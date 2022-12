Sin Inteligencia, no Habrá paz, ni Tranquilidad: Torres

“Un Gobierno Omiso Fortalece a la Delincuencia”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Ángel Torres Rosales, mencionó a Página 24 Zacatecas que se está cerrando un año muy violento para el estado y desea que en estas fechas, que son de reflexión, se aproveche para que los responsables de la seguridad reflexionen para darse cuenta que la estrategia implementada no funciona.

“Urge cambiar de estrategia ya que no es suficiente que se siga incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano si no existe inteligencia, no se hace investigación y si no enfrentan a la delincuencia. Si solamente los vemos resguardando las zonas de los crímenes eso no va a detener a los delincuentes”, apuntó.

Miguel Ángel Torres señaló que en Zacatecas han ocurrido asesinatos de alto impacto que deberían de hacer que el gobierno se dé cuenta que la estrategia es fallida y que la delincuencia debe sentir la fuerza del estado a través de los cuerpos de seguridad.

“Yo haría un llamado a que se implemente una estrategia distinta de inmediato, es lamentable que sigamos en estas circunstancias. Más allá de la supuesta solidaridad con los familiares de las víctimas de homicidios el mensaje debe ser que se está buscando a los delincuentes y que aquellas familias de los desaparecidos decirles que hay una estrategia para su búsqueda y su localización, que no solamente quede en una simple condolencia”, añadió.

El diputado señaló que existe solución para la inseguridad en el estado debido a que ha platicado con especialistas en el tema quienes hacen alusión a las omisiones que el estado como gobierno ha tenido, lo que ha permitido que los grupos delincuenciales se fortalezcan.

“El delincuente se atreve a hacer lo que sea a sabiendas de que no habrá consecuencias, por eso es importante que las víctimas y sus familiares sepan que se castigará a los responsables y que se trabaja para disminuir los hechos delictivos, pero es importante que el discurso vaya acompañado de acciones”, finalizó.