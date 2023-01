Mi Jardín de Flores

Aviador, lo que se llama Aviador, es Adolfo Marín

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Desde la Secretaría de la Función Pública continuaremos trabajando para dejar una huella positiva en Za­catecas al combatir la corrupción con una rendición de cuentas clara y trans­parente, mediante la transformación que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila’: Humbelina Elizabeth López Loera.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 2 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ironías de la Vida y Jehú Eduí Salas

LA MAÑANA del 9 de diciembre pa­sado, el diputado local por el PRI, don Jehú Eduí Salas Dávila (“apasionado por el Derecho”) , posteó en su Facebook:

‘A 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es un buen momento para recordar que hoy más que nunca debemos recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.

‘PUGNANDO por la actuación de las y los servidores públicos bajo el más estricto Estado de Derecho y a la luz de los derechos humanos.

‘¡EL SENTIDO real de vocación del servicio público así lo requiere!’.

ME PARECIÓ muy bien lo dicho por el exsecretario general de Gobierno, aun­que las instituciones no son las culpables sino quienes las administran, pues es muy cierto que los servidores públicos que tienen grandes responsabilidades y que están cerca de los dineros del pueblo y de los grandes negocios y actos de co­rrupción, al final de cada administración salen ricos, abundantes ricos mientras que el grueso de la población cada vez estamos con más necesidades, pues ade­más la distribución de la riqueza sigue siendo una utopía.

-BUENO, sabíamos que el Jehú, hizo sus transas en el desgobierno de ‘El RaTello’, sólo hay que recordar que a su suegro, al menos, le dio una concesión de taxi al margen de la ley-.

-ESA ES pecata minuta -dice don Ro­berto-, el grueso del movimiento era todo lo que firmaba en su calidad de secretario general de Gobierno, con Alex, ahí esta­ba la transa y eso sucede con todos los secretarios generales de Gobierno, es por ley y, si no lo hacen, entonces se van; es un círculo vicioso.

“AHORA HABRÁ que ver la acu­sación en firme de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular es la guapa Humbelina Elizabeth López Loe­ra, quien por cierto comenzó muy bien como titular de la SFP, pero luego se fue apagando inexorablemente, al no poder detener a Benjamín Medrano Quezada, acusado de coparticipar en el multimi­llonario fraude de 60 millones 100 mil pesos a la FENAZA, a pesar de que juró y perjuró que el ‘hombre’ ya estaba per­fectamente bien ubicado, pero después dijo que estaba amparado y, finalmente, se ha quedado callada.

“PERO HOY vuelve a los titulares de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, por declaraciones del propio acusado de corrupción, Jehú Eduí, quien declaró a nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías que:

“LA SECRETARÍA de la Función Pública (SFP) se ha asumido como instrumento de revanchas personales, yo estoy completamente tranquilo del trabajo que hice, estoy completamente en paz, creo que las acusaciones y las imputaciones que se dan, como lo que pasa con el periodista Gabriel Contreras, son solamente producto de una revancha y la incomodidad que representa una voz y un liderazgo político que está en el Congreso, en las plumas y redacta la vida política en Zacatecas’.

-A VER, no entiendo, ¿qué es lo qué pasa con el periodista Gabriel Contreras, de quien dice va a defender pues la acu­sación en su contra es una venganza, del desgobernador?-.

-BIEN: resulta que en el gobierno de Alex, los servicios del periodista Gabriel Contreras Velázquez, fueron contratados por el propio Jehú y por Federico Soto Acosta.

SIN EMBARGO, ahora a Gabriel Contreras lo acusan de ‘aviador, por cobrar sin trabajar durante junio de 2018 a diciembre de 2019’, mientras que el acusado dice que a él lo contrataron como asesor y que presentó sus respectivos trabajos, sus informes por escrito, así es que no hay delito que perseguir.

-PUES SÍ, ¿qué delito puede haber si me contratan por determinado trabajo, cumplo con ello y llegado el tiempo dejo de prestar mis servicios profesionales?

“SIN embargo ahora acusan de fraude, a Contreras, a Jehú y a Federico, lo que se me hace una verdadera jalada”.

-YO CREÍ que la acusación era ex­clusivamente y en contra del Jehú, pero pues sí, es una jalada-.

-POR ESO mismo don Jehú advierte que él no tiene ‘ninguna investigación dirigida en mi contra, sé que hay algunas otras de funcionarios que estuvieron co­laborando directamente conmigo por al­gún tiempo, incluso hay investigaciones que continúan en funciones en esta admi­nistración, así de paradójico e irónico es lo que está pasando en Zacatecas. Parte del devenir y del ridículo que cada uno está dispuesto a hacer en la vida pública’.

-¡ZAS!, le dijo ‘ridículo’ a ‘El Deivis’ y, pues sí, los fracasos de su gobierno todos se los quiere endosar a otros. A ver, ¿qué culpa tenemos nosotros de que el narco dicte la agenda en Zacatecas, ¿qué culpa tenemos nosotros de que el huevón de ‘El Yeneral’ Adolfo García no haga su trabajo, y lejos de cesarlo por inepto le sigue dando chamba?

“PARA MÍ, el Adolfo sí es un ‘aviador, pues cobra no sólo por no dar resultados, sino por no trabajar, pues me dicen que se la pasa todo el día sentado en su mu­llido sillón viendo películas de Netflix, mientras sus policías son asesinados a balazos con total impunidad-.

-PUES LAS acusaciones de corrupción contra el periodista Contreras y quienes lo contrataron, reitero, son una verdade­ras jaladas, yo creí que al Jehú lo habían sorprendido metiendo las manos al cajón, por eso el protegido de ‘El RaTello’, advierte que Estos actos ni siquiera se considerarían una cacería de brujas y simplemente lo calificó como un circo que busca atraer la atención, el interés y el ánimo político de su persona, pues ‘no han sido capaces de construir nada como gobierno, uno que ganó con la mayoría y que la perdió en tres meses en el Congre­so Estatal, que no han podido generar un solo acuerdo sin la participación del PRI y pues bueno creo que hemos sido muy claros con lo que pasa en el Congreso de quien necesita a quien’.

-¡DIOS DE mi Vida!, que palabras tan duras, la de don Jehú: don David, sin el Congreso, no es nada-.

-PERO reales, madre Teresa. ‘El Rey David’, como gobernador es un fracaso: el Ejército ya no lo pela, la Guardia Na­cional tampoco, el Congreso, si no hay billetes de por medio no pasa ni el aire.

LA BALA de plata con la que nos pro­metió acabaría con la corrupción y la im­punidad, resultó un inofensivo petardo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.