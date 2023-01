Mi Jardín de Flores

Las Verdades a Medias de Murillo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Día a día una gran mayoría de jóvenes están siendo asesinados con acciones efectuadas por integrantes del crimen organizado, por lo que considera urgente que se implementen políticas públicas con efectos preventivos ante todo tipo de delitos en la entidad’: Zulema Santacruz Márquez.

CHALCHIHUITES , ZAC.- Sábado 7 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Sí, las Localizaron… ¡Muertas!

POR LA mañana, mientras desayunábamos, Sor Alegría se mostraba triste, muy triste, situación muy extraña en ella, pues siempre es una castañuela. Le pregunté que tenía y eso fue suficiente para que sus ojos dejaran escapar un torrente de lágrimas, al recordar las desapariciones de dos Inocentes niñas:

ISIS NEREIDA Quetzali Robles García de 15 años y Paola Sofía Alonso Rodríguez de 14 años, desaparecidas el 9 de agosto de 2022, según la Cédula de Búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

NO DIJIMOS nada, dejamos que se desahogara… minutos después continuó:

“DESPUÉS, el Fiscal General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, anunció la “Localización”, de ambas niñas: Paola Sofía Alonso e Iris Nereida Querzali Robles, noticia que inundó mi corazón de felicidad: ‘Bendito sea mi Padre Dios, que bueno que esas niñas hallan regresado a su hogar sanas y salvas’.

“PERO HOY me entero que el señor Fiscalía Francisco Murillo, es una persona truculenta: dijo la verdad a medias”.

-¿CÓMO ASÍ?, no entiendo-.

-SÍ LAS localizaron… ¡pero muertas!-.

-¡PERROS malditos -truena doña Petra-!, ya me habían platicado que lo hacen así, pero no dicen que las hallan muertas, ¿por qué ocultar la verdad?-.

-LO HACEN para curarse en salud -toma la palabra don Roberto-, para intentar ocultar su ineptitud y valemadrismo, ¡no tienen madre!: ¿cómo es posible que no informen a la ciudadanía, las cosas como son?, ¡pinche Murillo, para eso y más me gustaba!, no informa la realidad porque no quiere dejar el hueso, pero aquí el culpable es ‘El Rey David’, por tolerar a ese par de ineptos: Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Gobierno del Estado, y su hermano ‘Lelo’ Adolfo Marín Marín, que no sirven más que para pura chingada, son ‘La Yunta de Silao’: tan malo el pinto como el colorado, de los dos no se hace uno.

“AHORA déjenme decirles: la mayoría de los desaparecidos que la Fiscalía localiza los encuentra sin vida y claro está sin los responsables; reportan su localización pero omiten que las encontraron muertas para evitar las críticas de la sociedad, y su ineptitud: ya Zacatecas está hasta la madre del ‘desgobierno’. de ‘El Rey David’, que ha sido un fracaso en todos los rubros, sobre todo en violencia, inseguridad y empleos: Zacatecas, como lo comentamos ayer en este espacio, es el único estado del país, que en 2022, perdió empleos: 1,233.

“VAN A ver cómo este enero el desempleo va a aumentar: Las empresas no tienen ningún incentivo, pero el pinche gobierno les cobra hasta para dar empleo a miles de empresarios, con eso del impuesto sobre la nómina sangran gacho a los empleadores, que no mamen, los únicos que se despachan con la cuchara, son los del gabinete de ‘El Rey David’, a eso llegaron a Casa de Gobierno, a saquear las arcas, como también lo hicieron Alex, Cristina y sus allegados.

“POR CIERTO el próximo 11 de enero, Alex y Cristina cumplen un año cuatro meses fuera de Zacatecas, lo único que sé es que la expareja gubernamental se está dando la gran vida con los millones de pesos que robaron del presupuesto”.

-¿VALIÓ la pena autoexilarse fuera del país?-.

-YO CREO que sí, pues la versión del propio ‘Deivis’ es que ‘El Pinocho de Bernárdez’, robó en el último año de su gobierno más de dos mil novecientos millones de pesos.

“¿SE IMAGINAN esos dos mil 900 millones de pesos invertidos aquí en Chalchihuites? ¡Adiós pobreza!-.

-HAY QUE cuidarle las manos a ‘El Rey David’, pinta para imitar a Alex; con el mayor presupuesto de la historia en 2022, no hizo nada por Zacatecas, salvo aumentar la violencia y perder 1,233 empleos, cosa que no pasó en ningún estado del país-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.