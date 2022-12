“Tendremos un Presupuesto Sensato y Equilibrado”, Vaticina González R.

“Cambios Importantes Para Municipios, Fiscalía y el Poder Judicial”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Ernesto González Romo, diputado local por Morena, mencionó que desde la bancada han revisado el presupuesto para el próximo año, además auguró discusiones intensas, sobre todo porque ya hay modificaciones importantes en cuanto al presupuesto para municipios, para la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial.

Detalló que sólo falta que se garantice que este beneficio sea empleado, en el caso del Poder Judicial, en su mejoramiento en cuanto a tecnología, mobiliario y otras necesidades.

Mientras que en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mejorar las condiciones de vida de los Ministerios Públicos y de los policías ministeriales, con la finalidad de que no se haga mal uso de ese recurso y que no quede a libre disposición.

Explicó que también habrá recortes para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), así como para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

En el caso del TRIJEZ, dijo que la reducción se debe a diversos factores, entre ellos que por las nuevas reformas se redujeron de cinco a tres magistrados; mientras que en el caso del IEEZ, las modificaciones a nivel federal les quitan estructura orgánica a los Organismos Públicos Locales.

“Al final tendremos un presupuesto sensato y que le esté sirviendo a Zacatecas. Creo que pasan los días y se disipan los nubarrones de tener un presupuesto vetado y que nos fuéramos a controversia. Pero espero que no lleguemos a esa etapa, pero aún nos faltan etapas para revisar la obra pública y ver si se pueden etiquetar algunas obras en específico, bajar al pleno y tener la discusión”.

“Estamos buscando todos los canales de comunicación, creo que hay una buena coordinación en este momento entre partidos, hay diálogo entre el PRI, PAN y Morena así como con nuestros aliados. No tendremos un presupuesto como en otros años que no se les movía una coma, pero sí tendremos un presupuesto equilibrado, justo y que le habrá de ayudar a Zacatecas. Para evitar esta confrontación que lo único que pasaría sería someter a Zacatecas en una confrontación de poderes que no tendría sentido”.