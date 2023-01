Mi Jardín de Flores

Mucho Daño le han Hecho sus Hermanos a ‘El Monris’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El tema de la inseguridad en el estado afecta de manera alarmante a la economía de Zacatecas, ocasionando también la pérdida de empleos formales. Lo que hoy sucede con un estado donde la gente desaparece, tenemos hechos delictivos prácticamente todos los días, asesinatos todos los días, tenemos policías muertos con mucha frecuencia; evidentemente a cualquier persona que busca invertir en Zacatecas le genera incertidumbre y no lo hace con esa convicción de invertirle dinero en el Estado’: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 8 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Asesinatos Aumentan, David Sigue Callando

¡DIOS DE mi Vida!, esa gente no tiene perdón de Dios, ¿cómo es posible que le arranquen la vida a una indefensa niña de cuatro años?

LO QUE estamos padeciendo en Zacatecas, supera la fi cción; en menos de 24 horas se cometieron nueve homicidios dolosos y cuatro personas más resultaron heridas de bala; y, a todo esto, ¿qué dice el señor gobernador, don David Monreal Ávila al respecto?

-NADA, madre Teresa, no dice nada; El Deivis’ calla como momia cuando no le conviene, actúa como las avestruces: mete la cabeza en la tierra, ¿pero qué tal para andar de borrachote, a eso sí no le falla el infeliz-.

-AYER FUE un día en que la sangre volvió a desbordar los ríos -toma la palabra don Roberto, experto en temas de seguridad-: nueve asesinatos y cuatro heridos de bala en menos de 24 horas.

“PERO EL asesinato que cimbró los cimientos de la sociedad, fue el de la niña de cuatro años y el de su joven padre de 30. Esto sucedió en Fresnillo, municipio gobernador por Saúl ‘El Pequeño’, cuando padre e hija caminaban por la calle Jalpa esquina con La Paz, colonia Industrial.

PARAMÉDICOS de la Red de Emergencia Médica de Zacatecas (Remeza) acudieron al lugar de los hechos y, al auscultar al hombre, comprobaron que ya había muerto.

LA NIÑA respiraba, por lo que de inmediato la subieron a la ambulancia, para trasladarla al Hospital General, sin embargo falleció en el trayecto”.

-¡SANTO DIOS! Son crímenes que claman justicia al cielo-.

-ZACATECAS se encuentra indignado -responde doña Petra-, si hoy fuera la revocación de mandato, la inmensa mayoría de los zacatecanos votaría a favor de que “‘El Deivis’ se fuera a su ranchote, por inepto, por insensible, por inhumano, por farsante, por fraudulento, ¿No que iba a meter a la cárcel al Alejandro Tello, que le iba a quitarle los millones de pesos que se ‘Telló’, para regresarle regresarle al pueblo lo robado? ¡Infeliz!-.

-EL COBARDE asesinato de la pequeña de cuatro años dio vuelta al mundo en pocos minutos, gracias al Internet; toda la prensa lo publicó, y ‘El Rey David’, se volvió a sumergir en las putrefactas aguas del silencio, de la ineptitud, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, las cuales prometió desterrar cuando llegara a Palacio de Gobierno: la semana venidera cumple un año cuatro meses en el poder, y Zacatecas está peor que cuando gobernaba “El RaTello” Cristerna.

“ALLÍ MISMO en Fresnillo, gobernado por ‘Saúl el Pequeño’ se cometieron los siguientes y letales hechos criminales: UN MUERTO y un herido a balazos fue el saldo de un ataque armado contra dos personas que caminaban por la calle Los Maestros, Fraccionamiento Providencia.

TAMPOCO EN este doble crimen hubo detenidos.

OTRO ASESINATO ocurrió en Fresnillo: a un hombre que se encontraba dentro de su auto Honda Civic negro, sobre la lateral de la avenida Prolongación Enrique Estrada, colonia Del Valle, se le emparejó otro automóvil y, desde dentro le mandaron una lluvia de plomo; el automovilista recibió varios balazos en su cuerpo y murió.

NO, NO hay detenidos.

SEGUIMOS en Fresnillo: en la calle San José Obrero, colonia Barrio Alto, fue asesinado otro hombre a balazos; su cuerpo, según me informan, sigue en la morgue en calidad de “desconocido”.

NO HAY detenidos.

OTRO ASESINATO ocurrido en Fresnillo fue en la calle Los Maestros, fraccionamiento Providencia, cuando sicarios al servicio del crimen organizado ‘e inteligente’, como lo reconoce el propio gobernador ‘El Rey David’, atacó a balazos a dos amigos que se encontraban platicando. Uno de ellos quedó muerto sobre un charco de sangre mientras que el otro era llevado en calidad de urgente al Hospital General, donde informa la gravedad de sus heridas.

