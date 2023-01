Mi Jardín de Flores

El Intolerante David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Es imposible ganarle al PRI. Me estás pidiendo que acepte el suicidio político. Yo sé como actúan, y tienen todo para aplastarnos, dinero, posiciones, el uso fac­cioso de la justicia y el manejo de órganos electorales locales. A eso sumémosle que su intención de voto es del 70 por ciento, y el PRD apenas cuenta con el cinco por ciento. La decisión: después de varias reunio­nes, acepté ser el candidato del PRD’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 3 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Yo no veo que Ningún Diario de Zacatecas Publique Noticias Falsas

TIENE RAZÓN don David Monreal Ávila, gobernador -‘haiga sido como haiga sido’- de Zacatecas, al afirmar ‘el daño que se causa, cuando se mal informa, cuando se dimensiona, cuando se informan mentiras, cuando se dice que se fugan 80 personas y no hubo ninguna fuga, cuando se dice que acaban de tronar una bomba y no es verdad, eso hace mucho daño, se sabe que la nota de sangre vende, el morbo, se destacan ocho o 10 colgados y todo está ahí (sic) pero no se dimensiona el daño, la apología (sic) del delito’, ¿qué les parece a ustedes?

-ES CORRECTO cuando habla sobre las notas e información falsas -dice doña Petra-, pero luego ‘El Deivis’ desbarra cuando dice que ‘se destacan ocho o 10 colgados y todo está ahí, pero no se dimensiona el daño la apología del delito’, es aquí donde la burra torció el rabo: ¿por qué no informar sobre los ocho o 10 colgados sí la nota es cierta, porque según su criterio ‘no se dimensiona el daño la apología del delito?’.

–ESTÁ MAL -toma la palabra don Rober­to- ‘El Rey David’, primero: en Zacatecas tenemos diarios serios: El Sol, Imagen, Pá­gina 24, la Jornada y NTR y, salvo bromas en el clásico 28 de diciembre, no he leído una noticia falsa, tampoco que se ensalce al crimen, organizado, así es que yo, en lo particular, no veo que ninguno de los periódicos haga apología del delito porque:

‘LA APOLOGÍA del delito es un delito sancionado penalmente en este país. Se define a la apología como la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doc­trinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor’.

Y EN Zacatecas, el único que ensalza o enaltece a los narcoasesinos es el propio ‘Rey David’, al llamarlos ‘organizados e inteligentes’, entonces que no se haga que la virgen de San Juan de los Lagos le habla, es él el que para minimizar su fracaso para combatirlos los llama ‘inteligentes’, así es que ya está bueno de que ande endosando a gente inocente, sus evidentes yerros.

-‘EL DEIVIS’ ya sabía a quién y quiénes enfrentaba, que no se haga guaje, él mismo enumeró los problemas que iba a heredar de ‘El Ratello’, ¿no acaso pidió el apoyo del pueblo y mucha gente lo ayudó a ganar la gubernatura y después le volteó la cara a toda esa gente que lo apoyó?

“HOY DICE que ‘se tienen llenos los pe­nales de Zacatecas, pero que siguen cayendo porque hay una política de cero impunidad; que más de 400 reos han sido enviados a otras cárceles del país, una vez que aquí han sido sentenciados a condenas que van desde 40 hasta 100 años de prisión’, ¡ah, y dice que la gran mayoría de los detenidos son gente de Durango, Jalisco y Estado de México’, me gustaría saber qué opinan los gobernadores de esos estados”.

-SÍ, DON David anda desorientado, pero lo que dice sobre noticias falsas le concedo la razón, porque esas Fake News sí causan daño, aunque yo tampoco he visto que los Diarios de Zacatecas publiquen esas falsas noticias a las que se refiere el señor gobernador-.

-‘EL DEIVIS’, no quiere que lo contra­digan en nada, si dice que el cielo está azul y con mucho sol, su palabra es ley, así este lloviendo; él no quiere ciudadanos, quiere súbditos que le aplaudan todo lo que hace porque el señor perdió la cordura y se cree el dueño de Zacatecas, lástima, a las primeras de cambio enseñó el cobre.

