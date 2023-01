Mi Jardín de Flores

En Zacatecas se Pierden Miles de Vidas y Empleos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La economía del estado se basa en el turismo y mucha gente vive de ese turis­mo, de visitantes al estado, pero el clima de inseguridad los afecta generando violencia mayor. Hemos hecho llamados de forma respetuosa pero no escuchan a nadie y han salido todos los sectores a quejarse y plantear que se tiene que hacer algo, tal parece que no se quiere entender o no se tiene claro que se debe hacer para que la violencia disminuya’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 6 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Es de no Creerse: Zacatecas es el Único Estado del País que Pierde Empleos

-HOY EN la mañana el Santo Padre Ama­ro -muy preocupado por cierto- me mandó un gráfico e información donde aparece que Zacatecas es el único estado que perdió empleos: 1,233 empleos se perdieron en 2022, es de no creerse quebhasta en pérdida de empleos, nos llevamos el primer lugar, Zacatecas es el único estado que perdió empleos…

-¿CÓMO ASÍ?-.

-ME DUELE en el alma decirlo, pero así es: la fuente es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), con información del IMSS: Zacatecas pierde en 2022, mil 233 empleos, siendo el único estado del país, que pierde fuentes laborales-.

-YA NOS llevó la… tía de las muchachas; bueno es normal cuando tenemos un gober­nador ridículo e inepto, que privilegia la borrachera en vez de ponerse a gobernar en beneficio de los zacatecanos todos; debería de pedir perdón y licencia, antes de que termine con lo poco que ha recuperado el Presidente Andrés Manuel López

OBRADOR (AMLO), quien por cierto ayer capturó a uno de los capos más peli­grosos del país: Ovidio ‘El Ratón’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán que se pudre en una de las cárceles más rigurosas de Estados Unidos: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ofrece amplia cobertura del hecho, para seguir demostrando que es ‘El Mejor Periodismo Diario’.

“¿CREEN ustedes que Zacatecas, está realmente bien en sseguridad y economía, como lo pregona ‘El Rey David’ y sus la­mehuevos?-.

-NO, PARA lleguen empleos bien re­munerados a Zacatecas, hace falta que tengamos seguridad, lo hemos dicho hasta el cansancio: per cápita, somos el estado donde se cometen más homicidios dolosos, además todos los días hay desaparición for­zada de personas, extorsiones, secuestros; y mientras todo siga igual ¿qué empresa va a querer invertir en Zacatecas, si cerca de nosotros hay estados más, mucho más seguros, donde sí se castiga la criminalidad: Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Nayarit, etcétera? ¡Por favor, los empresarios lo que más cuidan son sus inversiones, por eso muchos de ellos se han ido a otros estados, incluso fuera del país!-.

-¡ESO SÍ! Y si alguien lo duda, ahí está la prueba más que contundente: Zacatecas, único estado del país que perdió empleos en el 2022: ¡mil 233, qué vergüenza!-.

No Ceden los Ríos de Sangre ni la Criminalidad

-PUES AHORA nuestros hijos no podrán ir a ejercitarse en ningún centro deportivo público, so pena de correr el riesgo de morir jugando futbol o basquetbol, los deportes más practicados por los zacatecanos; hace unos días en una cancha deportiva público, mataron a balazos a un chavo que jugaba futbol, y ayer mataron a otro que entrenaba basquetbol, ¿de qué se trata? Esos cobardes asesinos ya están practicando el terrorismo, por eso están matando a lo chavos en las canchas deportivas en donde, por cierto, no hay vigilancia policiaca, ni por equi­vocación.

AYER MISMO, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mataron a balazos a un joven deportista: Bryan de 20 años.

EL ABOMINABLE asesinato ocurrió al filo de las 8:00 de la noche en una cancha de baloncesto ubicada en la zona El Caimán, colonia El Olivar, en la cabecera municipal de Fresnillo, cuando matones a sueldo le dispararon a quemarropa.

SU JOVEN esposa, al llegar al lugar del crimen, sufrió un ataque de histeria y fue llevado al hospital, donde lograron estabi­lizarla y que no abortara al niño que lleva en sus entrañas y que nacerá sin padre, por culpa de esos malditos asesinos que han comprado impunidad a las corrupta autori­dades, por eso nunca los atrapan infraganti.

NO, HAY detenidos.

“OTRA PRUEBA más de la impunidad que les da su credencial para matar, es el alevoso y ruin asesinato de un hombre joven de 28 años, cuando descansaba dentro de su casa, ubicada en la calle 5 de Mayo, comu­nidad Felipe Carrillo Puerto, en Loreto, a eso de las 2:30 de la tarde.

A ESA hora, varios asesinos a sueldo al servicio del ‘crimen organizado e inteligen­te’, llegaron al hogar de la víctima: echaron la puerta abajo, entraron, lo mataron frente a su familia y huyeron con sorprendente facilidad: a eso hora no había un policía en todo el poblado.

EN GUADALUPE, en una casa ubicada en la violenta colonia Tierra y Libertad, un hombre llamado César de 42 años fue cosido a balazos en presencia de su familia, por delincuentes que entraron violenta­mente al domicilio, para luego huir como si nada hubieran hecho esos hijos de pu… (censurado).

OBVIAMENTE, no hay detenidos.

EN FRESNILLO, en un puesto de tacos ubicado en la esquina de la avenida Huicot y calle Del Sol, colonia Lasalle, un hombre y una mujer fueron baleados, por lo que los trasladaron al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras se esfuerzan por salvarles la vida, ojalá y lo logren.

NO, TAMPOCO hay detenidos.

EN ENRIQUE Estrada, un motociclis­ta de 47 años fue herido a balazos en el trayecto de la comunidad Miguel y el po­blado Félix U. Gómez. El ataque sucedió alrededor de las 8:30 de la mañana, siendo trasladado de manera urgente al Hospital del IMSS, en el municipio de Fresnillo. Lo reportan delicado.

FINALMENTE, en el estacionamiento de la conocida tienda ‘Alsúper’, dos ‘RaTe­llos’ armados esperaron que la conductora del automóvil Golf negro modelo 2016 placas de Zacatecas, bajara de su auto para, con amenazas de muerte, robarle las llaves y su vehículo.

LOS ‘RATELLOS’, sabidos de su im­punidad no esperaron que llegara la noche, sino que asaltaron a la indefensa mujer a eso de las 10:00 de la mañana.

“‘LOS RATELLOS’, se subieron al Golf y arrancaron hacia la avenida Paseo del Mineral; de inmediato la víctima reportó el asalto al Sistema de Energencia 911 y en minutos llegaron las inútiles fuerzas del orden sólo para jugarle al Tío Lolo’.

-ESTO ES para Ripley: te asesinan, se­cuestran, extorsionan, desaparecen, te roban y los delincuentes andan por todo el estado como chinos libres, sin que este gobierno corrupto, inepto e impune haga algo para impedirlo.

-YO ME pregunto: ¿para qué queremos policías, guardias nacionales y soldado si la criminalidad va en aumento? Son mi­llones de pesos diarios que se pierden a lo pendejo-.

Las Reacciones

‘EL JUICIO y el criterio de la fiscalía ya no genera confianza, creo que en este as­pecto el gobierno tiene que poner atención, se tiene que buscar un mecanismo donde verdaderamente se atienda el problema. Los resultados en el estado siguen siendo malos y mientras las cosas caminen así quiere decir que la estrategia no funciona y que quien está al frente no está haciendo las cosas como deben ser.

‘DEBERÍAN ellos mismo calificarse, el trabajo es malo, se ocupa simplemente reconocer si están funcionando y se están dando resultados. En el estado hay falta de atención y no se ha entendido que todos po­demos participar y opinar, las críticas no son ataques y deben aplicar otra estrategia con otros actores que ayuden’: Adán González Acosta, dirigente estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas.

-BUENO, yo me voy.