“La Actitud de la Clase Política Zacatecana es Parte del Problema y no de la Solución”

El Gobierno no Tiene Comunicación con la Sociedad: Luis Medina

Por Nallely de León Montellano

En materia de seguridad, José Luis Medina Lizalde, comentó a Página 24 Zacatecas que la clase política zacatecana muestra un gran analfabetismo al no entender que se trata de un tema de estado y no partidista, por lo que considera que esto forma parte del problema y no de la solución.

“En Zacatecas lamentablemente los actores políticos fácilmente usan el tema partidistamente para ajustar cuentas con su adversario, y ese es un comportamiento irresponsable, los teóricos de la política saben que ese es un tema de estado”, señaló.

Al respecto, mencionó que si bien se pueden usar algunos otros temas de manera partidista, tales como el turismo, la seguridad de Zacatecas es un tema que debe tratarse con mayor responsabilidad, por lo que considera que también debe de haber mayor reflexión al respecto. Resaltó que el Poder Legislativo ha dejado de lado su función en este tema, pese a que es el responsable de la opacidad del gasto en materia de seguridad, lo que impide a la población saber si hay corrupción en la compra de cámaras de vigilancia, entre otros aspectos.

“No tenemos los ojos debidos institucionales de la sociedad para saber si ha habido un uso honesto de los recursos públicos, que nos expliquen por qué nunca un policía es protegido por su chaleco antibalas cuando están en sus funciones, nunca nos explican si tenían o no chaleco antibalas los asesinados y se pueden ir con toda tranquilidad”, reprochó.

En este aspecto, Medina Lizalde, reiteró que la falta de comunicación del gobierno hacia la sociedad puede tratarse de temas de corrupción, dado que no existen respuestas sobre los motivos de cientos de asesinatos ocurridos en la entidad. Por lo anterior llamó al poder Ejecutivo y Legislativo “a ser humildes y que reconozcan que es urgente hacer una auto crítica”.