Transportistas de Paquetería Denuncian que los Narcos los Utiliza Como “Mulas”

Nos Obliga a Entregar Sospechosos Paquetes: Ángel “N”

Por Rubén Palomo Macías

Los problemas de inseguridad en las carreteras y caminos del estado no se limitan a robos y asaltos, bloqueos o quema de vehículos ya que las personas que se dedican al transporte de correspondencia y paquetería reportan que los grupos delincuenciales los obligan para realizar transporte de sustancias ilícitas y paquetes con contenidos desconocidos, así lo dio a conocer a Página 24 Zacatecas Ángel “N”, conductor de servicios de paquetería, quien prefirió mantener su testimonio en anonimato por temor a represalias.

“Esto ya tiene varios años, lo vimos que empezó en la empresa del correo, varios compañeros platicaban que mientras se encontraban en ruta los llegaron a parar y los obligaban a subir paquetes que no se dejaban en las oficinas de la correspondencia, eran paquetes grandes pero no tan exagerados, se veían como correspondencia normal pero no lo era, nos convirtieron en mulas”, mencionó.

El transportista aseguró que el temor al desarrollar su trabajo es muy grande y que a pesar de que las autoridades comentan que existen dispositivos carreteros y de vigilancia en los caminos la realidad es que no se ven patrullas ni oficiales en muchos kilómetros de carretera, además de que puestos de vigilancia en el camino se encuentran solos.

“Nos piden que pongamos denuncias pero no sabemos si con eso estamos seguros y se soluciona el problema, el gobernador y el secretario de seguridad traen a sus escoltas y por eso están seguros pero nosotros viajamos solos, buscamos el sustento de nuestras familias y por ellos nos arriesgamos. Por eso cuando nos paran pues no podemos más que hacer lo que nos dicen aunque nosotros no queremos, no nos queda de otra más que seguir trabajando” agregó.

Ángel “N” señaló que el temor aumenta debido a que se corre un doble riesgo, si se niegan y los criminales los violentes (sic) o si se denuncia y las autoridades tomen represalias contra ellos por el transporte de sustancias y objetos ilícitos.

“Sentimos que no tenemos para donde hacernos, sabemos que los policías golpean y luego averiguan, sabemos que los delincuentes ya no se manejan con límites y ellos hacen el desmadre que quieren, pedimos ayuda pero la verdad no sabemos de dónde la vamos a obtener, queremos confiar pero el miedo nos gana”, finalizó.