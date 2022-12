Mi Jardín de Flores

¿Qué les Pudo Hacer un Niño de 14 Años?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Navidad representa tanto... es uno de los principales dogmas de fe de la religión católica; un momento de unión familiar; una ocasión de reencontrarnos con nuestros orígenes; el epílogo de un año, y una oportunidad para reflexionar sobre lo vivido, agradecer lo recibido y corregir el rumbo cuando es necesario. Bajo la narrativa católica, Navidad es también una historia de humildad, resiliencia, solidaridad y esfuerzo frente a la adversidad’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 26 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

NUEVAMENTE ANOCHE no pude conciliar el sueño, la abominable muerte a balazos del niño de 14 años me preocupa de sobremanera, ¿qué les pudo haber hecho esa criatura, para que le hayan arrancado la vida de esa manera? Nada, de eso estoy segura, sin embargo se ensañaron valiéndose del poder de sus armas y de la complicidad de autoridades venales.

EL NIÑO de 14 años estaba en su casa, acompañado de su familia, cuando alrededor de las 9:00 de la noche del viernes un grupo armado de los Malos Organizados llegó a ese hogar ubicado en la calle Lázaro Cárdenas del Río, colonia Tierra y Libertad, echó la puerta abajo y entró lanzando insultos y amenazas.

YA ME imagino lo asustada que estaba toda la familia que luego comenzó a llorar y a suplicar que no mataran a su hijo, pero los demonios de la droga ya se habían apoderado de ellos, y le dispararon con esa sangre fría que les caracteriza matándolo al instante.

UNA VEZ cometido el cobarde infanticidio, los autores de este crimen sin razón, salieron de la casa y desaparecieron al doblar la primera esquina de la cabecera municipal de Guadalupe.

NEGRA NAVIDAD vivió esa familia, y nunca su vida será igual; estos son crímenes que piden Justicia al Cielo.

¿SABEN QUE otra cosa me lacera? El silencio de la mayoría de los medios de comunicación, aunque no los culpo pues el gobierno intentó encubrir este horrendo infanticidio.

-PERO NO hay reacciones que condenen el brutal asesinato de ese niño, madre Teresa, esa es otra bronca-.

-EN SU salud lo hallarán… Sólo quiero recordarles el poema de Martín Niemöller:

CUANDO LOS nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, PORQUE YO no era comunista, CUANDO ENCARCELARON a los socialdemócratas, G UARDÉ SILENCIO, PORQUE YO no era socialdemócrata CUANDO VINIERON a buscar a los sindicalistas, NO PROTESTÉ, PORQUE YO no era sindicalista, CUANDO VINIERON a buscar a los judíos, NO PRONUNCIÉ palabra, PORQUE YO no era judío, CUANDO FINALMENTE vinieron a buscarme a mí, NO HABÍA nadie más que pudiera protestar.

Necesitamos un Zacatecas Seguro

-PARA EL flamante presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Carlos Peña Badillo, ‘los funcionarios a cargo de la seguridad en el estado deberán defender su trabajo y expresó su respaldo a quienes integran las policiacas por los tiempos difíciles que están viviendo, pero la realidad lo metió al meollo del asunto y reconoció que: ‘ES CIERTO que hoy no ha funcionado ni ha dado en positivo la estrategia de quien conduce los temas en el combate a la inseguridad en Zacatecas. Luego se habla mucho de la percepción y no solo se trata de eso es también la realidad, el mayor número de elementos de seguridad pública que han perdido la vida, es el peor momento de seguridad en los 58 municipios y la peor percepción de Zacatecas como estado en el contexto nacional’.

“PEÑA ASEGURÓ que serán importantes las decisiones que tome David Monreal en cuestión de seguridad pues, advirtió, ‘está corriendo el riesgo de que si no corrige el rumbo a tiempo el costo se pagará en su administración.

‘LA VERDAD -continuó- es que hoy nadie coincidimos en que la estrategia de seguridad en lo local no está funcionando, y si en esa estrategia no está funcionando el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, debe haber movimientos, pero esas son decisiones del Poder Ejecutivo, nosotros hoy desde el PRI respaldamos a los elementos de Seguridad Pública y a quienes integran las distintas corporaciones’

“O SEA, el Carlos Peña le dice a ‘Él Deivis’: la están cajeteando, pero esa es tu bronca no la de nosotros porque no coincidimos con tu estrategia de seguridad ‘ya que existe una gran preocupación por no tener el Zacatecas que la ciudadanía necesita para vivir, invertir y salir adelantes’, y remata: ‘Los que estamos en Zacatecas aspiramos a que le vaya bien a la administración, que funcionen las estrategias de gobierno, sin embargo no podemos dejar de ver la realidad en la que estamos’.

-PUES EL Peña se queda corto, madre Teresa, per cápita, Zacatecas ocupa el primer lugar en asesinatos, primer lugar en ejecuciones de policías, aquí nos asesinaron al coordinador estatal de la Guardia Nacional, general José Silvestre Urzúa Padilla, a Roberto Elías Martínez Juez del Poder Judicial del Estado, 56 policías, decenas de estudiantes, etcétera.

“OTRO ASESINATO que también causó fuerte repudio es el de Francisco Zapata ‘Zapatita’, militante de Morena que estaba apoyando fuertemente a la Claudia Sheimbaun; pero a ‘El Deivis’ le vale madre la inseguridad, nomás llegó a Palacio de Gobierno y todas sus promesas las olvidó. Lo ridículo es que comenzó defendiendo a ultranza la bandera de la 4T, gana la elección y la cambia por la de la Nueva Gobernanza, pero ahora ni esa: se metió las dos banderas”.

-‘EL REY David’ salió peor que Alex, quien ya está en el basurero de la historia por inepto y ‘RaTello’, mientras que su sucesor le sigue los pasos desde el primer día.

