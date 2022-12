Muchas Vidas Inocentes Cuestan los Errores en Seguridad Pública: Medina

“El Gobierno Debe Hacer Auto Crítica Sobre el Manejo de la Seguridad”

Por Nallely de León Montellano

El exdiputado federal y local, José Luis Medina Lizalde, comentó a Página 24 Zacatecas que de acuerdo con el balance del año, es de suma importancia que el gobierno del estado haga una auto crítica en cuanto a la política de seguridad pública, pues las pérdidas de vidas inocentes donde se involucran organizaciones criminales van en alarmante aumento.

Dijo que, “el gobernador distante del problema encargándoselo a un Secretario de Seguridad Pública, la misma falta de actividad preventiva real, más allá del discurso, una enorme distancia entre la sociedad y el gobierno en estos temas, y una incapacidad de reaccionar adecuadamente ante cada suceso que va desde la reacción policial inmediata ante el hecho hasta la política de información que genere conciencia en la sociedad sobre lo que está pasando”.

Aseveró que “la torpeza comunicativa del gobierno hace que la gente no advierta los contornos del crimen organizado”, puesto que la sociedad únicamente se impacta por cada suceso, sin embargo, la autoridad no facilita que la gente vaya procesando lo ocurrido, por lo que considera que hay demasiadas cosas por hacer.

También refirió que la estrategia de seguridad federal no puede aplicarse a todos los estados, ya que, cada entidad tiene una problemática específica para la cual hay que diseñar una estrategia de seguridad distinta.

“Si no descubren que además de una estrategia macro nacional, tiene que haber una estrategia específica y ahí está la diferencia entre el fracaso o el éxito de una estrategia de seguridad; aquí en Zacatecas no se han puesto a razonar que no es lo mismo combatir el crimen organizado en un estado costeño, que en un estado del altiplano, en un estado chiquito, que en un estado grandote, en un estado con la población concentrada en unas pocas ciudades o en un estado con una gran dispersión poblacional”, concluyó.