No veo Delito Alguno, sí Mala Leche

“¿QUÉ IRÁ a pasar con el Gabriel Contreras Velázquez, el periodista acusado penalmente por ‘fraude’ por el ‘desgobierno’ de ‘El Deivis’?”.

-PRECISAMENTE me acaba de llamar el Santo Padre Amaro, preguntándome por el caso: le contesté que el joven periodista, en el quinquenio de don Alejandro Tello Cristerna fue contratado por tiempo determi­nado como asesor por don Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno y don Federico Soto Acosta, coordinador general Jurídico del Estado de Zacatecas, como asesor de junio de 2018 a 9 de diciembre de 2019, algo así como año y medio.

-SI EL periodista tiene su nombramiento en regla y el contrato especificado, no hay nada que temer, esto tiene tufo de venganza por alguna nota escrita en contra del gober­nador Monreal o de su gobierno y lo quieren utilizar como chivo expiatorio y así meter miedo a otros periodistas-.

-ESO ES lo que se dice no sólo en Zaca­tecas si no a nivel nacional-.

-PUES MÁS le vale al gobernador Mon­real calmar sus ansias de torero, porque de lo contrario el toro le dará tremenda cogida, aunque de todos modos ya se manchó: su piel tiene más manchas que los tigres, el periodista nada tiene que temer.

“LO QUE no me cuadra es que el go­bernador de Zacatecas habla mucho de corrupción de su antecesor pero no actúa en contra de él y sus principales beneficiados: Benjamín Medrano sigue en libertad y su antecesor Alejandro Tello y esposa siguen como chinos libres a pesar de que el propio David Monreal los acusó de corruptos y de dejar al estado en quiebra: dos mil 900 millones de pesos en un año y a ellos no los toca ni con el pétalo de una comparecencia; no entiendo.

“OTRA COSA: suponiendo sin conce­der que el periodista cobró sin trabajar, tanto tiempo, la culpa no es de él sino de quienes lo contrataron: Jehú Eduí y Federico Soto.

“PERO AHORA vamos viendo al general Adolfo Marín Marín que fue contratado como secretario de Seguridad Pública del Estado, pero el señor ni siquiera va a los ope­rativos, tampoco ha dado buenos resultados pues Zacatecas sigue en llamas, entonces su contratación fue, es un fraude.

“COMO TAMBIÉN el gobernador David Cometió fraude al prometer acabar con la corrupción, la impunidad y regresar la paz y la tranquilidad a Zacatecas y en un año y cuatro meses no ha cumplido lo pro­metido, es decir, engañó a cerca de 400 mil zacatecanos, entonces que el gobernador ni le busque cinco patas a los caballos, porque además la prensa y la opinión pública se le va a echar encima”.

-¿ASÍ LE dijo el padre Amaro?-.

-TAL CUÁL-.

-BUENO, ¿y que dice el Código Penal de Zacatecas , sobre el fraude?-.

-DEJE LO checo… lo tengo. Es el Artí­culo 339, y dice:

‘COMETE EL delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamen­te de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro.

EL DELITO de fraude se sancionará:

I. CUANDO el valor de lo defraudado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas;

II. CUANDO exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas;

III. CUANDO exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años y multa doscientas a trescientas cuotas; y

IV. CUANDO exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas.

‘SI NO se pudiere determinar el monto o el valor de lo defraudado, se impondrán de uno a seis años de prisión, y multa de doscientas a trescientas cuotas.

‘CUANDO el sujeto activo del delito restituya en forma espontánea el monto de lo defraudado antes de que se resuelva su situación jurídica, no se procederá en su contra, siempre y cuando no se trate de reincidente’.

-PUES EN el caso del periodista Contre­ras, no encuentro ni engaño ni aprovecha­miento de error alguno, la verdad; sí la mala leche de ‘El Rey David’-.

-COINCIDO CON usted, don Roberto, el Gabriel es una víctima de la intolerancia de ‘El Deivis’, que debería bajarle tres rayitas a sus pendejadas-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.