Pérez, informó a Página 24 Zacatecas que el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) estuvo a punto de imponer una multa al municipio por una falta de atención de un auxiliar, quien no completó una información, sin embargo se pudo subsanar sin consecuencia para las arcas municipales.

“Creo que esto ya está reparado y se arregló, nosotros apelamos para que nos echaran la mano ya que no era un asunto tan grave y creo que si nos apoyaron con eso. Era una multa económica pero como todo estaba resuelto nos la perdonaron”, comentó.

El alcalde apuntó que la multa económica ascendía alrededor de 40 mil pesos y aseguró que se están tomando acciones para que esta situación no vuelva a repetirse, debido a que el municipio se encuentra muy golpeado económicamente.

“Lo que pasa es que llegamos siendo una administración totalmente nueva, con personal nuevo, yo nunca había participado en un cargo político. Quise elegir personal que no estuviera manchado y que no tuviera malas mañas y malas costumbres para que me apoye durante este proyecto en el municipio. De todo se aprende, es rápido si se quiere y se tiene la intención”, añadió.

Fernando Torres agregó que a pesar del tropiezo con el IZAI, y de la falta de conocimientos por ser una administración nueva en muchos sentidos, se ha conducido al municipio del Teúl por buen camino y el nuevo equipo del ayuntamiento municipal se va desarrollando conforme lo esperado.

“Es un equipo de personas jóvenes con muchas ganas de servir y trabajar, eso cuenta mucho. Se han realizado capacitaciones por parte del IZAI para corregir detalles y errores que cualquiera los comete pero estamos aprendiendo de ellos”, finalizó.