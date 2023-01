Mi Jardín de Flores

El Narco-Gobierno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Creo que en Zacatecas está colapsada la capacidad de investigar, habría que saber por qué, si es la insuficiencia de recursos, si es falta de capacitación y se­guramente en eso hay muchos problemas. Lo malo es que ni siquiera se le comunica a la gente cual es la situación real de la instancia responsable de la investigación del delito’: José Luis ‘El Oso’ Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 4 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Por qué a los Malos Tienen Puente de Plata?

A VER: ¿Por qué los Malos Organizados sí investigan los pasos de quién o quiénes pretenden perjudicar y les disparan en mo­mento y lugar oportuno, y nunca la policía los detiene, persigue, enfrenta pero sí les pone Puente de Plata?

-ME SORPRENDE que haga usted esa pregunta madre Teresa, sabiendo la realidad de las cosas-.

-PERDÓN, lo pregunto porque don Da­vid Monreal dice que los periodistas hacen apología del delito engrandeciendo los crueles y abominables actos de los Malos Organizados, pero me queda claro que ningún periodista lo hace, sin embargo el señor gobernador los reconoce como seres ‘inteligentes’-.

-YO CREO que lo hace para justificar su fracaso, no les va a decir que son unos pendejos, porque entonces él sería más pen­dejo todavía al no poder con ellos, estuvo él se cubre diciendo que los narcos son ‘inteligentes’, pero es su bronca y la quiere endosar a los periodistas, para él ‘incómo­dos’, de quienes sin prueba alguna los ha satanizado diciendo que tienen nexos con el narco, lo que es una reverenda calumnia, o debería denunciar hechos con nombres, pelos y señales.

“LO QUE sí en Página 24 Zacatecas se ha publicado -y aquí lo hemos comenta­do- que la policía está infiltrada por el narco: el hecho es tan real como escandaloso, pero don Alejandro en su gobierno, como hoy en el de don David, fingen demencia. De otra manera no se comprende cómo policías de élite, como John William Casara Luna, mejor conocido como ‘El Comandante Colombiano’, se dedicaba a vender drogas y a matar y desaparecer gente, apoyado descaradamente por el entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael ‘El Mayo’ Camberos Hernández como ha quedado demostrado.

“TENEMOS otro caso de otro súper policía, que era comandante en la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero que tenía nexos con el narco, de momento no recuerdo su nombre pero trabajaba para Los Talibanes y fue el asesino de la pasante de Derecho Nayeli Noemí de 22, en las propias instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, casi en las narices del propio fiscal, Francisco José Murillo Ruiseco, a plena luz del día y con total impunidad.

“Y QUÉ decir del exdirector de la policía ministerial y jefe de la Unidad Antisecues­tros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Domínguez Saldivar, quien era el encargado de cobrar los millonarios ‘moches’ del narco.

“EN MIS archivos tengo resguardada la nota que nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, publicó el domingo 13 de septiembre de 2020, firmada por la reportera Verónica Espinosa, de nuestra agencia apro-proceso:

Zacatecas: Detienen a Gustavo Domín­guez Saldívar, exdirector de la Policía Ministerial. ‘Agentes de la Subprocuraduría de Inves­tigación Especializada en Delincuencia Or­ganizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República efectuaron cateos este sábado y domingo en varios domicilios en Fresnillo y Zacatecas, presuntamente en búsqueda del exdirector de la Policía Ministerial del Estado y actual Jefe de la Unidad Antise­cuestros de la Fiscalía del Estado, Gustavo Domínguez Saldívar, mismo que habría sido capturado en Matamoros, Tamaulipas.

‘EL FUNCIONARIO aparentemente pretendía cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, rumbo a Bronswille, Texas, cuando fue detenido. De forma extraoficial se mencionó una investigación por delin­cuencia organizada y enriquecimiento ilíci­to. La intervención de la SEIDO y la captura del funcionario de la Fiscalía General del Estado fueron corroboradas con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública. El Fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, no ha confirmado la detención.

‘PROCESO PUDO conocer que Gustavo Domínguez había solicitado sus vacaciones hace un par de días, por lo que no se en­cuentra en activo. Domínguez fue director de la Ministerial durante todo el sexenio del exgobernador Miguel Alonso Reyes (2010- 2016) y fue ratificado por Alejandro Tello Cristerna, y permaneció en ese cargo hasta febrero del año pasado, cuando fue relevado y pasó a encabezar la Unidad Antisecuestros en la misma estructura de esa corporación. El mando se vio involucrado en señala­mientos hechos en numerosas mantas que fueron colocadas en distintas ciudades del estado en octubre del 2017, en vísperas de la comparecencia del fiscal Francisco Mu­rillo y del entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández en el Congreso del estado.

‘EN LAS mantas, se acusó al entonces director de la Ministerial de recibir sobornos del Cártel del Golfo por varios millones de pesos, junto con algunos de sus colabo­radores, a cambio de brinda protección a dicho grupo del crimen organizado. Ambos funcionarios rechazaron el contenido de los mensajes en las mantas.

