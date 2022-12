Llama la Policía Municipal a Denunciar Violencia Contra Mujeres; se Reciben 68

Se han Puesto a Disposición de la Fiscalía 90 Agresores: Serrano

Por Nallely de León Montellano

En entrevista colectiva, Gustavo Serrano Osornio, secretario de seguridad pública del municipio de Zacatecas, informó que en promedio reciben 68 denuncias semanales por violencia doméstica y otro tipo de abusos contra las mujeres.

Detalló que, de esas 68 denuncias, generalmente se logran al menos Cuatro detenciones, específicamente cuando la víctima denuncia de forma directa, ya que el resto de las denuncias generalmente son por parte de testigos oculares y auditivos cercanos al lugar donde se llevan a cabo estos acontecimientos.

“Desafortunadamente cuando llegamos, a veces ya no nos dejan ingresar al domicilio, si no nos deja ingresar la misma mujer, no podemos hacer mucho; estamos muy al pendiente las muchachas están sondeando y una vez que identificamos los puntos, policía de género está dando rondines cotidianos para cuando se vuelva a presentar la situación estemos más cerca y podamos acudir a auxiliar a las mujeres”, agregó.

Serrano Osornio dijo que, en lo que va del año se han contabilizado cerca de 90 detenciones de agresores de mujeres, lo cual celebró debido a que en los 90 casos dichos agresores se han puesto a disposición directamente de la Fiscalía. Al respecto dijo que “ya hay medidas, asesoría jurídica, asesoría psicológica y esas mujeres ya están un poco más fuera de riesgo”.

Resaltó que a partir de las dos semanas anteriores el número de llamadas con motivo de denuncias por violencia en contra de mujeres disminuyó a 45, la cual es una cantidad importante para evaluar la disminución de este tipo de violencia en la capital del estado.

El funcionario compartió que generalmente en todo el municipio, y las comunidades de Zacatecas se lleva a cabo este tipo de prácticas violentas, sin embargo, expuso que las mujeres policías están perfectamente capacitadas para convencer a las víctimas de denunciar a su agresor, razón por la cual considera que el número de reportes de este tipo han disminuido en porcentajes importantes.