David Monreal Sigue Perdiendo Credibilidad: Raymundo Carrillo

“El Gobernador no Garantiza la Seguridad de sus Habitantes”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, comentó en entrevista a Página 24 Zacatecas que las circunstancias de inseguridad en el estado están terribles y existen detalles que tienen a la población en un estado de alerta necesario ya que las autoridades de seguridad no están generando ni garantizando el trabajo de prevención de la violencia.

“Nos tiene acantonados miles de soldados y de guardias nacionales que no generan un trabajo de prevención o de investigación. El gobernador no está atendiendo lo que está pasando en el estado con su responsabilidad. Corre la noticia del atentado a los oficiales fallecidos y si se le suma lo que ha pasado con el juez, con el comisionado de la Guardia Nacional (GN), con lo que pasó en Jalisco con la desaparición de un coronel esto está escalando a un ritmo y un nivel en que el gobernador ya debe tomar una responsabilidad mayor”, señaló.

El presidente del partido insistió en la apertura a un diálogo por parte del gobernador del estado, David Monreal, con todas las fuerzas que existen en el estado ya que el gobernador sigue ensimismado en que él y sus discursos son los que resolverán el problema y van a traer la paz a Zacatecas.

“David Monreal está perdiendo más credibilidad todavía cuando asegura que vamos ganando y que todas las circunstancias de inseguridad son por la victoria que se está obteniendo, por supuesto que no es así. Yo hablo de un diálogo no es con la intención de que nos sentemos políticamente a platicar ya que se trata de un diálogo donde se pueda considerar que el gobernador está haciendo caso a las dos terceras partes de la población que no votaron por él y que está obligado a escuchar”, añadió.

El presidente añadió que la percepción de seguridad del gobernador no es la correcta con la alineación de la estrategia de seguridad federal a lo estatal.

“El presidente de la república y el gobernador traen guardias y suficiente cuidado de una serie de dispositivos llenos de miles de personas y nosotros no. Donde está la autoridad no hay quien nos escuche, no sé qué le esté pasando al gobernador desafiando y resistiendo las propias responsabilidades de su cargo”, finalizó.