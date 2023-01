David Monreal no Está Funcionando en Materia de Seguridad: X. Ramírez

“Zacatecas Está Conmocionado y él Guardia Silencio”

Por Nallely de León Montellano

A través de sus redes sociales el diputado local por el PT, Xerardo Ramírez Muñoz, publicó un posicionamiento, donde exige a los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública el análisis y la evaluación urgente de la estrategia de seguridad, toda vez que, su­mado a otros hechos, recientemente se dio a conocer el cobarde asesinato de Raúl “Rulo” Calderón Samaniego, conocido abogado y exintegrante del grupo musical “Los Ro­mánticos de Zacatecas”, lo que nuevamente ha conmocionado a la sociedad zacatecana.

Ante ello, en entrevista telefónica con Página 24 Zacatecas, lamentó que hasta el momento no exista posicionamiento del gobernador del estado y ninguna autoridad al respecto de la muerte de Raúl Calderón Samaniego de 37 años, quien desapareció el pasado 31 de diciembre y su cuerpo fue encontrado el día 3 de enero en el que aparentemente era su departamento, así como otros hechos violentos suscitados recientemente.

.“El gobernador del estado sería el prime­ro obligado a hablar de la situación que se está dando; tenemos otra cuatro personas desaparecidas desde hace prácticamente una semana, y seguimos viendo una postura de silencio absoluto ante los acontecimientos que están sucediendo en Zacatecas, y eso definitivamente no es un buen presagio para lo que nosotros esperamos que cambie de manera urgente en Zacatecas, que es la es­trategia y mejor aún el titular de la Secretaría de Seguridad Pública que definitivamente no ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos”, sentenció.

En este sentido, el coordinador de la ban­cada del PT en la legislatura local descalificó la estrategia de seguridad que se aplica en el estado, debido a la falta de resultados y la visión que se requiere para que Zacatecas sea un estado tranquilo.

“Considero que es un tema preocupante y lamentable, ver que a prácticamente tres días de iniciado el año tengamos este tipo de situaciones”, los asesinatos siguen en ascenso, señaló.

El diputado reprochó la ausencia de un po­sicionamiento de las autoridades, pese a que la noticia de la desaparición del conocido joven abogado y bajista de Los Románticos de Zacatecas, comenzó a circular desde hace más de 24 horas, además de la confirmación de su fallecimiento este 3 de enero.

En este aspecto, reiteró que desde hace meses ha sido uno de los principales pro­motores de la renuncia del general Marín Marín, “porque definitivamente desde la perspectiva del Partido del Trabajo a nivel estatal, es un elemento del gabinete que no está dando los resultados, que no conoce la entidad, que la estrategia no la ha sabido aplicar bien”.

Ramírez Muñoz resaltó que pese a que también existe una ola de violencia nacio­nal, estados vecinos como San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León han sabido contener este tipo de situaciones, lo cual lamentablemente no ocurre en Zacate­cas, por lo que considera que la seguridad de la entidad es un tema preocupante y de actuación inmediata.

Finalmente, realizó un llamado al go­bernador para “que deje de defender lo indefendible, su estrategia de seguridad no está funcionando, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública no está funcionando y la coordinación entre las corporaciones encargadas de defender a la ciudadanía zacatecana definitivamente está fallando, y eso se está llevando entre las patas a ino­centes, se está llevando a gente que no tiene nada que ver con esta lucha sin cuartel que están haciendo diferentes grupos, pero que el gobierno es el responsable de cuidar la tranquilidad de los ciudadanos y nos está fallando tremendamente”.