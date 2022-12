Mi Jardín de Flores

Los Culpables de la Violencia, Según David:

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Este es un típico caso donde la polémica, arbitrariedad y el abuso del poder se hace patente, donde se tortura, donde se fabrican pruebas, donde se fabrican culpables y donde la justicia no importa. Nosotros no estamos juzgando en un laboratorio químicamente puro. No podemos hacer como si el dolor y el sufrimiento de la gente no existiera. Hay vidas, hay seres humanos aquí. Y este Tribunal Constitucional, si no está hecho para ayudar a estas personas tan vulnerables, entonces no sé cuál es nuestra función’: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 27 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Ineptitud y la Impunidad, el Sello de la Casa

CUÁNTA RAZÓN tiene don José Luis Medina Lizalde, al asegurar que ‘son muchas las vidas humanas Inocentes lo que cuestan los errores en Seguridad Pública’, sin embargo esto lo ignora o pretende ignorarlo el señor gobernador, don David Monreal Ávila, pues los homicidios dolosos suceden todos los días, lo que hace ver mal a su gobierno, ya que los Malos Organizados no son detenidos infraganti.

OTRA COSA que yo no me explico es ¿para qué va tanta gente de seguridad a los lugares donde se reportan homicidios u heridos, si las policías de los tres niveles de gobierno, elementos de la Guardia Nacional y militares del Ejército Nacional, nomás van a hacer bola y más grande el escenario del crimen?

NUNCA DETIENEN a nadie, la Fiscalía siempre abre la carpeta de investigación ‘sin detenido’ y la inmensa mayoría de ellas va al archivo, la impunidad es altísima.

-ESAS PREGUNTAS -toma la palabra doña Petra- son las mismas que se hace la ciudadanía, ¿para qué tanta policía, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano si no tienen un proyecto, un plan, un programa de inteligencia para combatir la criminalidad?

“YO HE oído platicar a los policías municipales muy decepcionados porque a los mininarcos que detienen y ponen a disposición de las autoridades competentes, nomás les bajan una feria y pronto salen libres a seguir envenenando gente y, por esta impunidad, la venta y consumo de drogas va en aumento”.

-YO NUNCA he visto -toma la palabra don Roberto- a los mininarcos detenidos en la prensa, tampoco fotos de drogas decomisadas, cuando en cualquier lugar de México la prensa se da gusto publicando el trabajo de las policías de los tres órdenes de gobierno, guardias nacionales y militares del Ejército Mexicano.

“EN CAMBIO aquí en Zacatecas no mandan esa información a ningún medio de comunicación, lo que denota complicidad, ¿cuántas veces nos han ocultado decomisos de drogas, y días después se la regresan hasta copeteada?

“URGE UN mando único, no que cada policía, guardias nacionales y militares jalen cada uno por su lado, necesitan hacer equipo, que se organicen en grupos y que cada grupo vigile cierta área de cada ciudad y se responsabilice de lo que ahí suceda”.

“POR ESO tiene sentido lo que ‘El Oso’ declara hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘MUCHAS VIDAS Inocentes cuestan los errores en seguridad pública’, ¡ya chole, Adolfo Marín debe ser cesado! De lo contrario todos esos asesinatos deben ser responsabilidad de ‘El Rey David’, por pachorrudo e inepto”.

Tres Asesinatos, Seis Desapariciones Forzadas, Cinco Heridos de Bala

-AYER LUNES, es otro de los días que nuestras autoridades llaman ‘tranquilos’.

-¿CÓMO ASÍ?-.

-SÍ, PORQUE ‘nomás’ se cometieron tres asesinatos, cinco heridos de bala y se reportaron seis desapariciones forzadas, entonces para la ‘Nueva Gobernanza’, esto es un día ‘tranquilo’ y, por supuesto, la criminalidad ‘sigue a la baja’-.

-QUE NO mamen, esa tranquilidad no la queremos; además si hubo cinco heridos, no fue porque los narcosicarios trajeran la pólvora mojada, sino porque tal vez sólo quisieron darles un susto, un mensajito de que ‘si no le entran, entonces sí los mandamos al otro mundo’, esto es muy complejo, así es que no salgan con la mamada esa de que fue un día tranquilo y soleado-.

