El Fiscal Murillo Deja Pasar el Tiempo Para que las Denuncias se Olviden: González Acosta

“Sus Resultados son muy Pobres, son Muchos los Asesinatos”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a cargo de Francisco José Murillo Ruiseco, tiene resultados muy pobres en el tema que sea: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, o extorsiones, hay muy pocos resultados ante las denuncias de la población, sin tomar en cuenta lo que no se denuncia y la gente no dice por miedo.

“Creo que el trabajo de la fiscalía en definitiva no es bueno y no lo digo yo lo dice la misma gente, a la cual no se le resuelven los casos denunciados, no se sabe de los desaparecidos y no hay informe de las investigaciones a los familiares de las víctimas, muy pocos casos se aclaran y las cosas se van dejando olvidar para perderse a través del tiempo y que el interés disminuya”, tronó.

El líder del FPLZ señaló que en algunas ocasiones mejora el trabajo de la fiscalía cuando las personas se organizan, se manifiestan y meten presión ante la institución pero si no se realizan ese tipo de manifestaciones difícilmente se tienen respuestas de los casos.

“La opacidad en la fiscalía es muy notoria, ya cayeron en un trance para que a la ciudadanía se le olviden los problemas. Ellos dicen que no informan por protección a las víctimas pero parece que eso lo han agarrado de pretexto porque al final la ciudadanía para poder tener confianza en un órgano debe tener resultados y no es malo que se informe sobre los secuestros y los asesinatos, eso de la protección a las víctimas desde la fiscalía se ve más como una salida fácil a que verdaderamente están trabajando”, añadió.

Adán González apuntó que existe una tendencia desde la FGJE para prolongar los asuntos y dejar que llegue el olvido, simulando que los casos se resuelven cayendo en una zona de confort.

“El actuar de la fiscalía raya en el descaro, en un estado donde toda la seguridad está rebasada y hay muy pocos resultados. Si las cosas no caminan es porque algo está mal y si no hacen lo que deben las cosas no van a cambiar, si no se actúa se convierten en parte del problema”, finalizó.