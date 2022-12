Mi Jardín de Flores

“Zacatecas, Narcoestado”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El crimen organizado está organizando, pero con las autoridades de los tres niveles de gobierno; ¡Zapata no murió, el narcoestado lo mató; Francisco y Raúl no murieron, a ellos los mataron!... Monreal mentira, dijiste que todo cambiaría y es la misma porquería!, ¡Estamos marchando porque nos están matando!”: Madre de Francisco Zapata y manifestantes de ayer lunes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 20 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Yo Esperaba una Multitudinaria Marcha

LA VERDAD, yo esperaba una multitudinaria marcha y plantón en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno, por los asesinatos de los jóvenes Francisco y Raúl, pero no fue así ¿qué pasaría?

-SIN LUGAR a dudas Hubo negociaciones -dice doña Petra-, para intentar reventar la manifestación y el plantón, no cabe la menor duda: ‘Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado de pescado’, en las fotos no veo a la clase política, sólo amigos y familiares del Francisco y del Raúl; no obstante las ‘30 monedas’ la marcha cumplió su objetivo: denunciar el ‘narco estado’, que desgobierna ‘El Deivis’.

-SON DECLARACIONES fuertes, y luego los pendejos cuidadores de Palacio cerraron las puertas a los manifestantes, ahí fue otro garrafal error de Gabriela Pinedo, secretaris general de Gobierno, pues debió de recibirlos, sino a todos, a una comitiva, pues es gente simpatizante del mismo partido: Morena.

“Y OTRA vez fuimos noticia a nivel nacional, pues además de la protesta y la denuncia, de que Zacatecas es un ‹narco estado›, ahora el general Adolfo Marín no dijo su perorata de que está bajando la criminalidad, al contrario, muy a su pesar debió informar que en una semana se cometieron 26 asesinatos y la ejecución de dos policías, uno de ellos era acompañado por su pareja y también la mataron, ¿de qué ‹Zacatecas seguro›, habla este desgobierno? ¡No tienen madre, la verdad!».

-AYER

-TOMA la palabra don Roberto- estuvieron tupidos los asesinatos, las ejecuciones, al menos se cometieron 10:

GUADALUPE, ZAC.– Un policía que era acompañado por una mujer, fueron ejecutados a balazos cuando caminaban por la calle Justicia, colonia Ojo de Agua de la Palma, en este llama do ‘Pueblo Mágico’, cuyo alcalde, Julio César Chávez Padilla, asegura que tiene a los mejores policías entrenados y pagados de Zacatecas, sin embargo no detuvieron a los asesinos.

ZACATECAS, ZAC.– Y en la capital del estado fue asesinado un policía de la Metropol al filo de las 8:30 de la mañana; el uniformado fue acribillado cuando manejaba una motocicleta por la calle Tránsito Pesado.

NO HAY detenidos.

GUADALUPE, ZAC.– Un hombre al que previamente habían secuestrado y torturado, lo ejecutaron de varios balazos y su cadáver fue arrojado en un lote baldío de la calle Villa Mariana, fraccionamiento La Joya.

NO HAY detenidos.

ZACATECAS, ZAC.- El cadáver de una mujer fue encontrado a un costado de las vías del ferrocarril, en la colonia CNOP, en la capital del estado; trascendió que la víctima había sido secuestrada, torturada y acribillada antes de arrojar su cadáver, alrededor de las 8:00 de la mañana.

NO HAY detenidos.

OJOCALIENTE, ZAC.– Los narcos cada vez son más despiadados: dos hombres que previamente fueron secuestrados, los torturaron y los ejecutaron, fueron arrojados en la calle Carteros, colonia Luis Reyes.

NO HAY detenidos.

Jerez, Zac.– Dos pistoleros que se pusieron con Sansón a las patadas, por lo que fueron acribillados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), cuando quisieron sorprender a los policías madrugándoles con una lluvia de balas que pasaban zumbando sobre las cabezas de los policías; los uniformados contestaron la agresión y mataron a los delincuentes.

FRESNILLO, ZAC.– Dos pistoleros a bordo de un automóvil intentaron sorprender a policías estatales preventivos (PEP) y les dispararon. Los “Pepes” respondieron los balazos matando a uno e hiriendo a otro; esto ocurrió en la avenida Paseo del Mineral, alrededor de las 6:30 de la tarde.

Y LA cereza del pastel, fue en Fresnillo: migrantes que transitaban la carretera federal 23, a la altura de la presa De Rivera, a 10 kilómetros del cada vez más peligroso ‹Infiernillo›, fueron sorprendidos por un comando del narco, que los asaltó, robó dinero, celulares y demás objetos personales.

PERO NO fue todo, les incendiaron sus vehículos provocando un prolongado bloqueo.

NO, NO hay detenidos.

-¡QUÉ POCA!, no se vale que se ensañen con nuestros hermanos migrantes y ¿qué dice ‘El Deivis’-.

-NADA, LA violencia y la inseguridad le valen una chingada, sólo se dijo preocupado cuando andaba en campaña y prometió regresarnos la paz y la tranquilidad, ¡pinche mentiroso, salió peor que Tello!

La Claudia Sheinbaum, la Gran Favorita

-¿CREEN USTEDES que la Claudia Sheinbaum sea la próxima candidata de Morena y gane la Presidencia de México?-.

-PUES LA Jefa de Gobierno encabeza todas las encuestas, así es que es mu factible que sea la sucesora del Presidente don Andrés Manuel López Obrador-.

-LO QUE a mí me preocupa es que vaya a ver divisionismo, por eso quien gane de Claudia, Marcelo y Adán Augusto, hay que apoyarlo, y no andar haciéndole el vivo como el Ricardo Monreal-.

-TIENE RAZÓN: en lo que sí habremos de insistir es que siga la Cuarta Transformación, y que no nos la vayan a cambiar por otra ‘Nueva Gobernanza’-.

-NAAA...

‘EL Monris’ está acabado, se quemó gacho por andar coqueteando con los conservadores-.

-PERO HAY más: el Presidente AMLO lo llamó traidor cuando en las elecciones de la Ciudad de México apoyó a varias candidatas y ganaron; por eso pasó de los desayunos en Palacio Nacional: a morir políticamente ahorcado en un pirul, por Judas.

-BUENO, YO me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.