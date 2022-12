Mi Jardín de Flores

David Promete Multiplicar los Pesos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Para nadie es desconocido que las cárceles están llenas de personas inocentes y que afuera hay mucha gente que ha cometido actos de corrupción, impunidad y asesinatos. Entonces es tiempo de replantearse un nuevo sistema, somos uno de los mejores países que en materia legislativa y en materia de leyes escritas somos de los primeros lugares pero somos de los peores en la aplicación de esas leyes y en la impartición de justicia’: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 29 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Cobardes Asesinatos de una Niña de Cuatro Años y un Seminarista

¡NOOO... DIOS de mi Vida, no puede ser!, ¿por qué tanta maldad en mi amado Zacatecas, si los Malos Organizados traen sus pleitos contra otros de su misma condición?, que se vayan al desierto y ahí que resuelvan sus problemas y sus intereses a balazos, pero por el amor de Dios ya dejen de andar arrancando vidas inocentes.

ANOCHE, COMO hoy jueves lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mataron a una niña de cuatro años, un angelito que mi Padre Dios nos había enviado a la tierra; no es correcto lo que le hicieron, es de cobardes, esto no debe continuar, son crímenes que claman justicia al Cielo…

-ESOS ASESINATOS -dice doña Petra- son los que más duelen, hay mucha indignación a nivel mundial, porque además mataron a un seminarista y dos personas más quedaron heridas, vean cómo quedó la camioneta, chicos agujerotes por todos lados, hasta se me enchina la piel, estamos peor que en los tiempos de Al Capone en Chicago, Estados Unidos, y el pinche ‘Deivis’ nomás no dice nada al respecto, ni en su Twitter, ni en su Facebook, le pasó de noche, debió de andar en la peda, celebrando que los diputados le aprobaron el Presupuesto de Egresos, mediante los millones de pesos que les soltó de mochadas, méndigo, ¿no que muy honesto?-.

-HAY MUCHA inconformidad, con el desgobierno de ‘El Rey David’-dice don Roberto- los asesinatos no ceden y al de Plateros le vale madre, dicen que en estado burro llegó hasta el Santo Niño de Atocha y le reclamó por qué no le echaba la mano con la violencia y la inseguridad y como el Niño nunca le contestó, fue a echarse otros tequilas y se fue con sus cuates a San Juan de los Lagos, a hincarse ante la virgen de los jalisquillos pidiéndole seguridad para Zacatecas, pero pues salió peor, ya que la niña de cuatro años murió baleada, y hasta mataron a un seminarista.

“ESTO NUNCA había ocurrido, sí recuerdo a curas asesinados en fuegos cruzados, pero no a seminaristas, y me dicen que era muy querido, que pintaba, mínimo, para obispo”.

–NO SÉ, pero si tenía planes de estudiar en el Vaticano, era probable que fuera obispo en cualquier parte del país, los que estudian en el Vaticano se les abren las puertas-.

–POBRE GENTE, una niña de cuatro años asesinada a balazos, el joven seminarista también, además de otros dos heridos. Esto sucedió en el municipio de Noria de Angeles, lo que nos dice que el narco está enraizado en todo Zacatecas.

“PERO ADEMÁS de estos dos asesinatos y dos heridos, en Fresnillo mataron a otra persona que deambulaba por la calle González Echeverría, colonia El Olivar; esto sucedió a plena luz del día al filo de las 2:00 de la tarde, de ayer.

“NO HUBO detenidos.

“AHÍ MISMO, en Fresnillo, narcos estuvieron a punto de matar a dos policías estatales que se encontraban a bardo de una patrulla en la lateral de la avenida Prolongación Sonora, en las inmediaciones de la colonia Periodistas, cuando se les acercó una camioneta y comenzaron a dispararles para huir en seguida.

“HERIDOS, LOS policías pidieron refuerzos y estos fueron tras ellos pero no les vieron ni el polvo. Los dos policías estatales son atendidos en el hospital del Seguro Social.

“LO QUE también me enchila es que este desgobierno siga insistiendo que la criminalidad va a la baja y que el general Adolfo Marín Marín esta haciendo “un excelente trabajo”; que no se burlen de los zacatecanos, Adolfo Marín es un fracaso y ayer se cometieron tres asesinatos y cuatro heridos, ¿cuál criminalidad a la baja? ¡No tienen vergüenza!

