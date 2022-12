Mi Jardín de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En los operativos que nosotros hemos implementado, son en la entrada o salida rumbo a Fresnillo, así como a la salida a Aguascalientes y en la zona centro de la capital; tenemos detectados a tres agentes de la Policía Vial que están extorsionando de forma descarada a los y las ciudadanas en la calle Tacuba. La extorsión es amenazando a los ciudadanos con retirarles sus vehículos a cambio de una prestación económica, que va desde los 500 hasta “lo que puedan”. Si el ciudadano no accede le amenazan con retirar sus vehículos con grúa, por cualquier motivo y circunstancia“: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 21 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Malos Organizados Ordenan Muertes

POR LO que se ve, son los Malos Organizados los que ordenan muertes de gente por uno u otro motivo: nada se salva, como sucedió con el señor juez don Roberto Elías Martínez y el señor general don José Silvestra Urzúa Padilla,coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas; nada improvisan, estudian sus movimientos y llegando el momento actúan sin miramientos para arrancar vidas con total impunidad.

-BUENO, EN estos dos casos -toma la palabra doña Petra-, las autoridades informaron que ambos asesinatos están resueltos: desde el Penal de Cieneguillas dos narcos ordenaron el asesinato del Juez, mientras que el del general fue una confabulación entre policías municipales de Pinos, y narcos, uno fe ellos que abatieron.

-ESTO ES lo que no me cuadra -dice don Roberto-: los asesinatos de personalidades gubernamentales sí son detenidos, pero nunca los de Juan Pueblo a éstos hasta les ponen puentes de plata, y huyen con inusitada seguridad sabiendo que nadie osará detenerlos.

“TODOS LOS días matan gente de la manera más cruel, fácil y sospechosa: ayer mismo, varios narcos llegaron a una casa ubicada en la calle Kabardin, colonia El Hípico, en la cabecera municipal de Guadalupe, entraron violentamente lanzando amenazas de muerte e insultos, al tiempo que acribillaban al hombre de la casa y su mujer cayó herida.

POR SUPUESTO, no hubo detenidos.

AHÍ MISMO, en Guadalupe, mataron a balazos a otro hombre, su cuerpo, sin vida, apareció en un lote baldío en la calle Allende, colonia El Hípico, eso de las 8:00 de la noche.

TAMPOCO HAY detenidos.

ADEMÁS HUBO dos heridos de bala, uno en la calle Rosendo Rayas, colonia Francisco E. García, en la capital del Estado, y otro en la calle Expropiación, colonia Lázaro Cárdenas, en Zacatecas.

TAMPOCO HUBO detenidos.

Policías de Vialidad, Mordelones

-PUES EL Ernesto González Romo, diputado local por Morena, denunció ante nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la Policía Vial se dedica a extorsionar a turistas y visitantes, dice que ha intentado hablar con el director el Oswaldo Caldera Murillo, pero le han dicho que el Caldera anda de shopping en Estados Unidos-.

«NUNCA ME imaginé que un director de la Policía Vial ganara tanto dinero como para irse de compras a Estados Unidos, pinche corrupción no tiene para cuando terminar: el Oswaldo manda a robar a su gente y al Oswaldo le queda la tajada de el león:

‹HEMOS ESTADO recibiendo -dijo el Ernesto- un sinnúmero de quejas de ciudadanos que están siendo extorsionados por agentes de la Policía Vial, en su mayoría se trata de ciudadanas y ciudadanos que tienen placas de procedencia extranjera y que seguramente están de visita en nuestro estado por el tema de la temporada vacacional, en ese sentido quiero aprovechar esta conferencia para hacer un llamado público y urgente al director de la Policía Vial (Oswaldo Caldera Murillo), en el estado para que atienda esta situación. Quiero comentar que en lo privado he tratado de comentar el tema con el director, sin embargo me informan que se encuentra de compras en Estados Unidos y que por lo tanto no ha podido atender estas cuestiones. Lo he buscado para poder atender este caso en corto›.

-PUES NO sé que espera el señor diputado, si tiene las pruebas que dice, debería de denunciar a esos corruptos, pero además todo indica que don Oswaldo los manda a atracar.

«YO LE veo ganas a don Ernesto de combatir la corrupción, lo malo que no cuenta con el apoyo del señor gobernador, recuerden que él denunció la Estafa Legislativa, pero no tuvo eco, entre las autoridades locales, que es donde corresponde».

-AHORA que regrese el Oswaldo a ver qué dice del robadero a turistas y visitantes, la acusación es muy fuerte-.

-CUANTA RAZÓN tiene don Raymundo Carrillo, cuando afirma que don David Monreal sigue perdiendo credibilidad, seguramente por eso en los sondeos que hacen encuestadoras sigue estando en el último lugar-.

¿Hasta Cuándo Regresará la paz y la Tranquilidad a Zacatecas?

PRESTADORES DE servicios turísticos, como el señor Gustavo García, están pasando por varios años de vacas flacas, tanto, que muchos han inmigrado a otros estados de la República en busca de oportunidades.

“ME DUELE el corazón cuando leo que ‹la gente está cancelando sus vueltas a Zacatecas, porque la violencia continúa causando estragos al turismo:

“PARA NOSOTROS nos afecta muchísimo porque la gente cancela sus vueltas para acá a Zacatecas y es muy difícil el clima que se genera ya que hay miedo e incertidumbre, por no llamarlo de terror. Es delicada la situación y no sabemos en que vaya a desenlazar toda esta situación›.

-¡DIOS DE mi vida!, me dicen que los hoteles de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, están solos, la economía está muy difícil, la violencia y la inseguridad perjudica no sólo el turismo, sino la economía, las inversiones no han aterrizado-.

-Y COMO dijo don Teofilito -made Teresa- ni aterrizarán, la gente tiene miedo y cree que ‘efectivamente’, Zacatecas es un ‘narcoestado’-.

-ESTO YA valió chetos, según el Informe de Seguridad Pública, que publicó la Presidencia de la República, de enero a noviembre de 2022, se cometieron en Zacatecas 1,218 asesinatos, ocupando el lugar número 10, pero per cápita ocupamos el numero uno.

MIREN COMO andan nuestros vecinos:

AGUASCALIENTES: 70 asesinatos.

DURANGO: 121 asesinatos.

COAHUILA: 121 asesinatos.

NAYARIT: 144 asesinatos.

SAN LUIS Potosí: 603 asesinatos.

NUEVO LEÓN: 1,235 asesinatos.

JALISCO: 1,937 asesinatos.

GUANAJUATO: 2,984 asesinatos.

-¿QUÉ LES dicen estas cantidades de homicidios dolosos?-.

-PUES QUE ocupamos en tercer lugar abajo de Jalisco y Guanajuato, pero per cápita ocupamos el primer lugar, no hay vuelta de hoja: odo esto se descompuso cuando llegó ‘El Pinocho de Bernárdez’, y su vieja la Cristina, que presumían ser la ‘Pareja Gubernamental’.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.