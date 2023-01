Gobierno de David Monreal es un Fracaso: Cuauhtémoc

“Empresas y Comerciantes se van a Otros Estados por la Violencia”

Por Nallely de León Montellano

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2022, Zacatecas fue el único estado de la República que registró pérdida de empleos formales con un total de mil 233, lo que ha llamado la atención de miles de ciudadanos, como ayer sábado lo publicó Página 24 Zacatecas.

Al respecto, Cuauhtémoc Calderón Galván, integrante de la comisión operativa del partido Movimiento Ciudadano (MC), comentó a Página 24 Zacatecas que esta estadística equivale a la pérdida de cuatro empleos formales diarios en el estado de Zacatecas, lo cual, entre otras cosas “tiene qué ver con un círculo vicioso provocado por la ineficacia del gobierno estatal, así como la ausencia de estrategias para revertirlo”.

“El secretario de economía (Rodrigo Castañeda Miranda) no genera un sólo empleo, es un secretario que viene de un tema aparentemente académico que no le permite en la operatividad entender lo que significa la generación y el impulso a las inversiones y al empleo” señaló.

Además, Calderón Galván considera que el tema de la inseguridad en el estado afecta de manera alarmante a la economía del estado, ocasionando también la pérdida de empleos formales.

“Lo que hoy sucede con un estado donde la gente desaparece, tenemos hechos delictivos prácticamente todos los días, asesinatos todos los días, tenemos policías muertos con mucha frecuencia; evidentemente a cualquier persona que busca invertir en Zacatecas le genera incertidumbre y no lo hace con esa convicción de invertirle dinero a Zacatecas”, lamentó.

Asimismo, señaló que dicha situación también puede obedecer a una falta de vinculación en todas las áreas para incentivar la inversión en el estado, aunado a la alarmante fuga de empresarios y comerciantes hacia otros estados de la República.

“Se han ido cientos de comerciantes y de empresarios a Aguascalientes, a Guadalajara, Nuevo León, Estados Unidos, porque en Zacatecas no hay condiciones para hacerlo porque al gobierno no le importa ni le interesa, cadenas nacionales están cerrando sus ventas en Zacatecas porque no hay ventas”, agregó.

Finalmente, sentenció que, “mientras el gobierno del estado esté asignando obras a empresas nuevas que tienen una correlativa vinculación con funcionarios actuales, mientras no paguen a los proveedores, mientras no exista obra pública que permita dinamizar la economía local estamos como estamos; se despidieron a más de dos mil burócratas y no se ha visto que se dinero se vea reflejado en inversión”.