Mi Jardín de Flores

David: Ciego, Sordo, Mudo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La violencia es un tema que a todos nos afecta, lamentablemente la percepción está cayendo durísimo en Zacatecas, creo que es trabajo de todos; nosotros como organismo seguimos alzando la voz para que las autoridades federales, estatales y municipales hagan lo suyo para darnos esas condiciones de seguridad, posteriormente economía y salud’: Carlos de la Torre García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 30 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Este Gobierno Ciego, Mudo, Sordo, Corrupto, Impune e Inepto

COMIENZAN LAS manifestaciones de familiares y amigos de los jóvenes: José Melesio Gutiérrez Farías, su novia Irma Paola Vargas Montoya, prima de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, que salieron de Jerez, rumbo a Ocotlán, Jalisco, el 25 de diciembre y sus padres perdieron contacto con ellos al llegar a Tepetongo, Zacatecas, y desde entonces no se ha sabido nada de ellos.

TAL VEZ la embajada de Estados Unidos haga un reclamo al gobierno de don David Monreal Ávila, pues el joven Melesio es originario de Estados Unidos, aunque de raíces mexicanas.

LOS PADRES de los jóvenes desaparecidos, desesperados por el silenció de las autoridades de Zacatecas, llevaron a cabo una marcha de protesta en su ciudad de origen: Ocotlán, grabaron videos pidiendo que “nos hagan el favor de entregárnoslas, se los agradecemos de antemano y Dios se los ha de agradecer”.

QUIERA MI Padre Dios que pronto regresen sanas y salvas junto con el joven; lo que me decepciona es que nuestras autoridades soslayan el grave problema y no digan nada absolutamente sobre la desaparición de los cuatro jóvenes.

-CALLAN COMO momias, madre Teresa, sobre todo el indolente ‘Deivis’ que sigue sin decir esta boca es mía-.

-PUES YO creo que es mejor que guarde silencio, porque ‘El Rey David’ nomás abre la boca para cajetearla-.

-TRASCENDIÓ QUE el joven José Melesio nació en Estados Unidos, pero de origen mexicano, llegó de la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos, para ponerle fecha a su boda con una de las tres agraciadas jovencitas; que estudió en la Universidad de Miami y que trabaja con una firma prestigiada de arquitectos es, pues, un hombre de bien.

“¿SE IMAGINAN lo que han de estar hablando del gobierno de Zacatecas, nuestros hermanos migrantes?”.

-Y ‘EL Deivis’ sigue callado como momia, debe andar en la peda de fin de año, festejando que mi ‘cabecita de algodón’ le dio a Zacatecas el presupuesto más grande de la historia; pero para el pueblo, no para él así es que hay que cuidarle las manos-.

Siguen Matando Policías

“HOY VIERNES nuestro Diario Página 24 Zacatecas da a conocer que el policía estatal herido en un enfrentamiento contra narcos en el municipio de Pánfilo Natera, el pasado 21 de diciembre, falleció ayer jueves.

“FUERON OCHO días de dolorosa agonía y los asesinos impunes siguen poniendo muescas en sus armas por cada policía que ejecutan a balazos, yo creo que este año Zacatecas se corona campeón en el asesinato de policías”.

-CAMPEÓN EN todo, don Roberto. Los asesinatos están a la orden del día, ¿no hace poco comentábamos que ‘per cápita’, Zacatecas ocupa el primer lugar en asesinatos? Y en desapariciones no cantamos mal las rancheras-.

-POR SUPUESTO, doña Petra, hoy por ejemplo, en nuestro Diario Página 24 publicamos Tres Cédulas de Búsqueda.

LA DEL joven CARLOS ALEXIS CORTÉS CRUZ de 18 años, desaparecido el 28 de diciembre de 2022, en Villa García, Zacatecas.

LUIS EDUARDO ESPARZA ARREDONDO de 19 años, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, el 22 de diciembre de 2022 y, MARIO ALBERTO PUENTES GARCÍA de 28 años, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, el 22 de diciembre de 2022.

