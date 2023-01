Legisladores Continuaremos Exigiendo la Renuncia de Adolfo Marín: K.Valdez

“Aguascalientes y Durango, Mucho más Seguros que Zacatecas”

Por Rubén Palomo Macías

La legisladora panista, Karla Valdez Es­pinoza, aseguró a Página 24 Zacatecas que los diputados continuarán exigiendo la salida del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, debido a la falta de resultados y el aumento de inseguridad en el estado.

“Desde la cámara de diputados hemos sido muy enérgicos en este sentido desde que iniciamos esta encomienda y sobre por lo que sucede en Zacatecas con el tema de seguridad. Para nadie es desconocido que los diputados locales hemos pedido una y mil veces la salida del secretario de Seguridad, esta vez no va a ser la excepción, los índices siguen sin bajar y el en el tema de seguridad somos de los estados más violentos”, apuntó.

La diputada señaló que la percepción de seguridad continúa en niveles muy bajos, suman más de 50 policías caídos (asesinados a balazos) en el estado y este año se conti­nuará exigiendo que se den resultados para mejorar la vida de los zacatecanos.

“La estrategia de los abrazos y no balazos, al igual que en todo el país, no está funcio­nando. Tenemos un estado muy cercano, que es Aguascalientes, y no tienen tantos homicidios como los que tenemos en Zaca­tecas, lo mismo pasa con el estado vecino de Durango y yo creo que este año seguiremos pugnando por lo que corresponde en Zaca­tecas”, añadió.

Además Karla Valdez aseguró que en el estado la impartición de justicia se maneja para ciudadanos de primera y de segunda ya que es bien sabido que existen “palancas” para las personas que tienen allegados a las instituciones encargadas de impartir la justicia.

“Lo hemos vivido con algunos periodis­tas y está el caso claro con el periodista Gabriel Contreras, así como personas que han sido privadas de la libertad y solo por estar en el gobierno les han ayudado, yo creo que en Zacatecas y en el país existen funcionarios y ciudadanos de primera”, mencionó.

La diputada finalizó diciendo que existen ejemplos, como el caso del juez en donde de inmediato se dio con los supuestos res­ponsables de su homicidio, y hay muchos otros casos más que no se han resuelto, señaló que es triste que Zacatecas funcione de esta forma.