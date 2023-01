Trascendental, Papel de Organismos Autónomos Para una Democracia Efectiva: Román Vergara

Los organismos autónomos desempeñan un papel medular en la democracia y el ejer­cicio de los derechos humanos en México, por ello, es importante que cuenten con la integración requerida para cumplir con las funciones establecidas en la Constitución, afirmó Josefina Román Vergara, Comisio­nada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Hay órganos constitucionalmente autó­nomos que no están completamente integra­dos; simplemente el INAI, que es un Pleno por disposición constitucional de siete Co­misionadas y Comisionados; sin embargo, hoy solamente están cinco; es necesario que el Senado de la República nombre a los dos que aún están pendientes”, enfatizó.

Al participar en la presentación del libro Pluralismo o presidencialismo hegemónico, división de poderes y organismos cons­titucionales autónomos, Román Vergara señaló que entre las principales conclusiones expuestas en el libro se encuentran que la relevancia de los organismos garantes de transparencia trasciende la protección de los derechos que tutela, pues la utilidad de los mismos permea en distintos ámbitos del quehacer público y de la vida de la población.

En este contexto, la Comisionada del INAI destacó los beneficios de la transparencia proactiva que puede aplicarse en diversos ámbitos, por ejemplo, recordó que el INAI desarrolló el micrositio “Información útil sobre el proceso electoral 2021”, para hacer llegar a la población datos oportunos sobre el tema y permitir que la sociedad eligiera de manera informada.

Por otra parte, resaltó que el Pleno ha resuelto recursos de revisión para abrir información en temas relevantes, como las acciones afirmativas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, lo que permitió a la población conocer a los candidatos elegidos como sus representantes, a través de la de­nominada “Cuota Arcoiris”.

“La transparencia es la obligación y el valor del servicio público de dejar ver todo lo que hacemos, es un pilar de la rendición de cuentas. El acceso a la información es un derecho humano perfectamente reconocido en la Constitución Federal y replicado en las constituciones locales”, concluyó Román Vergara.

El Presidente del Colegio de Profeso­res-Investigadores con Actividades Acadé­micas Formales en Universidades Extranje­ras de Excelencia A.C., Luis Jorge Molina Piñeiro, señaló que actualmente se vive un escenario en el que se busca quitar recursos a los órganos constitucionales autónomos con la intención de desaparecerlos, para demostrar que son ineficaces.

“Esto es lo que quisiéramos acentuar con estas actividades: tenemos una obligación no moral, sino social de defender la demo­cracia, vale la pena luchar por ella, porque si no hay división de poderes, si no hay Estado de Derecho, no hay garantía de la libertad, ese es el grave problema que puede tener un país como el nuestro”, sostuvo Molina Piñeiro.

El libro Pluralismo o presidencialismo he­gemónico, división de poderes y organismos constitucionales autónomos es resultado del 23 curso anual de apoyo a los estudios de posgrado y de profesionales en derecho, ciencias políticas y sociales que se desarro­lló de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, con un total de 48 mesas redondas y 226 ponentes de diversas instituciones como el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la presentación de la obra, también participaron Moisés Vázquez Aguilar, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC); Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE); Lissette Cetz Canché, Magistra­da Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; María del Mar Trejo Pérez, Consejera Electoral del IEPAC, y Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica de COPUEX.

Estuvieron presentes María Gilda Segovia Chab, Comisionada Presidenta del órgano garante de Yucatán, así como Consejeras y Consejeros electorales de la entidad.