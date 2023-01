Mi Jardín de Flores

Asesinatos y Desapariciones Forzadas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 1 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Zacatecas, Líder en Asesinatos de Policías

NO HAY lugar a dudas, Zacatecas ocupa el nada honroso primer lugar en asesinatos de policías en el recién fenecido 2022.

A TODO esto ¿qué dice el señor gobernador, don David Monreal Ávila, está gustoso por este logro?

-DE SU primer lugar en asesinatos de policías, está callado como momia, al igual que su mozo de estoques, ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín, pero de lo que está contento es que en este 2023 recibirá el Presupuesto de Egresos más alto en la historia de Zacatecas, además de que dice estar agradecido con los diputados que tanto vitupera, cuando hay divergencias:

‘MI RECONOCIMIENTO-posteó en su Twiter ‘El Deivis’- al poder Legislativo que de forma unánime ha aprobado la ley de egresos 2023 que incluye un monto histórico de 36 mil 812 MDP, que destinaremos a seguir robusteciendo los rubros esenciales para consolidar la transformación de Zacatecas sin un solo peso de deuda’.

-AHÍ -DICE don Roberto- hubo un billetote para cada uno de los diputados, de lo contrario no hubieran aprobado el Presupuesto de Egresos de manera unánime, esto no sucede ni en la Cámara de Diputados Federal y la de Senadores, ahí sí el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no les da un cinco partido por le mitad, por eso la oposición vota en contra a nivel federal y aquí, pues ya se descubrió el pastel, repartiendo varios millones; dicen que hasta las diputadas bailaron de felicidad-.

-Y EN torno a la violencia y la inseguridad ¿qué dijo ‘El Deivis’? al respecto?-.

‘SEGUIMOS TRABAJANDO –escribió en su Twiter- para brindar atención a los viajeros que retornan, principalmente a EUA, por las carreteras del estado. Por medio del programa Héroes Paisanos brindamos seguridad en coordinación con la GN Mexico , SEDENA mx, @ SEZAMI y corporaciones estatales’, posteo a las 10:40 de la mañana de 30 de diciembre de 2022, y desde entonces no se sabe por qué cantinas anda el borrachín.

LO CIERTO es que la violencia y las desapariciones forzadas no cesan:

LA NOCHE del viernes Narcosicarios del ‘crimen organizado e inteligente-como los reconoce ‘El Rey David’, el gran favorito para superar todas las corruptelas y complicidades de Alex-, mataron a balazos a una persona e hirieron a otra.

FUE EN el otrora pueblo tranquilo de Jerez, cuando las dos personas caminaban por la calle Alameda Sur, en plena zona centro, y una lluvia de balas los hizo caer ensangrentados al piso, mientras los cobardes asesinos huían del lugar con sospechosa tranquilidad, ante la ausencia de policías.

LA LLUVIA de plomazos provocó el cierre inmediato de muchos negocios, que sirvieron como resguardo de clientes y transeúntes, mientras que paramédicos del cuerpo de bomberos llegaban al lugar del crimen para comprobar que una de las víctimas ya había muerto, por lo que cubrieron su ensangrentado cuerpo con una sábana, mientras que al herido lo trasladaron en una ambulancia al hospital más cercano, en donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarlo de las garras de la muerte.

POSTERIORMENTE LLEGARON elementos de la Fiscalía General de Justicia para iniciar las investigaciones de campo, abrir la tarjeta y trasladar el cuerpo sin vida del hombre asesinado a balazos para la necropsia de ley.

NO, NO hay detenidos.

OTRO ASESINATO se cometió en el municipio de Río Grande: un hombre de 40 años, asistió el pasado jueves a una fiesta en el rancho Los Delgado, pero el viernes amaneció en su casa, ubicada en la calle Alfonso Medina, comunidad La Luz cruelmente golpeado, en la cabeza y todo el cuerpo.

SU FAMILIARES al ver la gravedad de la golpiza lo llevaron al hospital Coplamar, pero de ahí lo mandaron a Fresnillo, pues ellos no tenían quirófano.

EN FRESNILLO el hombre estuvo luchando contra la muerte por varias horas, pero el destrozado craneo le ocasionó finalmente la muerte.

LA POLICÍA ya investiga este cruento asesinato a golpes.

NO, NO hay detenidos.

LOS NARCOS anduvieron en estos días muy ocupados en ‘levantar gente’, sobre todo a jóvenes.

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédulas de Identidad de varias personas desaparecidas: CARLOS ALEXIS CORTEZ CRUZ de 18 años, desaparecido el 28 de diciembre de 2022, en Villa, García, Zacatecas.

VÍCTOR SAUCEDO CANALES de 46 años, JOSÉ MANUEL LOZANO SAUCEDO 19 años y JUAN MARIO SAUCEDO BARRIENTOS de 47 años, desaparecidos el 28 de diciembre de 2022, en Río Grande, Zacatecas.

ANDRÉS CORREA MUÑOZ de 46 años, desaparecido el 28 de diciembre de 2022, en Tepetongo, Zacatecas y, ANTHONY TADEO NÚÑEZ TREJO de 6 años desaparecido en Comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, Zacatecas, el 20 de diciembre de 2022.

Balean una Casa

AL FILO de las 5:30 de la mañana, vecinos de la calle Herradura, colonia Lienzo Charro, y alrededores, fueron despertados por decenas de balazos de grueso calibre dirigidos a una casa de ese lugar.

SEGÚN TESTIGOS, fueron minutos de terror los que vivieron tirados al piso por temor a que una de tantas balas ‘perdidas’ les arrancaran la vida.

AFORTUNADAMENTE NO hubo pérdida de vidas humanas, ni heridos, pero sí cuantiosos daños materiales al destrozar puertas y ventanas a balazos, además de dejar la fachada como queso gruyer.

NO, NO hay detenidos.

FINALMENTE UNA de ‘RaTellos’: un humilde comerciante de 52 años llegó en su camioneta Chevrolet Silverado Pick Up negra modelo 2005 con placas de Zacatecas, a una bodega de venta de frutas y verduras, ubicada en la calle Loma Bonita, colonia Lomas de Plateros, a surtirse de mercancía.

Y EN un momento dado, a eso de la 1:00 de la tarde, llegaron varios ‘RaTellos’ armados, y con amenazas de muerte le exigieron las llaves de la Chevrolet que el vendedor de frutas y verduras se vio obligado a entregarlas, para conservar su integridad física.

LOS ‘RATELLOS’ se subieron a la camioneta y se perdieron en la avenida Prolongación Enrique Estrada, escoltados por sus cómplices que tripulaban un automóvil.

-LO QUE se me hace sospechoso es que la policía no pueda ubicar una camioneta, con las características reportadas, en Guadalajara ese tipo de asaltos se resuelven en un par de horas, con tan sólo consultar las cámaras de videovigilancia del C-5-.

-USTED LO ha dicho, madre Teresa, en Guadalajara, pero aquí en Zacatecas exi$te total impunidad-.

-BUENO, YO me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.