“’EL DEIVIS’ anda muy mamón, hablando de una economía que no entiende y creyéndose el salvador de Zacatecas, jaja. El borrachín ya se cree Jesús y anda diciendo que va a multiplicar los pesos, dijo el ternurita:

‘EN ESTA nueva gobernanza he puesto un formato para multiplicar los pesos (Jajaja), un esquema de peso a peso para resolver la problemática social de los municipios. Finalmente las carreteras dañadas tienen asentamiento y es justamente las delimitaciones municipales por eso voy a poner estas bolsas económicas a disposición de los municipios para la multiplicación y en ese sentido traemos más de 300 millones, posibilidad de incremento sólo del estado’.

-ME DA la impresión que don David comienza a perder la cordura, como que el poder lo está cambiando para mal, es muy contradictorio y afirma cosas sin sustento-.

-NO, Y déjeme le leo otra: dijo que con 600 millones de pesos va a reconstruir 10 mil kilometros de carreteras, jaja.

Y LUEGO se lanzó contra el nuevo titular de la SCT: ‘Para el caso es mi responsabilidad como gobernador pero son otras fuentes de financiamiento que deseo agotar en su oportunidad. Voy a citar de manera puntual al nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) porque no voy a consentir ni ocurrencias ni improvisaciones (juarjuarjuar), voy a estar muy atento y los propios medios van a ayudar porque no se vale que mientras nosotros hagamos un gran esfuerzo como zacatecanos otros se dispersen’.

-¡VÁLGAME DIOS de mi Vida!, si yo fuera el titular de la SCT, le diría con todo respeto: ‘señor desgobernador, resérvese sus amenazas; en estos momentos le presentó mi renuncia, no puedo trabajar para usted si no me tiene confianza, muchas gracias’; y me retiraba de inmediato-.

-PUES SÍ que anda muy mamila ‘El Rey David’, yo creo que va a terminar muy mal; ¿no hasta dijo que iba a estar muy atento con la actuación del nuevo titular de la SCT al que no le va a permitir ocurrencias ni improvisaciones, y que los propios medios va a ayudar porque no se vale que mientras nosotros hagamos un gran esfuerzo como zacatecanos otros se dispersen. ¡La cagó, claro que la cagó!

“AHÍ ESTÁN Alex, Cristina y Benjamín de quien su propio gobierno ha dicho que robaron más de 60 millones de pesos de la FENAZA y ¿que ha hecho en contra de esas ratas del desierto? Nada, entonces que no nos venga con esas mamadas”.

Siguen las Desapariciones de Personas

-YO CREO que ‘El Rey David’ debería de agarrar el toro por los cuernos y cumplir su promesa de regresarnos la paz y la tranquilidad a los zacatecanos, ya que a partir de ahí vendrá la confianza en Zacatecas y con ella las inversiones, porque no sólo son los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, sino las desapariciones forzadas.

-MMM... ‘EL Deivis’ con unos tequilas y unas agarradas de nalgas ve otro Zacatecas, dice que existe una buena coordinación con todo los delegados en el desarrollo de sus funciones y comentó que se está preparando para tener un buen año 2023.

-¿RECUERDAN CÓMO le lloró al Presidente López Obrador que porque Alex le había dejado un estado quebrado, en bancarrota?-.

-POR SUPUESTO, parecía hasta la Magdalena-.

-BUENO, PUES ahora presumió que gracias a él, Zacatecas camina por la carretera de la prosperidad, dijo:

‘EL PRIMER año era el de asumir el control de gasto, revertir el déficit financiero, tener control de deuda y todas estas cosas que hacen mucho daño, bendito Dios lo logramos (sic) dentro del primer año de gobierno. Invito a que los especialistas estén revisando porque debo estar sujeto a la crítica y evaluación, no sólo social, de los expertos de los gobiernos porque eso nos va a permitir acceder a mayor recurso público gracias a las buenas finanzas’.

-PUES QUÉ bueno, ¿no? Me gustaría que arreglara el problema financiero del Issstezac, con sus miles de jubilados y pensionados, a ver si es cierto que ya se volvió experto en finanzas… ¡está tocado!-.

-DELE CHANCE, a lo mejor si multiplica los pesos, jajaja-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.