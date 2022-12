La Policía Vial se Dedica a Extorsionar Turistas y Visitantes: Diputado González

“He Intentado Hablar con Caldera, Pero Anda de Shopping en EU”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, denunció que diversos elementos de la Policía Vial han hecho mal uso de sus funciones, al “morder” y amedrentar a ciudadanos en diversos puntos de la capital y de otros municipios. Explicó que presentarán las denuncias correspondientes y los expedientes con pruebas, que a su vez les han hecho llegar ciudadanos.

Reclamó que cada fin de año, ciudadanos, turistas y migrantes son víctimas de agentes de tránsito que intimidan a conductores de vehículos con supuestas multas e infracciones, así como amenazas de conducirles al corralón a pesar de que las faltas no sean graves.

“Hemos estado recibiendo un sinnúmero de quejas de ciudadanos que están siendo extorsionados por agentes de la Policía Vial, en su mayoría se trata de ciudadanas y ciudadanos que tienen placas de procedencia extranjera y que seguramente están de visita en nuestro estado por el tema de la temporada vacacional, en ese sentido quiero aprovechar esta conferencia para hacer un llamado público y urgente al director de la Policía Vial (Oswaldo Caldera Murillo), en el estado para que atienda esta situación. Quiero comentar que en lo privado he tratado de comentar el tema con el director, sin embargo me informan que se encuentra de compras en Estados Unidos y que por lo tanto no ha podido atender estas cuestiones. Lo he buscado para poder atender este caso en corto”.

“En los operativos que nosotros hemos implementado, son en la entrada o salida rumbo a Fresnillo, así como a la salida a Aguascalientes y en la zona centro de la capital; tenemos detectados a tres agentes de la Policía Vial que están extorsionando de forma descarada a los y las ciudadanas en la calle Tacuba. La extorsión es amenazando a los ciudadanos con retirarles sus vehículos a cambio de una prestación económica, que va desde los 500 hasta “lo que puedan”. Si el ciudadano no accede le amenazan con retirar sus vehículos con grúa, por cualquier motivo y circunstancia”.

“Esto está generando un malestar en los visitantes y también hemos recibido denuncias de otros municipios, particularmente en Fresnillo, donde también hemos recibido denuncias por estas actividades irregulares. Hacemos un llamado a las autoridades del estado para que se ponga atención a este asunto. Nosotros no consideramos que sea un asunto generalizado por parte de la corporación, pero sí creemos que estos elementos no sólo le generan una mala percepción a la ciudad, sino también le generan a la corporación”.

Mencionó que si bien se debe aplicar orden y la ley, lo que se reprueba es que se utiliza la norma para presionar a la población para obtener una “mordida”. Dijo que ya se proporcionó la información necesaria al gobierno del estado, tanto al jefe del Ejecutivo, David Monreal Ávila, como a la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Gabriela Pinedo Morales.

Además, dijo que anexarán algunas fotografías donde se aprecia a agentes de tránsito hostigando a conductores, para presionarles hasta que se consume finalmente el acto de corrupción.