EL PASADO miércoles 9, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Ismael Camberos Hernández, presentó su dimisión al cargo, mientras el estado presenta un claro repunte en la violencia criminal y decena de ejecucio­nes en las últimas semanas, además de ocupar el primer lugar nacional en extorsiones, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

‘EN LUGAR DE Camberos Hernández quedó Arturo Hernández Bazán, ex inte­grante de la Policía Federal’.

HASTA aquí la nota.

“DESPUÉS la fiscalía de Murillo Rui­seco negó que Gustavo haya sido detenido, que sí pidió vacaciones. Pero el gran pedo es que desde entonces no se sabe nada del y ya va para tres años, ¿dónde anda el jefe policiaco, vive o está muerto?

“CLARAMENTE está demostrado que Gustavo Domínguez Saldívar era el enlace entre el narco y el gobierno de Alex, y después se lo tragó la tierra… ¿hay elementos o no que demuestran que la policía en Zacatecas, ade­más de infiltrada por el narco está podrida?”.

-ES EVIDENTE, sólo un ciego podría negarlo-.

-URGE, es responsabilidad de ‘El Dei­vis’, limpiar la policía-.

Los asesinatos, los Heridos y las Casas Rafagueadas

PUES LOS asesinatos no paran, el narco está en todo Zacatecas, presto para salir hacia todos los estados vecinos y regresar como si estuviera en casa, que lo está: Za­catecas es de ellos.

ANOCHE, al filo de las 21:30 horas, en la cabecera municipal de Guadalupe, sobre la calle Villa de San Francisco, fraccionamien­to Villas de Guadalupe, mataron a balazos a tres personas, entre ellas a una mujer, la policía levantó 15 casquillos en el lugar del triple asesinato.

NO, NO hay detenidos.

EN PLENO centro de la cabecera muni­cipal de Enrique Estrada, un individuo que por la madrugada se dirigía a descansar a su hogar, fue asesinado a balazos en la céntrica calle Allende. No había un policía a varias cuadras a la redondo.

NO HAY detenido alguno, en Zacatecas impera la impunidad.

EN LORETO, tres mujeres y un hombre que estaban trabajando en una bodega ubi­cada en la calle Carranza, de la comunidad Tierra blanca, cuando fueron atacados a balazos.

SUS CUERPOS desangrándose fueron auscultados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al ver que todavía estaban con vida, las trasladaron al Hospital General.

NO HAY detenidos.

EN FRESNILLO, dos casas fueron rafa­gueadas por manos criminales que apretaron los gatillos de armas de grueso calibre, dejando una estela de terror y cuantiosos daños materiales.

EL PRIMER ataque armado fue en una casa ubicada en la calle Rodeo, colonia Del Valle, dejando como saldo puertas, ventanas y fachada destrozado, además de miedo, mucho miedo.

NO HUBO detenidos.

EL SIGUIENTE ataque a balazos fue contra otra casa, pero está ubicada en la calle Pánfilo Natera, en pleno centro del otrora tranquilo Fresnillo. La gente dormía en casa cuando a eso de las 5:00 de la mañana, una larga serie de balazos los despertó y se tiraron al piso, para su Seguridad.

MINUTOS DESPUÉS los pistoleros huyeron del lugar con sospechosa tranqui­lidad; cuando las autoridades llegaron a la casa convertida en queso gruyer, levantaron 67 cartuchos calibre.223 y 30 de 7.62X59 milímetros.

NO, TAMPOCO en este hecho cruel hubo detenidos.

ASÍ ESTUVO el tercer día del año, mientras que la Fiscalía nos daba otra grave noticia: Raúl ‘Rulo’ Calderón Samaniego, conocido abogado y músico, exbajista de Los Románticos de Zacatecas, fue asesinado con una pistola cuando se encontraba dentro de su departamento en pleno centro de la ciudad de Zacatecas.

HAY MUCHÍSIMO dolor, coraje, frus­tración contra este desgobierno que, como el anterior, prometió regresarnos la paz y la tranquilidad a los zacatecanos y nos falló: por vergüenza y compromiso, ‘El Rey Da­vid’ debería de pedir licencia y retirarse a su rancho de casi mil hectáreas.

Reacciones

‘HAGO UN llamado al gobernador David Monreal Ávila para que deje de defender lo indefendible, su estrategia de seguridad no está funcionando, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública no está funcionando y la coordinación entre las corporaciones encargadas de defender a la ciudadanía zacatecana definitivamente está fallando, y eso se está llevando entre las patas a inocentes, se está llevando a gente que no tiene nada que ver con esta lucha sin cuartel que están haciendo diferentes gru­pos, pero que el gobierno es el responsable de cuidar la tranquilidad de los ciudadanos y nos está fallando tremendamente’: Diputado Xerardo Ramírez Muñoz.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.