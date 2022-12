Mi Jardín de Flores

Ernesto, el Patito Feo de la 4T

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El presidente Pedro Castillo está detenido, su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México y ayer llegaron, y ya están con nosotros, y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger, y es hacer valer el derecho de asilo. Lo demás es un asunto del Perú. Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no sólo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas, y que no les importan los pueblos’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 22 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ahora Resulta que el Ernesto es el Patito Feo de la 4T

ME SORPRENDE que doña Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno, haya soslayado las denuncias de corrupción que mediáticamente hizo el joven diputado de Morena Ernesto González Romo, sobre varios agentes viales que pretextan falsas violaciones a la Ley de Vialidad, para ‘morder’ (extorsionar) a turistas y migrantes, a pesar que denunció los lugares en que se llevan a cabo esos asaltos en despoblado, ¡qué vergüenza!

-NAAA… AHORA resulta que el Ernesto -dice doña Petra- es el Patito Feo de la 4T, cuando todos sabemos cómo se las gastan los policías de Tránsito, y la Gabriela lo conmina a ser serio, cuando precisamente eso hizo: ser serio y denunciar la corrupción, poniendo en alto la 4T -.

-CONOCIENDO CÓMO se las gastan los agentes de vialidad en la capital del estado -sigue con el tema don Roberto-, no dudo ni tantito que hasta el director Oswaldo Caldera Murillo esté dentro del enjuague, sobre todo sabiendo que Caldera se fue de compras a Estados Unidos, ¿con qué ojos divina tuerta si el puesto de director no da para esos dispendiosos lujos?

“PERO PARECE que el ‘regaño’ de Gabriela Pinedo surtió efecto, pues Ernesto ya no dijo ‘esta boca es mía’; en esas condiciones la 4T aquí en Zacatecas ya valió chetos, ‘El Rey David’ no sólo está traicionando a la 4T, sino al propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuándo nos imaginamos este pinche actuar del fresnillense?, porque si Gabriela salió a declarar en contra de Ernesto y a favor de los corruptos ‘mordelones’, no fue por motu proprio sino que se lo ordenó David, pues hoy jueves la corporación festejará un nuevo aniversario y los cebollazos estarán a la orden del día y callarán las corruptelas para llevar la fiesta en paz ¿qué asco!”.

El Autonombrado Cuidador y Defensor de los Migrantes

-PUES REAPARECIÓ don David en conferencia de prensa banquetera y anunció con bombos y platillo que cuidará y defenderá la seguridad de los ciudadanos, migrantes y turistas y, para eso, aumentará el número de policías: de 100 a 140 y 25 patrullas, aunque después dijo que tal programa tendrá una duración 22 días, o sea terminará el 15 de enero, ya de ahí en adelante la población se rascará con sus propias uñas.

“ADEMÁS DIJO que ‘frente a la insuficiencia física de elementos, se comprometieron cuatro drones sólo para la vigilancia y cuidado de estos tramos ciegos o de vacío, el programa operativo se rediseñó y se va a estar evaluando’, también prometió poner más atención en los penales, que le han dado fuertes dolores de cabeza”.

-AHORA RESULTA que ‘El Deivis’ se autonombró cuidador y defensor de los migrantes, cuando ha demostrado sólo desprecio por ellos, pues nada cumple y se la pasa en el güiri güiri, prometiendo cosas que bien sabe no va a cumplir, sólo que ya haya acordado con el narco ‘organizado e inteligente’ para que deje de matar gente-.

-NOMÁS ME gustaría recordarle a ‘El Rey David’ que los drones no detienen a los narcos, manda su ubicación pero hasta ahí, si no atrapan a los narcosicarios, menos a la plana mayor del narco.

“NO ME cansaré de decirle que lo que tiene que hacer es limpiar la policía, porque hiede a corrupción, pero si soslaya las denuncias de una de las mejores cartas que tiene Morena, ¿qué podrá hacer con esos corruptos que por cinco años hicieron de Zacatecas lo que quisieron? La pregunta es ¿por qué se resiste a limpiar la policía cuando todo Zacatecas sabe que está infiltrada por el narco?, ¿o a ese acuerdo llegó con Alex y Cristina, la pareja gubernamental?”.

