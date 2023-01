Mi Jardín de Flores

Ricardo, el Peor Candidato; David, el Peor Gobernador

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las cancelaciones del mes de di­ciembre fueron duras no sólo para los Pericos Show ya que uno de los hoteles del Centro Histórico se llenaba con la presencia de esas familias. Era una familia de Tamaulipas y otros que pro­vienen de Estados Unidos, no recuerdo de qué ciudad, pero estas cancelaciones fueron muy notorias porque es gente que ocupaba el hotel completo, los servicios de las agencias y la realidad es que el turismo es fundamental para Zacatecas’: Pedro González Quiroz

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 9 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Pésimo Gobierno el de don David

DON DAVID debería hacerse un exa­men de conciencia: su gobierno camina pésimamente mal; él, que tantas expec­tativas provocó en su campaña electoral rumbo a Palacio de Gobierno, se apagó por completo y muchísima gente está muy arrepentida de haber votado por él.

-¿ESTÁ USTED arrepentida, madre Teresa?-.

-MÁS QUE arrepentida estoy desilu­sionada. Yo siempre creí que don David, que tanto buscó la gubernatura, iba a ha­cer un buen gobierno y más por el apoyo que desde un principio tuvo y ha tenido del señor Presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien un columnista dice que también está muy desilusionado, porque a pesar de todo el apoyo que le ha brindado, Zacatecas no sólo no despega, sino que se hunde en medio de la violencia, la inseguridad, la falta de inversiones, el galopante desempleo. Apenas lo puedo creer-.

-Y ESO que a usted no le dan carrilla como a mí, pues seis de mis marchantas ya me agarraron de bajada: ‘No que su Deivis iba a sacar a los narcos de Zacate­cas, que iba a terminar con la corrupción, enterrar la impunidad y meter a la cárcel a ‘El Pinocho de Bernárdez’, a su vieja la Cristina para regresarle al pueblo lo robado?-.

-USTED que les contesta, doña Petra, dice don Roberto-.

-PUES que la regué, que estoy arre­pentida, ni modo de molestarme con ellas si es cierto lo que me dicen, además son marchantas de muchos años y no me gustaría perderlas, sólo por intentar defender lo indefendible: ‘El Deivis’ perdió la cordura, ¿no han visto fotos del ‘Deivis’, con el Cuauhtémoc Calderón, con el Enrique Laviada, con el Benjamín Medrano y otros muy risueños, levantán­dole la mano? Ayer me dijo una de mis marchantas que fueron miles los que apo­yaron su campaña con harta lana y con especie, pero en cuanto llegó a Palacio de Gobierno ya ni un ‘pedito’ les echa, pues cree que se la quieren cobrar; por eso el Cuau, el Laviada y el Benjamín, que sigue prófugo, nomás escuchan el nombre de David y lo vomitan-.

-PUES NO que ‘amor con amor se paga’-.

-YO ME la sé diferente: ‘amor con desamor se paga’, tratándose de los ‘Monreales’, quienes aseguran que su hermano ‘El Monris’ será candidato de Morena u otros partidos y que será el próximo Presidente de Mexico, ¿creen ustedes esa jalada de pelos?-.

-YO CREO que están soñando -dice don Roberto-: Ricardo, por más truculen­cias que haga, pues es muy bueno para eso, está muy lejano de Palacio Nacional, además de que pide con la izquierda y pega con la derecha, ya vieron como coqueteó con la derecha y hasta se pro­clamó el ‘Candidato de la Reconciliación Nacional’, y lo único que logró fue el título de ‘traidor’-.

-QUE DIOS me perdone, pero yo creo que don Ricardo Monreal, solito está cavando su tumba política: vean las en­cuestas en la que aparece como aspirante de Morena a la Presidencia de Mexico: en último lugar, muy por debajo de don Adán Augusto López Hernández, don Marcelo Ebrard Casaubón y doña Clau­dia Sheimbaun Pardo, quien siempre ha estado a la cabeza, ¡que brillante mujer!-.

-ES CLARO que ‘El Monris’ -dice doña Petra- está out, como también los está ‘El Deivis’, que no sólo está califi­cado como el peor gobernador del país, sino el único pen… tonto que perdió empleos en 2022-.

Las Reacciones

‘LA OPACIDAD en la fiscalía es muy notoria, ya cayeron en un trance para que a la ciudadanía se le olviden los problemas. Ellos dicen que no informan por protección a las víctimas pero pare­ce que eso lo han agarrado de pretexto porque al final la ciudadanía para poder tener confianza en un órgano debe tener resultados y no es malo que se informe sobre los secuestros y los asesinatos, eso de la protección a las víctimas desde la fiscalía se ve más como una salida fácil a que verdaderamente están trabajando’: Adán González Acosta (Dirigente estatal del FPLZ)

‘NADIE TIENE derecho de quitarle la vida a un semejante. No sólo se trata de las personas que perdieron la vida, que ya es un hecho lamentable y que debemos investigar para que se haga justicia, sino que además dejan a niños huérfanos, a abuelos sin ingresos económicos, en ocasiones son el único sostén de la fa­milia. Hay traumas que se generan en las familias, a los niños y niñas las separan de sus familias, por lo que la desintegra­ción familiar y el daño al tejido social es importante’: Lidia Vázquez Luján (Activista social)

Muy Cierta la Reacción del Adán

“ES MUY cierta la reacción del Adán González, ‘El Pelón’ Murillo le echa tie­rra a los expedientes, para que se olviden: ya no he visto que alguien se acuerde de que uno de los hijos de ‘El Deivis’ en una borrachera él y otros de sus amigotes ‘Fifis’, le provocaron la muerte al estu­diante Jorge Iván por la golpiza que le propinaron: en todos esos meses el Fiscal se ha estado haciendo pendejo”.

-Y, COMO dijo ‘don Teofilito’, se seguirá haciendo pendejo, no tiene dig­nidad, lástima de apellidos y cargo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.