NO, TAMPOCO en este homicidio y herido, hubo detenidos.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, pero en la calle Veta de Cobre, colonia Lomas de la Fortuna, mataron a otro hombre a balazos y, ¿qué creen? Tampoco hubo detenidos.

FINALMENTE en Guadalupe, balearon a un hombre que caminaba por la carretera estatal Guadalupe-San Ramón, a la altura del fraccionamiento San Gabriel; el hombre fue trasladado al Hospital General, de donde me informas lo crítico de su salud.

NO, TAMPOCO en este caso hay detenidos.

EN SÍNTESIS, estos fueron los crímenes cometidos ayer sábado 7 de enero: así pinta enero, bien cañón.

-ESTA VIOLENCIA e inseguridad no sólo perjudica a la sociedad zacatecana, a la industria y al comercio, sino que va más allá, la pregunta es tonta, pero ¿quién gobierna Zacatecas?-.

-‘EL DEIVIS’-.

-¿QUIÉN GOBIERNA Fresnillo?-.

-‘SAÚL EL Pequeño’-.

¿QUIÉN QUIERE ser el próximo presidente de Mexico?-.

-RICARDO ‘El Moris’-.

-ES OBVIO que también la ineptitud o complicidad del joven Saúl, alcalde de Fresnillo, y don David, gobernador de Zacatecas, perjudican las aspiraciones de don Ricardo: ser el candidato de Morena a la Presidencia de México, peor le iría si se fuera por otro partido.

“YO CREO – coincido con el santo Padre Amaro- que los malos gobiernos de sus hermanos enterraron políticamente a don Ricardo, pues no es sólo el pésimo gobierno de ellos sino la soberbia actitud de ambos, y del propio don Ricardo que forzosamente quiere ser el candidato de Morena a la Presidencia de México, porque según él, está mejor preparado que doña Claudia Sheimbaun, don Marcelo Ebrard y don Adán Augusto López, cosa de la que difi ero, pues los tres precandidatos en las encuestas están mejor posicionados que el propio don Ricardo, que está empantanado en el cuarto y último lugar de las preferencias.

“PERO REITERÓ: los malos gobiernos de sus hermanos, contribuyeron en mucho para cavar su tumba político, además de que sí don Ricardo persiste en su ambición desmedida, en el próximo gobierno federal no tendrá cargo público alguno”.

-BUEN análisis, madre Teresa, yo también creo que tanto ‘El Deivis’, como ‘Saúl el Pequeño’, con su pésimo gobierno y conducta, perjudicaron gachamente a ‘El Monris’-.

-LO QUE se ve, es lo que es: ‘El Rey David’, llegó con muchas perspectivas, pero conforme pasaron los días perdió la cordura. Bien dice el Presidente AMLO:

‘EL PODER atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

Reacciones

‘EL TEMA de lacinseguridad en el estado afecta de manera alarmante a la economía de Zacatecas, ocasionando también la pérdida de empleos formales. ‘Lo que hoy sucede con un estado donde la gente desaparece, tenemos hechos delictivos prácticamente todos los días, asesinatos todos los días, tenemos policías muertos con mucha frecuencia; evidentemente a cualquier persona que busca invertir en Zacatecas le genera incertidumbre y no lo hace con esa convicción de invertirle dinero a Zacatecas.

‘ESTA SITUACIÓN también puede obedecer a una falta de vinculación en todas las áreas para incentivar la inversión en el estado, aunado a la alarmante fuga de empresarios y comerciantes hacia otros estados de la República.

‘SE HAN ido cientos de comerciantes y de empresarios a Aguascalientes, a Guadalajara, Nuevo León, Estados Unidos, porque en Zacatecas no hay condiciones para hacerlo porque al gobierno no le importa ni le interesa, cadenas nacionales están cerrando sus puertas en Zacatecas porque no hay ventas.

‘MIENTRAS el gobierno del estado esté asignando obras a empresas nuevas que tienen una correlactiva vinculación con funcionarios actuales, mientras no paguen a los proveedores, mientras no exista obra pública que permita dinamizar la economía local seguiremos como estamos; se despidieron a más de dos mil burócratas y no se ha visto que ese dinero se vea refl ejado en inversión’: Cuauhtémoc Calderón Galván, integrante de la Comisión Operativa del Partido Movimiento Ciudadano’.

-YO CREO que el Cuauhtémoc hubiera sido un buen asesor, tiene muchas tablas como político y es muy exitoso como empresario-.

-ES CORRECTO: cuando fue presidente municipal de Zacatecas, obligó al hombre más rico de México, Carlos Slim, por la vía judicial, pagar varios millones de pesos de impuestos que se negaba a liquidar-.

– ESA NO me la sabia. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe