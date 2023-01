De Nuevo Demandamos Jubilados y Pensionados al Issstezac: Adrián

“Hay Confianza en las Autoridades Laborales”

Por Nallely de León Montellano

Ante la falta de pago a pensionados y jubi­lados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), las y los afectados interpusieron un juicio de amparo con la finalidad de lograr que la institución cumpla con su deber.

En entrevista telefónica, Adrián Cázares Espinoza, presidente de la Asociación de Ju­bilados y Pensionados del Issstezac, explicó que la demanda fue interpuesta el pasado 23 de diciembre por segunda vez consecutiva, esperando el pago de aguinaldos pendientes de un primer grupo de 235 personas.

“La primera demanda fue interpuesta en 2020-2022, de hecho, ya hemos ganado laudos favorables de 170 compañeros, es­tamos esperando 130 más para esta próxima semana”, comentó.

En este aspecto, dijo que para los días 19 o 20 de enero, posiblemente se sumarán a las acciones legales otro grupo de entre 50 y 80 compañeros afectados, para interponer la demanda en defensa del interés principal que es, es aguinaldo, esperando que el proceso transcurra más rápido que el año pasado.

Ante ello, detalló que no existe manera al­terna de lograr el pago de pensiones si no es por la vía legal, por lo que, en este momento apelan a que sea la ley quien resuelva el conflicto, a través de la demanda de amparo.

“No es la movilización, no son los planto­nes, no son los mítines, no es el acto político en sí mismo, es el acto jurídico en el que nosotros nos estamos fincando, por todo caso en la Asociación ya estamos en este curso”, agregó.

Explicó que, con este recurso legal, las y los afectados podrían tener garantizado el pago del aguinaldo del 2022, y resaltó que quienes optaron por no interponer el amparo, no podrán cobrarlo, por lo que re­saltó la importancia de que todas y todos los afectados realicen el procedimiento a efecto de que puedan recibir lo que les corresponde por derecho.

Adrián Cázares recordó que, en el año 2021, existía un aproximado de cuatro mil 800 jubilados, de los cuales al menos mil 300 de ellos optaron por el recurso legal de juicio de amparo, logrando el pago de mil compañeros, y permanecen a la espera de que el tribunal ratifique la sentencia con la que habrá de cubrirse el resto de los pagos.

Finalmente, refirió que tiene confianza en que este año el juicio camine de mane­ra más rápida tomando en cuenta que ya existe un antecedente de estas peticiones en los tribunales, además de que se les ha dado fallo a favor, por lo que muy segu­ramente las y los jubilados podrán cobrar su aguinaldo.