La Violencia y la Inseguridad Espantan el Turismo y Ventas en Centro Histórico

“Nuestras Ventas Bajaron 60%; Varios Comercios Cerraron”

Por Rubén Palomo Macías

María de Lourdes Velazco Gómez, representante de los comerciantes del Centro Histórico, informó a Página 24 Zacatecas que la situación de violencia se ha reflejado en las ventas de los comerciantes ya que la gente se dio cuenta del estado tan inseguro que existe y los turistas optan por mejor no venir.

“Se sintió la falta de turismo y de nuestros paisanos, que son los que dejan una muy buena derrama económica, entonces nuestras ventas bajaron hasta en 60%, a eso se le suma otro tanto que se va a las tiendas grandes a endeudarse con tarjetas, eso también nos ha perjudicado mucho a los comerciantes del Centro Histórico”, mencionó.

Lourdes Velazco señaló que esas situaciones han sido un golpe importante después de una pandemia y muchos comerciantes aún no logran nivelar sus ventas e ingresos en sus comercios.

“El aumento a las rentas ha sido otro factor, de hechos varios comerciantes van a cerrar sus puertas terminando este año, ya no se puede continuar debido a las bajas ventas. Ni el zacatecano nos viene a consumir, aún hay gente a la que no le han dado el aguinaldo y todo ese tipo de problemas afecta para que la gente consuma en los comercios, primero se debe asegurar la alimentación que un artículo que no es de primera necesidad”, añadió.

La líder añadió que en esta temporada decembrina ya han cerrado tres comercios y están en riesgo unos cuantos más, con por lo menos 25 años de servicio y reiteró que el primero de enero se pueden sumar muchos más.

“Los locales que quedaron solos ya no se han ocupado, ya ni los quieren rentar porque los costos están demasiado elevados, sabemos que cada propietario tiene derecho a decidir sobre sus cosas pero no hay nadie quien regule esas situaciones”, lamentó.

Finalmente Lourdes Velazco apuntó que existen locales comerciales con una renta de 120 mil pesos y a eso se le debe añadir el pago de servicios, como el de la luz que está elevando sus costos con el pasar de los años lo que hace imposible reali