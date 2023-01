Tenemos las Cárceles Llenas de Delincuentes Foráneos: David

“La Mayoría son de Jalisco, Durango y Estado de México”

*El Gobernador Lamenta Noticias Falsas Sobre Violencia

Por Rubén Palomo Macías

El gobernador del estado, David Monreal Ávila, comentó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que le preo­cupa que la sociedad no esté a la altura en el tema de seguridad y que no se dimensione, aclaró que incluye al gobierno dentro de dicha preocupación.

“No se dimensiona el daño que se causa, les pudiera hablar incluso de la parte de la comunicación cuando se mal informa, cuando se dimensiona, cuando se informan mentiras, cuando se dice que se fugan 80 personas y no hubo ninguna fuga, cuando se dice que acaban de tronar una bomba y no es verdad, eso hace mucho daño, se sabe que la nota de sangre vende, el morbo, se destacan ocho o 10 colgados y todo está ahí pero no se dimensiona el daño, la apología del delito”, reprochó.

Monreal Ávila señaló que el marco legal necesita una revisión profunda y se tienen llenos los penales que se tiene en Zacatecas. Recordó que durante su mandato se han trasladado a más de 400 presos a distintas cárceles del país.

“Pero siguen cayendo, como hay una política de cero impunidad (sic) nosotros vamos a seguir deteniendo a quien incurra en faltas. Tenemos ya al 100% los penales, eso nos da en pensar en qué vamos a hacer si construir más, ahorita nos ha ayudado el auxilio de que nos han apoyado en otros lugares”, agregó.

El mandatario estatal aclaró que los trasla­dos de reos se han realizado sólo con presos sentenciados que cumplirán condenas desde 40 hasta 100 años de prisión.

“Por eso yo digo que es el tema de tema, no del estado porque eso también es otra cosa, si revisan las detenciones que se han hecho son de personas de Durango, de Jalisco, del Estado de México, he hecho una revisión de la estadística y la gran mayoría de los detenidos son de fuera, no desconozco que también hay de origen zacatecano. Sigue siendo el tema de temas y se tiene que actuar con mayor firmeza y contundencia”, finalizó.