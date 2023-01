“No hay Confianza en el Actuar del Fiscal Murillo”

Su Trabajo Deja Mucho que Desear: Adán González

* “La Violencia, la Inseguridad ha Alejado al Turismo”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), comentó que la situación de inseguridad en el estado es preocupante y lamentable ya que no solamente se daña a las víctimas sino que se tiene una serie de efectos colaterales que la violencia acarrea consigo.

“La economía del estado se basa en el turismo y mucha gente vive de ese turismo, de visitantes al estado, pero el clima de inseguridad los afecta generando violencia mayor. Hemos hecho llamados de forma respetuosa pero no escuchan a nadie y han sa­lido todos los sectores a quejarse y plantear que se tiene que hacer algo, tal parece que no se quiere entender o no se tiene claro que se debe hacer para que la violencia disminuya”, mencionó a Página 24 Zacatecas.

El dirigente apuntó lo lamentable de que día a día se observe en los me­dios de comunicación sobre muchas muertes y víctimas de secuestros con resultados que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) deja mu­cho que desear.

“El juicio y el criterio de la fiscalía ya no genera confianza, creo que en este aspecto el gobierno tiene que poner atención, se tiene que buscar un mecanismo donde verdaderamente se atienda el problema. Los resultados en el estado siguen siendo malos y mien­tras las cosas caminen así quiere decir que la estrategia no funciona y que quien está al frente no está haciendo las cosas como deben ser”, añadió.

Adán González reiteró que la vio­lencia continuará dejando daños co­laterales en todo el estado y se está volviendo un problema mayor que se está saliendo de las manos de los responsables de la seguridad.

“Deberían ellos mismo calificarse, el trabajo es malo, se ocupa simple­mente reconocer si están funcionando y se están dando resultados. En el estado hay falta de atención y no se ha entendido que todos podemos participar y opinar, las críticas no son ataques y deben aplicar otra estrate­gia con otros actores que ayuden”, finalizó.