EN CUANTO a los asesinatos, ayer apareció el cadáver de un hombre dentro de un coche Ford rojo; el descubrimiento sucedió a las 7:00 de la mañana: el auto estaba en un arroyo de aguas residuales y el hombre fue asesinado a golpes, en la mera capital de Zacatecas.

EN FRESNILLO, anoche, en la calle El Andador del Álamo; colonia El Olivar, fue asesinado un hombre. No hay detenidos.

AHÍ MISMO en Fresnillo, pero en el mero centro de la ciudad, la tarde de ayer una mujer fue herida a balazos; trascendió que ella es comerciante en ese lugar y que fue baleada por negarse a pagar el derecho de piso. Sorprende que a esa hora de la tarde no hubiera un solo policía ni para remedio, por lo que los dos frustrados sicarios huyeron sin problema alguno.

“EN FIN, ayer mismo en “un día tranquilo” como lo calificaron las autoridades, se cometieron tres asesinatos, hubo tres desapariciones forzadas y una mujer herida de bala por negarse a pagar el ‘derecho de piso’; y todavía los dueños de Zacatecas afirman, que la violencia y la inseguridad van a la baja, ¡que no mamen!

Reacciones Contra la Violencia y la Inseguridad

DON ALBERTO Campos Díaz, conocido empresario y analista político, declara hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que padecemos un clima de terror, pánico e Inseguridad por la gran cantidad de asesinatos que se cometen a cualquier hora del día:

‘NO HAY que olvidar -dice- que mataron a un general, que están matando a empresarios; hoy en Zacatecas, desafortunadamente vemos mujeres desaparecidas, madres, hermanas, hombres, vemos también el tema de los niños: acaban de matar a un niño en Pinos, a un seminarista, acaban de desaparecer unas muchachas en Jerez.

A DON Alberto Campos también le preocupa -como buen zacatecano que es- que Zacatecas esté en quiebra económica, pues no hay desarrollo e inversión, por lo que cree que la entidad está muy cerca de ser un estado fallido: sin economía y con ríos de sangre: ‘BAJO UN estado en donde no hay seguridad ni garantías para inversión, se va a ir a la quiebra financiera, y hoy vemos por ejemplo en el Congreso del Estado que están repartiendo dinero sin un plan estructural, me parece que en Zacatecas está a punto de caer en un estado fallido y todo es por un berrinche de mantener a Adolfo Marín como secretario de seguridad que no sirve para nada, no tiene capacidad y no tiene estrategia.

‘ESTAMOS VIVIENDO en una sociedad estresada, nos están robando hasta fe y la esperanza.

‘NOS PUEDEN decir que es pelea de cárteles, pero cuál es la respuesta que podemos darle a las familias, donde se denigra la dignidad humana, acaba de circular un video de unos padres devastados solicitando que por favor devuelvan a sus hijas, es una pena, creo que la sociedad está enojada e indignada, no puede ser que el gobierno no haga nada, que no nos garantice la seguridad’.

-Y EL desgraciado de ‘El Deivis’ calladote, no dice más que puras mentiras, como la mamada esa de que ‘va a multiplicar los pesos’-.

-ESTOY DOBLEMENTE triste -dice don Roberto- falleció el futbolista más chingón de toda la historia: Edson Arantes do Nascimiento, mejor conocido como Pelé, sí ‘O Rei Pelé’, el más grande de todos los tiempos, el mejor, se fue pero nos deja su grandeza; a’i la vemos, me voy a echar un mezcalito para platicar sobre sus hazañas: tres veces campeón del mundo..

. -SÍ UNA gran pérdida para el mundo, mi padre lo vio jugar en varias ocasiones y estuvo en el Estadio Azteca en la Copa del Mundo 1970, cuando Brasil se coronó campeón por tercera ocasión con Pelé.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.