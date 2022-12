Zacatecas, Cerca de Convertirse en un Estado Fallido: A. Campos

“Matan Niños, Seminaristas, Maestros, Estudiantes, Desaparecen Jóvenes…”

Por Nallely de León Montellano

Alberto Campos Díaz, empresario y analista político lamentó que, como nunca antes, en Zacatecas se vive un clima de terror, pánico e inseguridad; esto debido al gran número de asesinatos suscitados a todas horas del día.

“No hay que olvidar que mataron a un general, que están matando a empresarios, hoy en Zacatecas, desafortunadamente vemos mujeres desaparecidas, madres hermanas, hombres, vemos también el tema de los niños: acaban de matar a un niño en Pinos, a un seminarista, acaban de desaparecer unas muchachas en Jerez”, señaló.

Campos Díaz advirtió que lo que sucede en el estado ocasionará una quiebra económica, ya que no hay desarrollo e inversión, por lo que considera que la entidad está cerca de convertirse en un estado fallido.

“Bajo un estado en donde no hay seguridad ni garantías para inversión, se va a ir a la quiebra financiera, y hoy vemos por ejemplo en el Congreso del Estado que están repartiendo dinero sin un plan estructural, me parece que en Zacatecas está a punto de caer en un estado fallido y todo esto es por un berrinche de mantener a Adolfo Marín como secretario de seguridad que no sirve para nada, no tiene capacidad y no tiene estrategia,” reprochó.

Ante ello, lamentó que en un futuro el gobernador del estado David Monreal Ávila será recordado por la ola más grande de violencia en la historia del estado de Zacatecas, aunado a la falta de respuestas hacia las familias afectadas.

“Nos pueden decir que es pelea de cárteles, pero cuál es la respuesta que podemos darle a las familias, donde se denigra la dignidad humana, acaba de circular un video de unos padres devastados solicitando que por favor devuelvan a sus hijas, es una pena, creo que la sociedad está enojada e indignada, no puede ser que el gobierno no haga nada, que no nos garantice la seguridad”, mencionó.

En este contexto, advirtió que las autoridades podrían lamentar lo que pudiera suceder, si en los próximos días no realizan acciones eficaces para disminuir la grave ola de violencia, que afecta a todos los sectores sociales por igual.

“Estamos viviendo en una sociedad estresada, y nos están robando la fe, y nos están robando la esperanza; Morena dijo que era la esperanza de México, hoy se está acabando”, concluyó.