Más de 20 Años de Abandono

-AYER REAPARECIÓ ‘El Deivis’, bien abrigadito,hasta parecía tamal de chipilín con carne de puerco, pero además bañadito y rechinando de limpio, haciendo notar que en su casa no le falta ni el agua.

“EXPRESÓ QUE su gobierno va muy bien, pero que la lucha contra la criminalidad es de todos: ‘ustedes y mía’, así es que a partir de enero a la Mesa de Seguridad ‘he decidido incorporar a la participación de las mesas, cada 15 días, a algún sector productivo o algún poder porque el tema de la inseguridad es un asunto de todos.

‘YA LO he mencionado, desde el pasado la Inseguridad dejó de ser un asunto de estado para ser un asunto de todos’, reiteró, ¿qué les parece ‘El Deivis’?

-BUENO

-DICE don Roberto- Ya tendremos a las comandantas doña Petra y a la madre Teresa y ¿qué? Les van a dar armas o las van a mandar al frente como carne de cañón-.

-PUES FUE todo lo que dijo al respecto, pero que ‘espera que la gente dimensione de qué trata el tema ya que luego se frivoliza o se trivializa el tema y no es un asunto menor lo que padece el estado’-.

-BUENO SÍ, pero ¿qué papel van a jugar esas personas que serán invitadas a la Mesa de Construcción de paz? ¡Vaya manera de jugarle al ‘Tío Lolo’, que contrate expertos en la materia, porque ni siquiera él sabe la O por lo redondo en cuestión de violencia e inseguridad, o que le pida asesoría al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, quien sin disparar un solo tiro ya pacificó a su país al detener y encarcelar a más de 50 mil pandilleros en nueve meses, y sigue contra ellos no obstante que ya están pajitas.

“PARA ESO es el Poder, para poder, no para hacerle al pendejo: ‘¡Que contrate inteligencia, carajo!, con Adolfo Marín al frente de la Secretaría de Seguridad Pública no va a llegar a ningún lado, el general ya está cansado, por eso se jubiló, si regresó al servicio público civil es por la ambición del billete; no se burlen de la inteligencia de los zacatecano, ¡carajo!

-ESO, AHORA ‘El Deivis’ ya hasta presume de ser un experto en seguridad, pero pues con sus declaraciones él mismo se pendejea:

‘EN LO que respecta a Zacatecas -declaró en rueda de prensa banquetera- tendremos que seguir haciendo nuestro esfuerzo (¿?) con una buena coordinación (¿?) con las diferentes corporaciones y con los órdenes de gobierno (¿?), prevención (¿?), persecución (¿?) y justicia (¿?), tiene que atenderse todo como lo estamos haciendo (¿?) pero debe seguirse socializando y diciendo ya que todo mal tiene un origen y la inseguridad que padecemos los zacatecanos tuvo un origen, más de dos décadas de abandono e impunidad’.

“LUEGO AFIRMÓ que ‘en el primer año de su gobierno se han realizado más de 3 mil 200 detenciones y (que) en una revisión estadística notó que durante muchos años no se judicializaba a los delincuentes, y remachó:

‘AHÍ ESTÁN los números, ahora delincuente que se detiene y se le prueba se sentencia, no hay impunidad’.

¡DIOS DE mi Vida! ¿Cómo se atreve a decir eso? Es una burla no sólo para Zacatecas, sino para el país.

-YO CREO que ‘El Deivis’ andaba bien pedo, al grado de delirium tremens, si eso que dice es cierto, que lo dudo mucho, el Tello, el Miguel Alonso, Amalita y el propio Ricardo Monreal deben de ir a la cárcel, ¿cómo que antes no se judicializaba a los delincuentes y había impunidad, eso es muy grave-.

-¡AY, NO! Estos señores Monreal nos van a desaparecer como estado: Aguascalientes con un territorio tan pequeña, tiene casi la misma población que Zacatecas, y lean lo que dice ‘Saúl el Pequeño’, que gracias al Santo Niño de Atocha gigante, ‘se registró un aumento de 30% de turismo en Plateros’, hoy en la mañana me llamó el Santo Padre Amaro y me dijo que el alcalde David no está en sus cabales, como no lo están don David y don Ricardo.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.