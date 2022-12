Garantizado el Paso por Carreteras de Ciudadanos, Turistas y Migrantes: DM

“Los Vamos a Cuidar y Proteger Hasta el 15 de Enero”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, el gobernador del estado David Monreal Ávila, enfatizó que han reforzado los operativos de seguridad en las vías carreteras, sobre todo ante la necesidad de garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, tanto migrantes como turistas en general.

Asimismo, remarcó que cuentan con el respaldo de las instituciones de seguridad de la Federación, así como con la Guardia Nacional que ha desplegado a más elementos para complementar los operativos en diversos tramos carreteros y en las Unidades Regionales de Seguridad (Unirse).

Con relación a los reportes de que nuevamente en Félix U. Gómez se cometieron delitos en contra de viajeros, el gobernador desmintió el rumor y mencionó:

“Por fortuna fue una falsa alarma en la información, solicité y me dijeron que lo que encontraron fue a una persona con sus maletas pero porque sufrió un accidente o por un percance. Se está llevando a cabo la investigación para descartar cualquier cosa, pero no hay hasta ahorita, solicité información, por fortuna es falsa y esperemos que no haya eso. Justo partir de hoy, la oferta del general (Luis Rodríguez) Bucio está en marcha, entonces esperemos que no sea eso y que sólo tengamos una falsa alarma”.

Sobre los operativos, destacó que continuará de forma permanente hasta el 15 de enero del 2023, ya que se informó que realizarán diversas acciones para evitar que los migrantes sean víctimas de algún delito en su trayecto por la entidad: “Los vamos a resguardar en lo posible, cuidar y proteger como lo informamos, en tres momentos: en su arribo, estancia y su regreso y para ello se ha hecho una serie de dispositivos, operativos, presencia, proximidad. No vamos a permitir que se lastime y ojalá que podamos sacar bien nuestras fiestas decembrinas”.

Por último, mencionó que hay colaboración con los estados vecinos para atender este problema en común, sobre todo por las carreteras que colindan con otras entidades o que son usadas sólo como paso para migrantes, turistas y ciudadanos en general que transitan entre los municipios y sus comunidades.

“Se implementó la comunicación, pero a efectos sólo de acompañamientos, para efectos a través del Ejército, ya que tenemos la operación “sellamiento” en los límites de nuestro estado con los vecinos, hay todo un trabajo coordinado y esperemos que dé el resultado que anhelamos”, concluyó.