“Muy Inhumano y muy Anticristiano”: AMLO Arremete Contra el Gobernador de Texas

Diciembre 27, Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obra­dor calificó de inhumano, an­ticristiano y un acto de bajeza enviar autobuses con perso­nas migrantes a cercanías de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha­rris, situación de la que res­ponsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Hay en Estados Unidos también un grupo antiinmi­grante, como el gobernador de Texas, que a él se le atri­buye esto de los camiones, que es algo totalmente in­humano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy an­ticristiano, porque eso no se hace. Cómo a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes”, exclamó.

El mandatario mexicano celebró y reconoció la labor de las asociaciones de Es­tados Unidos que apoyan a migrantes, “porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos conservadores y corruptos. Entonces, ya están esperan­do los camiones y ahí llevan a los migrantes a albergues y les dan atención, pero esa es la situación que se está vi­viendo”.

López Obrador expuso que son necesarias medi­das que ayuden a ordenar el flujo migratorio, sobre todo porque hace falta la fuerza de trabajo en ese país, pero cuestionó que no quieren re­gularizar la situación de los migrantes.

“Porque así abusan tam­bién de los migrantes, no les pagan lo que les deben de pa­gar, no les dan prestaciones sociales, los pueden despedir cuando les da la gana. Pero eso ya no podemos seguirlo aceptando o manteniendo, ya tenemos que buscar una for­ma ordenada, legal para aten­der el fenómeno migratorio”, dijo.

Por esa razón consideró que existe delincuencia vin­culada al tráfico de persona y existe politiquería y expuso el ejemplo de los autobuses con personas migrantes.