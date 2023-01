Mientras Exista la Impunidad no se Resolverá la Violencia en Zacatecas: José Luis Medina

“El Primero que Debe Asumir su Papel es el Gobernador”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, mencionó a Página 24 Zacatecas que un factor importante del auge de la delincuencia en el estado es la impunidad, resultado de una cadena de responsabilidades entre las que sobresale la de la investigación del delito.

“Creo que en Zacatecas está colapsada la capacidad de investigar, habría que saber por qué, si es la insuficiencia de recursos, si es falta de capacitación y se­guramente en eso hay muchos problemas. Lo malo es que ni siquiera se le comunica a la gente cual es la situación real de la instancia responsable de la investigación del delito”, comentó.

El exdiputado señaló que mientras no se elimine la corrupción local el estado no tiene ninguna posibilidad de trascender. La inseguridad va para largo y no se va a resolver de la noche a la mañana, agregó que como se gesta en un tiempo prolon­gado la solución exige el transcurso de un tiempo.

“El problema es que no veo que ni si­quiera se dé el primer paso, que es el de iniciar el combate a la corrupción, no hay una política anticorrupción consistente apuntada hacia los altos niveles, ese es el primer paso. El trasfondo de la delincuen­cia es la corrupción que se ha infiltrado en las instituciones de Zacatecas”, continuó.

El Oso Medina mencionó que se puede entender que los ciudadanos se inconfor­mes contra una determinada figura pero los que cumplen tareas de seguridad no pueden ser tan simplistas, quitando a una persona y poniendo a otra sería continuar con los ojos vendados y no reconocer que el trasfondo es más complejo y que implica decisiones valientes.

“Habrá que decirle a la ciudadanía que tenemos muchos años de cambios de los jefes de seguridad y eso no ha resuelto nada, ese camino ya lo hemos recorrido varias veces. Aquí hay una lista de fun­cionarios que deben asumir su papel y el número 1 es el gobernador, los diputados, los presidentes municipales, los cabildos, los jefes policiacos que no tiene coordi­nación entre ellos, no le dedican tiempo al tema, en Zacatecas ni siquiera se da la cara cada vez que hay problemas”, finalizó.