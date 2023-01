David Monreal Debe Realizar un Análisis de Gabinete: Ortiz

“Necesita Gente Capaz y Políticamente Responsable”

Por Rubén Palomo Macías

El expresidente estatal del PRD, Arturo Ortiz Méndez, comentó a Página 24 Zacatecas que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, debe exigir más ayuda de su gabinete por la importancia que tiene que den resultados para que el mandatario estatal pueda responder a la sociedad zacatecana.

“Es en todas las asignaturas, necesitamos que la gente que no tiene condiciones para vivir bien pueda resolver su problema, que el sector agrícola tenga las mejores condiciones, el sector pecuario recupere las condiciones de exportar ganado de calidad internacional, que el comercio se reactive ya que es imposible lograr una inversión certera cuando la gente está asustada por el tema de la inseguridad”, mencionó.

El exdirigente apuntó que la gente no debe estar esperando sus becas y se requiere que las personas tengan un empleo bien pagado con mejores condiciones para comer, descansar, disponer de tiempo libre y tiempo de recreación para sus familias.

“Eso no se logra con becas ni despensas, se logra con fuentes de empleo para que la gente pueda vivir dignamente. Todos los colaboradores del gobernador, y los que estamos fuera del gabinete, debemos de converger en una corriente de hacer propósitos, a eso le apuesto, a que los servidores públicos que no saben o no han podido que hablen francamente con el gobernador y que contrate gente técnicamente capaz y políticamente responsable”, agregó.

Arturo Ortiz señaló que todo gobernador debe realizar evaluaciones periódicas en las que debe ver y plantear la pertinencia de hacer algunos ajustes. Si no es así que se trabaje en conjunto en la misma dirección para que el estado tenga las posibilidades de desarrollarse.

“Se debe generar esa corriente para que nos vaya bien a todos, en esas evaluaciones, después de un año de gobierno ya se debe conocer qué ajustes se pueden realizar y generar la reactivación que le hace falta a Zacatecas”, finalizó.