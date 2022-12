Mi Jardín de Flores

El Comediante David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Yo haría un llamado a (David Monreal) para que implemente una estrategia distinta de inmediato, es lamentable que sigamos en estas circunstancias. Más allá de la supuesta solidaridad con los familiares de las víctimas de homicidios el mensaje debe ser que se está buscando a los delincuentes y que aquellas familias de los desaparecidos decirles que hay una estrategia para su búsqueda y su localización, que no solamente quede en una simple condolencia’: Miguel Ángel Torres Rosales.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 28 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Más de dos Décadas de Abandono e Impunidad: David Monreal

LAS DECLARACIONES mamucas de ‘El Deivis’, causaron hilaridad en muchos lectores, enojo y preocupación en otros.

FUERAS MIS primas que me llamaron a las 7:00 de la mañana para comentarme que ‘El Deivis’, es un excelente comediante, muy por encima de el de la ‘cola de caballo’, Teo González, pues se desternillaban de risa al leer que: ‘TODO MAL tiene un origen y la inseguridad que padecemos los zacatecanos tuvo un origen, más de dos décadas de abandono e impunidad’.

“JAJAJA... SE rieron las primas; pues se llevó entre las patas a su carnal Ricardo, pero en seguido se aventó otra que si no la echa, revienta:

‘EN EL primer año de mi gobierno se han realizado más de 3 mil 200 detenciones y en una revisión estadística me enteré que durante muchos años no se judicializaba a los delincuentes, ahí están los números, ahora delincuente que se detiene y se le prueba, se sentencia, no hay impunidad’.

¡JAJAJA.... quemamuchoelsol!, jajaja.

OTROS SE molestaron: ‘Pobre pendejo, no sabe ni lo que dice, seguramente andaba borracho, ¿en qué papel pone al magistrado presidente del Poder Judicial, el Arturo Nahle García, y a su propio Fiscal General de Justicia, ‘El Pelón’ Francisco José Murillo Ruiseco?

“OTROS DIJERON que ‘El Deivis’ está pasando por una etapa de alcoholismo, bien naca, que no tarda en ver elefantes rosa, que estaría bien que la Sara lo lleve a una clínica para el tratamiento de su alcoholismo, o que le llame a Julio César Chávez, él tiene una clínica para el tratamiento del alcoholismo y la drogadicción, y sí. Hoy fue una mañana de botana por las declaraciones mafufas de ‘El Deivis’, a quien le quedó muy grande Zacatecas”.

-PUES SÍ es para alarmarse por lo que dijo: son mentiras, ¿cómo es posible que afirme que durante más de 20 años, la detención y el encarcelamiento de los Malos Organizados fue pura mentira, una farsa; pero que nomás llegó él a Palacio de Gobierno y todo el sistema de Justicia comenzó a caminar, tanto así, que hay 3 mil 200 presos y sentenciados, pues acabó con la corrupción y la impunidad-.

-SE ZURRÓ ‘El Deivis’, madre Teresa, tanto que ni siquiera ha podido recuperara los 60 millones 100 mil pesos que le robaron a la Fenaza, pues los tres indiciados: Benjamín Medrano Quezada y la ‘Pareja Gubernamental’, el Alejandro Tello Cristerna y su vieja la Cristina Rodríguez Pacheco, andan fuera de Zacatecas disfrutando los millones-.

-Y MIENTRAS tanto, las carreteras no sólo siguen llenas de baches, sino de narcos-.

Los Desaparecidos, Siguen Desaparecidos

CUATRO JÓVENES: las hermanas Daniel y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas Montoyo y el novio de ésta José Melesio Gutiérrez Farías salieron de Jerez hacia Colotlán, Jalisco, pero al llegar a Tepetongo sus familiares les perdie ron la pista ya que dejaron de comunicarse con ellos.

LA DESAPARICIÓN de estos cuatro jóvenes sucedió el 25 de diciembre o sea en plena Navidad y sus familiares los han estado buscando tanto en municipios de Jalisco, como de Zacatecas y no aparecen por ningún lado.

-¡SON CHINGADERAS!, truena don Roberto, por más que ‘El Rey David’ lo niegue, las carreteras del estado siguen en poder del narco. Ojalá y los muchachos aparezcan pronto sanos y salvos, pues de lo contrario el costo social y político para nuestro inútil gobernador va a ser de pronóstico reservado-.

Tras Larga Agonía, Muere Otro Policía

FUE EL 1 de diciembre cuando policías municipales de Valparaíso, fueron emboscados cuando se dirigían a atender un llamado procedente de ese municipio, por lo que tomaron carretera.

POCOS MINUTOS después fueron tiroteados y los tres policías (una mujer y dos hombres) caían tras las balas.

LA POLICÍA y uno de los dos hombres quedaron muertos, mientras que el tercero de los uniformados, era trasladado urgentemente a un nosocomio con heridas de balas en varias partes de su cuerpo.

CONFORME PASABAN los días, el policía mostraba mejoría, desgraciadamente ayer el hombre dejó de existir. Con esta pérdida, ya son 55 los policías asesinados por el narco: ¿Debemos sentirnos orgullosos porque Zacatecas ocupa el primer lugar en policías ejecutados por el narco?

NO, NO hay detenidos.

Los Comerciantes del Centro Histórico Pasa las de Caín

DOÑA MARÍA de Lourdes Velazco Gómez, representante de los comerciantes del Centro Histórico, allá en la capital del estado, está sumamente preocupada: ‘la violencia ha alejado la clientela y los turistas prefieren irse a otros lugares, antes de decidirse por Zacatecas; la gente ya se dio cuenta del estado tan inseguro que existe y los turistas optan por mejor no venir’.

Y ESTO para los comerciantes, tiene un costo: la pérdida de 60% de las ventas. Y sí, esto lo constató nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, quien durante la entrevista con doña María de Lourdes, no se paro nadie en su bonito negocio, ni siquiera para preguntar precios:

‘SE SINTIÓ la falta de turismo y de nuestros paisanos, que son los que dejan una muy buena derrama económica, entonces nuestras ventas bajaron hasta en 60%, a eso se le suma otro tanto que se va a las tiendas grandes a endeudarse con tarjetas, eso también nos ha perjudicado mucho a los comerciantes del Centro Histórico’, se dolió la comerciante.

¿Qué nos Depara el 2023?

-A DIOS gracias, en nuestro amado Chalchihuites no tenemos los grandísimos problemas que tiene el resto del estado, no tenemos la violencia, la Inseguridad de la capital, Fresnillo, Guadalupe, Calera, Jerez, Loreto, Pinos, Ojocaliente, Luis Moya, Valparaiso, Sombrerete, Villa García, Ciudad Cuauhtémoc, Concha del Oro, Tabasco, Monte Escobedo, Villanueva, Tepetongo, Río Grande, Pánfilo Natera, Nochistlán de Mejía, Jalpa y tantos otros municipios que aunque de menores riesgos no gozan de la tranquilidad de nuestro pueblo tan honesto y trabajador como el que más. Bendito sea mi Padre Dios que nos sigue bendiciendo-.

-¡QUÉ BUENO que los Monreales no nacieron aquí!-.

-Y QUÉ bueno que ‘El Monris’ no será ni siquiera candidato-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.