Nomás Recuerdo sus Promesas y me da Coraje

-DE EL Tello yo ya sabía que su gobierno iba a ser un fracaso total, sobre todo conociendo la voracidad de él y la Cristina por el dinero, así es que no me sorprendió lo ‘RaTellos’ que resultaron ambos, teniendo al Benjamín Medrano como chivo expiatorio.

“DE ‘EL Deívis’ desde un principio le tuve confianza porque yo sabía que era un hombre rico, entonces yo creí que realmente serviría a la sociedad porque no llegaría con la espada desenvainada y sus promesa eran viables, o ustedes díganme que no:

1.-EL RESCATE y fortalecimiento de las actividades económicas.

2.-MEJORES CONDICIONES de vida para las familias bajo un esquema de sustentabilidad y respeto a recursos naturales.

3.-FORTALECER LA minería con mano de obra local a las empresas y el impulso a la transformación de la materia.

4.-CUBRIR SU mercado interno para convertir al estado en un proveedor de alimentos a nivel nacional e internacional.

5.-IMPULSAR LA actividad turística y de servicios de todas las regiones

6.-INDUSTRIALIZACIÓN DE los productos del campo con valor agregado y exportarlos.

7.-IGUALDAD DE oportunidades y de percepción salarial.

8.-UN GABINETE mayormente conformado por mujeres.

9.-INCREMENTAR GRADUALMENTE el presupuesto de la Secretaría de la Mujer, hasta duplicarlo.

10.-COADYUVAR CON el sector privado para reducir la brecha salarial.

11.-PERSPECTIVA DE género como un elemento transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas Impulsar ambios legales que abonen a la paridad de género en todos los cargos públicos.

12.-ADECUAR Y crear espacios de atención, y mejorar los mecanismos de vigilancia Impulsar a las mujeres del sector rural con presupuesto a programas de apoyo Programas de financiamiento específicos y accesibles para las empresarias y emprendedoras.

13.– PROGRAMAS DE capacitación continua para las mujeres en los ámbitos educativo, económico y social.

14.-CREACIÓN DE programas con perspectiva de género que impulsen la participación de las mujeres en el deporte.

15.-INCREMENTAR Y reorientar los presupuestos de las secretarías y el rediseño de la Política Industrial.

16.-PERMEAR EL impacto económico de la actividad minera.

17.-IMPULSAR PROGRAMAS de desarrollo de proveedores para la integración de las mipymes locales en cadenas de valor y proveeduría con las empresas.

18.-PROGRAMAS DE apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas de base tecnológica y en innovación.

19.-PROGRAMAS DE capacitación y adopción de la innovación.

20.-INCREMENTAR LA afluencia y la derrama económica proveniente del turismo.

21.-AUMENTAR LA competitividad del estado para instalar empresas locales y extranjeras.

22.-FORTALECER UN ecosistema de emprendimiento.

23.-CREACIÓN DE un plan estratégico de infraestructura.

24.– Y UN programa emergente de recuperación económica.

25.-ACCIONES DE rehabilitación, construcción y becas para deportistas.

26.-UNA NUEVA política pública destinada al deporte con distintas disciplinas.

27.-INCREMENTO Y la reorientación del presupuesto asignado al rubro.

28.-PROMOVER LA actividad deportiva en comunidades con alto índice de pobreza.

29.– IMPLEMENTAR UN programa para el impulso del deporte estudiantil y escuelas de iniciación deportiva para niñas y niños.

30.– APERTURA DE centros de rehabilitación y fortalecimiento físico regionales.

31.-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA en el deporte.

32.-IMPULSO A todas las ligas deportivas y la capacitación continua de entrenadores.

33.-ESQUEMAS QUE incluyan a personas con discapacidad a las actividades deportivas y promuevan equidad de género.

34.– LA GUARDIA Nacional vigilará todos los municipios acompañada por elementos de la Policía Estatal.

-NOS ENGAÑÓ, doña Petra, nos engañó nada de lo prometido ha cumplido-.

-ESTÁ A la altura de ‘El Pinocho de Bernárdez, habrá que estárselas recordando a ver si reacciona-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.